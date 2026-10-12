Pompa ciepła zimą. Ile prądu naprawdę pożera w sezonie grzewczym?

Spis treści: Ile kWh prądu zużywa pompa ciepła w typowym domu? Zima zimie nierówna. Co dzieje się ze zużyciem prądu przy -15°C? Rachunek grozy to często wina ustawień pompy ciepła. Błędy, które drenują portfel

Ile kWh prądu zużywa pompa ciepła w typowym domu?

Głównym czynnikiem wpływającym na zużycie prądu przez pompę ciepła okazuje się izolacja cieplna budynku. W typowym, umiarkowanie ocieplonym domu o powierzchni 150 metrów kwadratowych roczne zużycie wyniesie około 3500-4000 kWh.

Tymczasem w starszych, słabiej zaizolowanych budynkach, wartość ta będzie wyższa - około 4000-6000 kWh. Najefektywniejszy wynik uzyskamy w przypadku nowoczesnego, bardzo dobrze zaizolowanego domu. W jego przypadku roczne zużycie może wynieść około 2000-3000 kWh.

Zużycie prądu jest także uzależnione m.in. od mocy urządzenia, typu samej pompy oraz powierzchni ogrzewanego budynku. Nie bez znaczenia jest także rodzaj instalacji - tradycyjne grzejniki mogą zużywać więcej prądu niż ogrzewanie podłogowe. Warto również pamiętać o ciepłej wodzie użytkowej - im więcej jej używamy, tym większy pobór energii.

Zima zimie nierówna. Co dzieje się ze zużyciem prądu przy -15°C?

Warto zaznaczyć, że zużycie jest także uwarunkowane pogodą za oknem. Podczas mroźnych zim, gdy temperatury oscylują wokół -15°C, pompa ciepła musi pracować intensywniej, by ogrzać dom. Wynika to z tego, że spada wówczas jej współczynnik efektywności COP (Coefficient of Performance), który określa stosunek wyprodukowanego ciepła do zużytej energii elektrycznej. Im zimniej jest na zewnątrz, tym wspomniany współczynnik spada.

W miesiącach letnich dobowy pobór prądu przez pompę ciepła zwykle wynosi około 2-3 kWh. Tymczasem w sezonie zimowym, gdy na dworze panują siarczyste mrozy, zużycie może skoczyć nawet 10-krotnie - do około 30-40 kWh na dobę (w niektórych sytuacjach mowa tu nawet o wartościach przekraczających 80-90 kWh).

Szczegółowe wartości mogą się jednak skrajnie różnić w zależności od wspomnianych wcześniej czynników (m.in. izolacji termicznej budynku, jego powierzchni, mocy urządzenia).

Rachunek grozy to często wina ustawień pompy ciepła. Błędy, które drenują portfel

W niektórych przypadkach rachunki za prąd zużyty przez pompę ciepła mogą przyprawić o zawrót głowy. Co jednak ważne - wysokie koszty nierzadko wynikają z popularnych błędów. Mowa tutaj między innymi o:

złej krzywej grzewczej - w dużym skrócie: zbyt wysoko ustawiona krzywa spowoduje generowanie nadmiernej temperatury wody zasilającej, co przekłada się na wyższe zużycie prądu;

złym dopasowaniu taryfy - jeśli korzystamy z taryfy dwustrefowej, a pompa najintensywniej pracuje w godzinach, w których prąd jest najdroższy, rachunki za energię mogą być wyższe - w tym przypadku warto zadbać o prawidłowe zaprogramowanie pracy urządzenia na tańsze godziny;

wyłączaniu pompy na noc i nagłym dogrzewaniu - jeżeli wyłączamy pompę na noc, wychładzamy dom, a po uruchomieniu urządzenia rano, musi ono szybko nadrobić tę stratę - wówczas jej efektywność spada, a zużycie prądu rośnie;

zaniedbaniu czyszczenia i serwisowania - zanieczyszczone filtry lub parownik często są przyczyną obniżenia wydajności pompy ciepła, wskutek czego urządzenie może generować wyższy pobór prądu.



