AGH Solar Boat prezentuje nową łódź solarną Deltę

Po miesiącach projektowania i budowania zespół AGH Solar Boat wodował nową łódź solarną. 28 maja 2026 roku studenci i studentki zaprezentowali swój projekt - Deltę. Wodowanie odbyło się przy Bulwarze Czerwieńskim w zakolu Wisły pod Wawelem.

Delta to nowoczesna, 6-metrowa wyścigowa łódź solarna, stworzona przez zespół z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. To już trzecia realizacja tego typu w historii koła i stanowi następny etap w rozwoju technologii transportu wodnego bez emisji. Łódź typu trimaran z hydropłatami, wykonana z włókien węglowych, waży zaledwie 90 kg przy zachowaniu wysokiej wytrzymałości i stabilności. Wcześniejsza łódź, Celka, ważyła 110 kg. Urządzenie wykorzystuje napęd Dual-Propeller z dwiema przeciwbieżnymi śrubami, którego efektywność jest nawet o około 30 procent większa niż w przypadku tradycyjnych systemów.

Nowoczesna łódź solarna pobiła rekord prędkości i efektywności

- Dzięki skupieniu się podczas projektowania na zachowaniu niskiej masy elementów przy jednoczesnym zapewnieniu ich odpowiedniej wytrzymałości do warunków pracy, Delta osiąga prędkość 45 km/h. Łódź zachowuje przy tym wysoką sterowność nawet przy prędkościach o połowę wyższych niż w przypadku Celki - podkreślają twórcy.

- System energetyczny łodzi oparty jest na akumulatorze 60 V oraz panelach fotowoltaicznych, które przy prędkości przelotowej 30 km/h dostarczają ponad połowę wymaganej energii. Całość uzupełnia rozbudowany system telemetrii, umożliwiający monitorowanie parametrów pracy jednostki w czasie rzeczywistym.

Każda nasza kolejna konstrukcja jest lepsza od poprzedniej, gdyż w każdym projekcie stawiamy na maksymalną sprawność energetyczną. Udoskonalamy też panele fotowoltaiczne, które sami tworzymy

Deltę będzie można zobaczyć już niedługo na międzynarodowych zawodach Krakow Solar Boat Challenge na Zalewie Bagry, które odbędą się od 23 do 26 lipca 2026 roku.





