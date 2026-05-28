Studenci AGH znów na fali. Zbudowali nowoczesną łódź solarną Deltę

Julia Król

Zespół AGH Solar Boat zaprezentował swoją najnowszą łódź solarną - Deltę, wyróżniającą się innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi. Sześciometrowy trimaran zbudowany został z lekkich włókien węglowych. W porównaniu do wcześniejszych projektów łódź jest lżejsza, szybsza i bardziej wydajna energetycznie.

AGH Solar Boat prezentuje nową łódź solarną Deltę

Po miesiącach projektowania i budowania zespół AGH Solar Boat wodował nową łódź solarną. 28 maja 2026 roku studenci i studentki zaprezentowali swój projekt - Deltę. Wodowanie odbyło się przy Bulwarze Czerwieńskim w zakolu Wisły pod Wawelem.

Delta to nowoczesna, 6-metrowa wyścigowa łódź solarna, stworzona przez zespół z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. To już trzecia realizacja tego typu w historii koła i stanowi następny etap w rozwoju technologii transportu wodnego bez emisji. Łódź typu trimaran z hydropłatami, wykonana z włókien węglowych, waży zaledwie 90 kg przy zachowaniu wysokiej wytrzymałości i stabilności. Wcześniejsza łódź, Celka, ważyła 110 kg. Urządzenie wykorzystuje napęd Dual-Propeller z dwiema przeciwbieżnymi śrubami, którego efektywność jest nawet o około 30 procent większa niż w przypadku tradycyjnych systemów.

Nowoczesna łódź solarna pobiła rekord prędkości i efektywności

- Dzięki skupieniu się podczas projektowania na zachowaniu niskiej masy elementów przy jednoczesnym zapewnieniu ich odpowiedniej wytrzymałości do warunków pracy, Delta osiąga prędkość 45 km/h. Łódź zachowuje przy tym wysoką sterowność nawet przy prędkościach o połowę wyższych niż w przypadku Celki - podkreślają twórcy.

- System energetyczny łodzi oparty jest na akumulatorze 60 V oraz panelach fotowoltaicznych, które przy prędkości przelotowej 30 km/h dostarczają ponad połowę wymaganej energii. Całość uzupełnia rozbudowany system telemetrii, umożliwiający monitorowanie parametrów pracy jednostki w czasie rzeczywistym.

Każda nasza kolejna konstrukcja jest lepsza od poprzedniej, gdyż w każdym projekcie stawiamy na maksymalną sprawność energetyczną. Udoskonalamy też panele fotowoltaiczne, które sami tworzymy
mówi studentka Ewa Nowicka z AGH Solar Boat.

Deltę będzie można zobaczyć już niedługo na międzynarodowych zawodach Krakow Solar Boat Challenge na Zalewie Bagry, które odbędą się od 23 do 26 lipca 2026 roku.

