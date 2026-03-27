Co warto obejrzeć na Netflix dziś wieczorem? 10 fajnych filmów

Nikt 2 (Nobody 2, 2025) Peaky Blinders: Nieśmiertelny (2026) Oszukana przez męża: Historia Morgan Metzer (2024) 27 sukienek (27 Dresses, 2008) Maszyna do zabijania (War Machine, 2026) Podwójne zagrożenie (Double Jeopardy, 1999) Późna noc z diabłem (Late Night with the Devil, 2023) Louis Theroux: W głębi manosfery (Louis Theroux: Inside the Manosphere, 2026) Historia Red Hot Chili Peppers (2026) Frankenstein (2025) Co włączyć dziś wieczorem na Netflixie?

Nikt 2 (Nobody 2, 2025)

Hutch Mansell próbuje wrócić do spokojnego życia i odbudować relację z rodziną, która zaczyna się między nimi rozjeżdżać. Wspólny wyjazd ma być momentem zatrzymania i naprawy tego, co przestało działać. Sytuacja szybko się jednak komplikuje, gdy drobny konflikt z lokalnymi typami przeradza się w coś znacznie poważniejszego. Hutch trafia na celownik bezwzględnej szefowej gangu, która nie toleruje sprzeciwu i działa bez kompromisów.

Zmuszony do działania, wraca do swojej dawnej natury, którą próbował zostawić za sobą. Film rozwija się jako historia człowieka rozdartego między rolą ojca a brutalną przeszłością. Każda decyzja niesie konsekwencje, a napięcie rośnie wraz z kolejnymi starciami.

Peaky Blinders: Nieśmiertelny (2026)

Tommy Shelby żyje na wygnaniu, próbując uciec od własnej historii i błędów, które doprowadziły go do tego miejsca. Spokój kończy się, gdy jego syn zostaje wciągnięty w niebezpieczny spisek związany z nazistami. Tommy wraca do Birmingham, które jest już zupełnie innym miastem - zniszczonym przez wojnę i pełnym nowych układów sił.

Powrót oznacza konieczność ponownego wejścia w świat przemocy i politycznych gier. Bohater musi działać szybko, balansując między ochroną rodziny a większym zagrożeniem. Równocześnie mierzy się z własnymi demonami i pytaniem, czy wciąż kontroluje swoje życie.

Oszukana przez męża: Historia Morgan Metzer (2024)

Morgan zostaje zaatakowana we własnym domu przez zamaskowanego napastnika. Kilka minut później pojawia się jej mąż, który przedstawia wersję wydarzeń pełną luk i sprzeczności. Śledczy szybko zaczynają dostrzegać, że coś się nie zgadza, a podejrzenia kierują się właśnie na niego.

Historia rozwija się jako psychologiczna układanka, w której każda kolejna informacja zmienia obraz sytuacji. Widz razem z bohaterami próbuje zrozumieć, gdzie leży prawda.

Zobacz również: Dawid Długosz

27 sukienek (27 Dresses, 2008)

Jane od lat żyje dla innych - organizuje śluby, wspiera znajomych i zawsze jest gotowa pomóc (o czym świadczy 27 sukienek, które ma w szafie, a które nosiła jako druhna na weselach). Sama jednak stoi w miejscu, ignorując własne potrzeby i uczucia. Sytuacja zmienia się, gdy jej siostra pojawia się w mieście i szybko zdobywa serce mężczyzny, w którym Jane od dawna się zakochała.

Równolegle pojawia się dziennikarz, który zaczyna interesować się jej historią i zmusza ją do spojrzenia na swoje życie z dystansu. Film opowiada o momencie przełomu, kiedy ktoś zaczyna stawiać siebie na pierwszym miejscu i redefiniować to, czego naprawdę chce.

Maszyna do zabijania (War Machine, 2026)

Grupa żołnierzy bierze udział w wymagającym szkoleniu, które ma sprawdzić ich gotowość do działania w ekstremalnych warunkach. Misja szybko wymyka się spod kontroli, gdy trafiają na tajemniczą maszynę zdolną do eliminowania ludzi w sposób, którego nie potrafią przewidzieć. Odcięci od wsparcia, muszą działać samodzielnie i podejmować decyzje pod ogromną presją.

Podwójne zagrożenie (Double Jeopardy, 1999)

Libby zostaje skazana za zabójstwo męża i trafia do więzienia, tracąc wszystko, co miała. Po latach odkrywa, że mąż żyje i upozorował własną śmierć, zostawiając ją z konsekwencjami jego działań.

Po wyjściu na wolność zaczyna go szukać, kierując się potrzebą odzyskania kontroli nad swoim życiem. Historia z 1999 roku, w rolach głównych Ashley Judd i Tommy Lee Jones.

Późna noc z diabłem (Late Night with the Devil, 2023)

Nocny program telewizyjny ma przyciągnąć widzów czymś kontrowersyjnym i nietypowym. Początkowo wszystko przebiega zgodnie z planem, ale z czasem pojawiają się zdarzenia, których nie da się racjonalnie wyjaśnić. Granica między widowiskiem a rzeczywistością zaczyna się zacierać, a sytuacja stopniowo wymyka się spod kontroli…

Louis Theroux: W głębi manosfery (Louis Theroux: Inside the Manosphere, 2026)

Louis Theroux zagłębia się w świat internetowych społeczności skupionych wokół męskiej tożsamości i kontrowersyjnych idei. Rozmawia z ich przedstawicielami (m.in. Harrison Sullivan (alias HS Tikky Tokky), Myron Gaines, Nicolas Kenn De Balinthazy (alias Sneako), jak pomagają kształtować wyobrażenia młodych mężczyzn na temat męskości i napędzają światowy ruch maskulinistyczny. Stara się zrozumieć, co stoi za ich poglądami i popularnością tych środowisk.

Historia Red Hot Chili Peppers (2026)

Film pokazuje początki zespołu w Los Angeles oraz wpływ pierwszego gitarzysty, Hillela Slovaka, na ich rozwój. To opowieść o relacjach, ambicjach i momentach, które miały znaczenie dla dalszej kariery grupy. Produkcja skupia się nie tylko na sukcesach, ale też na drodze, która do nich prowadziła, pokazując bardziej osobisty wymiar historii zespołu.

Frankenstein (2025)

Najnowsza produkcja Guillermo del Toro to świeże spojrzenie na klasyczną historię, które odchodzi od prostego schematu horroru. Reżyser skupia się na relacji między twórcą a jego dziełem, pokazując ją jako pełną napięcia i emocji historię o samotności, odrzuceniu i potrzebie akceptacji. Film wyróżnia się dopracowaną warstwą wizualną i charakterystycznym stylem, łączącym mrok z baśniową estetyką.

Co włączyć dziś wieczorem na Netflixie?

Jeśli chcesz szybko zdecydować, kieruj się nastrojem. Na mocniejszą akcję wybierz "Nikt 2" albo "Maszynę do zabijania", bo oba filmy wciągają od początku i nie zwalniają tempa. Jeśli wolisz coś z napięciem i zagadką, lepiej sprawdzi się "Podwójne zagrożenie" lub "Oszukana przez męża".

Na spokojniejszy wieczór dobrym wyborem będzie "27 sukienek", a jeśli masz ochotę na coś bardziej klimatycznego i refleksyjnego - postaw na "Frankensteina". Cokolwiek wybierzesz na pewno spędzisz czas dobrze się bawiąc i tego właśnie ci życzę!

