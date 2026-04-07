W skrócie Alvernia Planet w Nieporazie otwiera największe w Europie kino 360° w jednej z kopuł kompleksu widocznego z autostrady A4.

Pierwszy seans odbędzie się 18 kwietnia 2026 roku.

Do kompleksu można dojechać samochodem lub pociągiem do Krzeszowic i taksówką; na miejscu znajduje się ponad 300 miejsc parkingowych.

Kompleks widoczny z A4. W kopułach powstało coś wyjątkowego

Jadąc autostradą A4 przez woj. małopolskie, trudno nie zwrócić uwagi na niezwykły kompleks, który jest dobrze widoczny z trasy. To zbiór charakterystycznych kopuł, które mogą przywodzić na myśl specjalistyczne laboratoria, ośrodki badawcze lub miejsca testowania tajnych technologii. Ten intrygujący widok to Alvernia Planet - unikalne centrum rozrywki i nowoczesnych doświadczeń audiowizualnych.

To właśnie w tym niezwykłym obiekcie powstało teraz wyjątkowe nie tylko w skali Polski, ale i największe w Europie kino 360°. Przestrzeń ta oferuje widzom zupełnie nowy wymiar odbioru filmów. To 15 m wysokości kopuły, 2000 m² powierzchni kopuły i 48 m średnicy przestrzeni. Już niedługo odbędzie się pierwszy seans, który zapowiada się jako spektakularne wydarzenie, które może przyciągnąć zarówno miłośników nowych technologii, jak i osoby szukające niecodziennych wrażeń.

- Kino 360° to największe kino tego typu w Europie i skaluje pokaz do poziomu, którego nie da się osiągnąć w tradycyjnej sali - czytamy na stronie Alvernia Planet.

Alvernia Planet otwiera Kino 360°. Największe w Europie

Kompleks 13 kopuł powstał w latach 2000-2002. Alvernia Planet to "unikalny w skali świata kompleks kopuł filmowych i centrum wydarzeń. Alvernia Planet łączy świat filmu, technologii i edukacji. Nasze kopuły goszczą eventy, produkcje filmowe i immersyjne atrakcje dla odwiedzających", czytamy na stronie kompleksu. Teraz do oferty dołącza nowoczesne kino. Pierwszy seans w Kinie 360° odbędzie się już 18 kwietnia 2026 r. Pokazany zostanie film One Step Beyond: A Journey to Mars. Produkcja została stworzona specjalnie do projekcji w kopułach, otaczając oglądającego obrazem wypełniającym całe pole widzenia i wciągając w przestrzeń dźwięków.

- Premierowy pokaz otwiera Kino 360° formatem, który ma działać skalą, przestrzenią i pełnym zanurzeniem, a nie zwykłym ekranem w sali - podaje Alvernia Planet.

One Step Beyond to historia o przyszłości podróży kosmicznych i szlaku prowadzącym poza Księżyc. Narratorem jest Richard Armitage, a historia jest przedstawiona także z perspektywy maskotki astronauty.

Kino 360° w Alvernia Planet. Ceny biletów i dojazd

Według informacji udostępnionych na stronie Alvernia Planet bilet normalny na seans w Kinie 360° to koszt rzędu 49 zł, natomiast bilet ulgowy kosztuje 39 zł. Podczas rezerwacji biletu można wybrać odpowiednią datę i godzinę seansu.

W kopułach mieści się również zakulisowa ścieżka przez plany zdjęciowe, gdzie na ośmiu etapach można zobaczyć m.in. rekwizyty oraz technologię wykorzystywaną w produkcjach filmowych. W Alvernia Planet prezentowane są co jakiś czas także wystawy tematyczne i organizowane wydarzenia.

Alvernia Planet znajduje się w miejscowości Nieporaz, w gminie Alwernia, w woj. małopolskim. Kompleks kopuł mieści się przy ul. Ferdynanda Wspaniałego 1. Dojazd do kompleksu jest możliwy autem, da się też dojechać pociągiem do Krzeszowic i następnie taksówką. Alvernia Planet leży ok. 25 km z Krakowa, ok. 47 z Katowic, z Warszawy to już ok. 330 km. Przy obiekcie znajduje się ponad 300 miejsc parkingowych.

