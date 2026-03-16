Gdzie obejrzeć film "Jedna bitwa po drugiej"?

Największym zwycięzcą tegorocznej gali został film "Jedna bitwa po drugiej". Produkcja Paula Thomasa Andersona to epicka, trwająca ponad dwie i pół godziny opowieść o starzejącym się rewolucjoniście, który zostaje zmuszony do powrotu do dawnych ideałów, gdy jego córka znajduje się w niebezpieczeństwie.

"Jedna bita po drugiej" zdobyła Oscary między innymi za najlepszy film, reżyserię, scenariusz adaptowany, montaż oraz drugoplanową rolę Seana Penna. Gdzie obejrzeć film "Jedna bitwa po drugiej"? Obecnie można obejrzeć go w streamingu przede wszystkim w serwisie HBO Max, a także w ofercie VOD na platformach takich jak Player czy CANAL+ VOD czy Prime Video, gdzie można wypożyczyć film za około kilkanaście złotych w zależności od serwisu.

Gdzie w streamingu obejrzeć filmy, które dostały Oscary 2026? "Grzesznicy"

Drugim wielkim bohaterem gali tegorocznych Oskarów okazali się "Grzesznicy" w reżyserii Ryana Cooglera. Produkcja zdobyła Oscary m.in. za pierwszoplanową rolę Michaela B. Jordana, scenariusz oryginalny, zdjęcia oraz muzykę. Film opowiada historię bohatera rozdartego między wiarą, winą i próbą odkupienia, a krytycy chwalili go za intensywną atmosferę i znakomite aktorstwo.

Gdzie obejrzeć film "Grzesznicy" w streamingnu? produkcja jest obecnie dostępna na HBO Max, a w wybranych serwisach można także film wypożyczyć lub kupić w modelu VOD.

Gdzie obejrzeć film "Frankenstein"?

Wśród nagrodzonych filmów znalazł się również "Frankenstein", który triumfował w kategoriach technicznych - za kostiumy, scenografię oraz charakteryzację. To nowa interpretacja klasycznej historii o naukowcu, który próbuje pokonać granice życia i śmierci. Film wyróżnia się mroczną estetyką i rozbudowaną scenografią, która była jednym z największych atutów produkcji. "Frankensteina" można obecnie obejrzeć w abonamencie serwisu Netflix.

Muzyczna uczta - gdzie obejrzeć "F1: Film" oraz "K-popowe łowczynie demonów"?

Oscara za dźwięk zdobył "F1: Film", czyli widowiskowa produkcja osadzona w świecie wyścigów Formuły 1. Twórcy postawili na realistyczne sceny wyścigowe i dynamiczny montaż, który pozwala widzowi poczuć się niemal jak w kokpicie bolidu. Film dostępny jest online w serwisach Apple TV+ oraz Prime Video.

Wśród nagrodzonych animacji znalazł się film "K-popowe łowczynie demonów", który zdobył Oscara dla najlepszego filmu animowanego, a także statuetkę za piosenkę "Golden". To dynamiczna, kolorowa historia o grupie gwiazd K-popu, które poza sceną walczą z nadnaturalnymi zagrożeniami. Produkcja dostępna jest obecnie w bibliotece Netflixa.

Filmy, które dostały Oscary 2026, ale niedostępne w streamingu

Nie wszystkie oscarowe tytuły można już obejrzeć w domu. Część produkcji wciąż pozostaje dostępna głównie w kinach lub dopiero czeka na premierę w serwisach VOD. Dotyczy to m.in. dramatu "Hamnet", za który Jessie Buckley otrzymała Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej, a także międzynarodowego zwycięzcy "Wartość sentymentalna". Tych filmów z pozycji domowej kanapy nie obejrzymy. Przynajmniej na razie, ponieważ należy spodziewać się, że także te produkcje prędzej czy później trafią na małe ekrany.

Podobnie jest w przypadku najlepszego filmu dokumentalnego "Pan Nikt kontra Putin" w reżyserii Davida Borensteina. To historia Paszy Talankina, szkolnego kronikarza z jednej ze szkół w mieście Karabasz, położonego u stóp Uralu. Po ogłoszeniu przez Putina "specjalnej operacji wojskowej w Ukrainie", Talankin zaczął dokumentować "od środka" rosyjską machinę propagandową.

Kolejny nagrodzony film, który możemy obejrzeć z pozycji fotela kinowego to "Avatar: Ogień i popiół". Kolejna część epickiej produkcji nadal nie jest dostępna w streamingu.

