Archiwum Stanleya Kubricka na aukcji

Gwiezdne Dziecko z filmu "2001: Odyseja kosmiczna", błękitne sukienki bliźniaczek z kultowej sceny w horrorze "Lśnienie" czy krzesło reżyserskie Stanleya Kubricka - reżysera-wizjonera, który stał za tymi i wieloma innymi produkcjami. To wszystko można będzie wkrótce wylicytować.

Dom aukcyjny Bonhams oficjalnie ogłosił wyjątkową aukcję osobistego archiwum Stanleya Kubricka - "aukcja, jaka zdarza się raz w życiu", podkreślono.

To unikatowe wydarzenie, na którym pod młotek trafią legendarne, oryginalne rekwizyty i kostiumy wykorzystywane w filmach słynnego reżysera, scenopisy z jego adnotacjami i inne przedmioty, w których posiadaniu był Kubrick.

Rekwizyty, scenariusze, nagrody, sprzęt i przedmioty osobiste reżysera

Stanley Kubrick (1928-1999) odcisnął trwałe piętno na kulturze - jego produkcje pozostawiły niezatarty ślad w zbiorowej świadomości. Mimo upływu lat wiele scen z jego filmów pozostaje kultowych.

Teraz można zdobyć kawałek tego świata na własność w wyniku aukcji, która odbędzie się za pośrednictwem Bonhams.

- Kolekcja, pochodząca bezpośrednio z Archiwum Filmowego Stanleya Kubricka, zawiera oryginalne rekwizyty, opatrzone komentarzami scenariusze, materiały produkcyjne, nagrody, sprzęt filmowy i przedmioty osobiste, które ujawniają skrupulatne rzemiosło i kreatywną wizję stojącą za niektórymi z najbardziej kultowych filmów w historii - podaje dom aukcyjny.

Wybrane przedmioty zapowiedziane na aukcji można obejrzeć na stronie Bonhams.

Najdroższym prezentowanym obiektem jest według szacunków oryginalny, wykonany z włókna szklanego model Gwiezdnego Dziecka z filmu "2001: Odyseja kosmiczna" - prognozowana cena opiewa na ok. 3-4 mln zł.

Oprócz Gwiezdnego Dziecka, wspomnianych wcześniej sukienek sióstr Grady z "Lśnienia" i krzesła reżyserskiego Kubricka, na aukcji zaprezentowano też inne obiekty, które posiadał reżyser. Można tu wymienić siekierę z "Lśnienia", klaps filmowy z planu tego horroru, wycofany z obiegu plakat filmu "Oczy szeroko zamknięte" i szachy używane przez Kubricka.

Lista, otwiera się w nowym oknie jest dłuższa i obejmuje także przedmioty związane z filmami "Mechaniczna pomarańcza", "A.I. Sztuczna inteligencja", "Lolita", "Barry Lyndon" i inne.

Dorobek Kubricka. Aukcja poprzedzona wystawą

Zanim rozpocznie się aukcja, kolekcja ruszy jeszcze w trasę po kilku krajach, aby zainteresowani mogli obejrzeć unikatowe przedmioty. Wybrane obiekty będą pokazywane w galeriach Bonhams w Nowym Jorku (16-23 października 2026), Los Angeles (2-6 listopada 2026) oraz Paryżu (16-24 listopada 2026).

Pełna kolekcja zostanie następnie zaprezentowana na bezpłatnej wystawie domu aukcyjnego w Londynie przy New Bond Street. Prezentacja unikatowych zbiorów z archiwum Kubricka potrwa od 18 stycznia do 2 lutego 2027 roku. Będzie to ostatnia okazja do obejrzenia wszystkich przedmiotów.

Aukcja na żywo będzie miała miejsce 3 lutego 2027 roku w Londynie. Wydarzeniu towarzyszyć będzie aukcja online, która zakończy się 4 lutego 2027 r.



