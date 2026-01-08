Spis treści: Smart Bricks. Największa rewolucja w LEGO od 50 lat Nowe technologie blokują czy pobudzają kreatywność? LEGO Star Wars, a później Pokemon? Pierwsze zestawy LEGO Smart Play

Smart Bricks. Największa rewolucja w LEGO od 50 lat

LEGO na CES 2026 zaprezentowało prawdopodobnie największą rewolucję od 1978 r., kiedy to wprowadzono słynną minifigurkę z ruchomymi kończynami i "klasycznym" uśmiechem. Po prawie pół wieku czas na kolejny krok naprzód, tym razem z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych i ich miniaturyzacji. Nowy system LEGO Smart Brick opiera się na niewielkim komputerze (specjalizowanym układzie scalonym, ASIC) w klasycznym klocku 2x4. Gdy wykryje on w pobliżu smart tagi NFC, umieszczone w nowych klockach i figurkach, zestaw ożyje. Producent mówi choćby o brzęku mieczy świetlnych, rykach silnikach, dźwiękach blasterów i muzyce z Lego Star Wars, jako że pierwsze trzy zestawy wykorzystujące smart klocki pochodzą z tego właśnie uniwersum. Trafią one do sprzedaży w marcu.

W odróżnieniu od zestawów LEGO Super Mario, które wymagają dwóch akumulatorów AAA i aktywują się po wykryciu dolną kamerą określonych kolorów lub kodów kreskowych, LEGO Smart Brick ładuje się bezprzewodowo, a na podstawce można położyć wiele klocków do jednoczesnego ładowania. Bateria ma zaś pozostawać naładowana nawet po latach bezczynności. Można więc praktycznie w dowolnej chwili wrócić do zabawy lub jak to określa producent - do Smart Play.

Smart Brick to również, jak wspomnieliśmy na początku, zestaw sensorów. Wykrywają one światło, dźwięk, ruch, nachylenie i gesty, a także tworzą sieć przestrzenną Bluetooth z innymi smart klockami, dzięki czemu klocki wiedzą o swoim wzajemnym położeniu i orientacji. Może się to okazać przydatne choćby przy odgrywaniu scen bitewnych lub w wyścigach - system będzie wiedział, który samochód pierwszy przekroczył linię mety, a gdy autko się przewróci, dźwięk silnika zmieni się na dźwięk kraksy.

Nowe technologie blokują czy pobudzają kreatywność?

Kolejną warstwę interakcji zapewnia wbudowany mikrofon. Służy on jednak raczej jako wyzwalacz niż narzędzie do nagrywania. Jak wyjaśniła rzeczniczka Lego Group, Jessica Benson, mikrofon może służyć np. do umieszczenia go na torcie urodzinowym, a gdy wykryje dźwięk dmuchnięcia, "dzieją się rzeczy". Rzeczniczka dodaje, że element nie służy do zbierania danych i rejestrowania szczegółów, a jedynie "odbiera sygnały związane z dźwiękiem i reaguje w czasie rzeczywistym na to, co robią z nim dzieci".

Jednocześnie uzasadniona może być obawa, że przez ten nadmiar bodźców kreatywność dzieci nie będzie już tak pobudzana. W końcu nie trzeba już samemu naśladować dźwięków laserów, wybuchów czy wyjących silników, jako że system odgrywa je automatycznie. Z drugiej strony Smart Brick i Smart Play mogą skłaniać do nowych rodzajów kreatywności.

Przykładowo, jak wyjaśnił rzecznik Lego, Jack Rankin, gdy dzieci połączą smart tag kwaczący jak kaczka z zestawem helikoptera, otrzymają kaczy helikopter. Takich nieoczywistych połączeń może być więcej. Ponadto cała interaktywność odbywa się bez udziału ekranu (smartfona lub komputera), co ma duże znaczenie dla zdrowia i prawidłowego rozwoju dzieci.

Co jednak dość zaskakujące, nowy system LEGO nie zawiera w ogóle AI. To dość rzadkie w ostatnich latach, gdy każdy innowator twierdzi, że jego rozwiązanie jest "inteligentne".

LEGO Star Wars, a później Pokemon? Pierwsze zestawy LEGO Smart Play

Pierwsze zestawy LEGO Smart Brick trafią do sprzedaży 1 marca 2026. Wszystkie one będą pochodzić z uniwersum LEGO Star Wars. Będą to:

473-częściowy TIE Fighter Darth Vadera z jednym smart klockiem, jednym smart tagiem TIE Fighter i jedną smart figurką Darth Vadera. Cena wynosi 70 dolarów.

584-częściowy zestaw Luke's Red Five X-Wing z jednym smart klockiem, pięcioma tagami (X-Wing, imperialny turret, transporter, centrum dowodzenia i akcesoria R2-D2) oraz smart figurkami Luke'a i Lei. Cena wynosi 100 dolarów.

962-częściowy zestaw Darth Vader's Throne Room Duel & A-Wing z dwoma smart klockami, trzema smart figurkami (Luke Skywalker, Imperator Palpatine i Darth Vader) oraz pięcioma tagami (A-Wing, tron, turret Gwiazdy Śmierci i dwa miecze świetlne).

Cena wynosi 160 dolarów.

Producent zapowiedział, że "Lego Smart Play będzie dalej się rozrastać poprzez nowe aktualizacje, premiery i technologie". Wydaje się mało prawdopodobne, by ta nowa technologia miała się zatrzymać na Gwiezdnych Wojnach. Plotki głoszą, że w następnej kolejności trafi ona do zestawów Lego Pokemon.

