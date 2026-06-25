Nie tylko klima. Te gadżety pomogą w 40-stopniowym upale

Tropikalny żar nadciąga. Ekstremalne upały z Europy Zachodniej i Południowej już w ten weekend dotrą do Polski.

Mieszkańcy Francji, Hiszpanii czy Włoch zmagają się z morderczymi temperaturami 35-40°C. Fala zwrotnikowego powietrza nieuchronnie przesuwa się na wschód. W weekend w Polsce termometry mogą wskazać nawet 38 stopni na południu kraju - prognozuje IMGW.

W tym czasie warto zadbać o swój komfort, by przetrwać najgorętsze godziny. Sposobem mogą być nietypowe osobiste gadżety, które mogą sprawdzić się w upale.

Reon Pocket Pro. Osobisty klimatyzator zakładany na ciało

Reon Pocket Pro to sprzęt wyprodukowany przez firmę Sony. Jak czytamy na stronie producenta, jest to przenośne urządzenie termiczne mocowane bezpośrednio u podstawy szyi. Zaprojektowano je w taki sposób, by było niewyczuwalne pod ubraniem, co ma bezpośredni wpływ na komfort użytkowania. Tryb SMART COOL automatycznie dostosowuje temperaturę chłodzenia biorąc pod uwagę parametry takie jak aktywność użytkownika czy temperatura otoczenia. Co ciekawe, zimą można używać go także do ogrzewania.

Reon Pocket Pro marki Sony okazuje się niezmiernie ciekawym gadżetem na 40-stopniowe upały, jednak niektórych może odstraszyć jego cena. Za urządzenie należy zapłacić około 259,99 dolarów, czyli mniej więcej 1000 zł.

Dyson HushJet Mini Cool. Przenośny wentylator na upalne dni

Nieco tańszą alternatywą okazuje się HushJet Mini Cool marki Dyson. To przenośny wentylator, którym możemy schładzać się na kilka sposobów - stawiając go na biurku czy też nosząc w uchwycie na szyję lub uchwycie przypinanym. Producent podaje, że urządzenie jest w stanie zapewnić wydajne chłodzenie przy około 65 000 obrotach na minutę. Z kolei akumulator może zapewnić czas pracy do 6 godzin.

Urządzenie kosztuje 399 zł, jednak, zgodnie z informacjami podanymi na oficjalnej stronie producenta, produkt nie jest w tej chwili dostępny, co może wiązać się z wysokim popytem.

JisuLife Neck Fan Life3 FA14. Wentylator zakładany na kark

JisuLife Neck Fan Life3 FA14 to wentylator, którego konstrukcja umożliwia założenie go na kark. Sprzęt jest dość dyskretny, bowiem wyglądem przypomina zwykłe słuchawki, co z pewnością dla wielu osób jest niewątpliwym atutem. Urządzenie posiada pięć stopni chłodzenia, a każdy z nich odznacza się inną prędkością działania wiatraka. W zależności od ustawień i intensywności użytkowania, bateria powinna wystarczyć na około 3-16 godzin pracy. Czas ładowania, z kolei, wynosi od 3 do 5 godzin.

Ile wydamy na JisuLife Neck Fan Life3 FA14? Okazuje się, że sprzęt ten jest o wiele tańszy od wymienionego powyżej Dyson HushJet Mini Cool czy Reon Pocket Pro. Za nakładany na kark wentylator należy zapłacić około 149 zł.



