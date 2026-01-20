OpenAI jest na "dobrej drodze", aby zaprezentować swoje pierwsze urządzenie w drugiej połowie 2026 roku. Termin premiery potwierdził Chris Lehane, dyrektor ds. globalnych w OpenAI.

Nowe urządzenie OpenAI. Czy zawładnie światem jak AirPodsy?

Różne raporty wskazują, że OpenAI pracuje nad prototypami małych urządzeń bez ekranu, które będą wchodzić w interakcje z użytkownikami. Prezes firmy, Sam Altman, zapowiadał to urządzenie oparte na sztucznej inteligencji od maja zeszłego roku, kiedy to firma przejęła byłego szefa działu projektowego Apple, Jony'ego Ive'a. Wtedy jednak nie podano żadnych szczegółów.

Teraz Altman twierdzi, że nowe urządzenie będzie "spokojniejsze" niż smartfon i każdy będzie zaskoczony jego prostotą.

Smart Pikachu, który wcześniej dzielił się informacjami na temat rzekomych, niewydanych produktów Apple, wskazuje na platformie X na oczekiwane urządzenie AI od OpenAI. Według Smart Pikachu będzie to produkt audio, a jego wewnętrzna nazwa to "Sweetpea". Premiera ma nastąpić we wrześniu, a prognozowana sprzedaż w pierwszym roku wynosi 40-50 mln sztuk.

Gadżet audio bez ekranu

Urządzenie ma przypominać słuchawki, które zakłada się za uszy, a kiedy się z nich nie korzysta - umieszczane są w małym owalnym etui, które można przechowywać w kieszeni lub zawiesić na szyi. Jeszcze nie wiadomo, co dokładnie potrafi gadżet Altmana i Ive'a, ale najwyraźniej planuje zastąpić AirPodsy.

Większość informacji to na razie domysły, bazujące głównie na wywiadzie, którego Ive i Altman udzielili w listopadzie. Nie wyjaśnili w nim praktycznie niczego, ale zapowiedzieli, że dążą do stworzenia przełomowego produktu.

