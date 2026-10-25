Nowość w Szanghaju. Jeden z największych budynków tego typu

Szanghaj, jedno z największych miast w Chinach, właśnie zyskało nową architektoniczną perłę. Otwarto tam spektakularny gmach o nietuzinkowym wyglądzie. Konstrukcja przypomina bowiem rozłożony chiński wachlarz.

Budynek stoi nad rzeką Huangpu, która przepływa przez Szanghaj i uchodzi do Jangcy, dzieląc miasto na dwie części. Na zachodnim brzegu, w Puxi, znajduje się m.in. historyczna zabudowa Bundu, natomiast po wschodniej stronie, w dzielnicy Pudong, wznoszą się słynne wieżowce, takie jak Shanghai Tower i Perła Orientu. To właśnie w tym rejonie stanął też nowy gmach.

Charakterystyczną budowlę zaprojektowała renomowana pracownia Snøhetta z Norwegii. Projekt powstawał przez lata, by docelowo stać się przestrzenią wypełnioną muzyką - niezwykły budynek to bowiem Wielka Opera w Szanghaju.

Spiralne schody prowadzą na dach. Budynek przypomina rozłożony wachlarz. Snøhetta materiał prasowy

146 786 m² powierzchni. Światowa czołówka

Projekt biura Snøhetta wybrano w międzynarodowym konkursie architektonicznym w 2016 r. W 2019 r. oficjalnie powołano globalne konsorcjum ekspertów do dalszego projektowania i realizacji budynku Wielkiej Opery w Szanghaju. W 2026 r. obiekt ukończono - niedawno miało miejsce oficjalne otwarcie.

Za architekturę, projekt krajobrazu i wnętrza odpowiada biuro Snøhetta. W przedsięwzięciu uczestniczyły również East China Architectural Design & Research Institute, konsultanci teatralni Theatre Projects oraz specjaliści od akustyki z Nagata Acoustics. Za rozwiązania konstrukcyjne odpowiadała firma schlaich bergermann partner.

Wielka Opera w Szanghaju trafiła do światowej czołówki - to jeden z największych współczesnych kompleksów operowych na świecie, zajmuje 146 786 metrów kwadratowych powierzchni. Obiekt ma trzy sale widowiskowe: Harmony Hall, czyli główną salę z 2000 miejsc, Soar Theatre, przystosowaną do 1200 widzów, oraz Open Stage, przestrzeń na 1000 osób. Łącznie 4200 miejsc siedzących dla widzów.

Wielka Opera w Szanghaju zajmuje 146 786 m2 powierzchni. Snøhetta materiał prasowy

Poza salami widowiskowymi dostępne są również przestrzenie dostosowane do innych zadań, m.in. edukacji, a także wystaw. Ponadto na terenie opery znajdują się udogodnienia dla odwiedzających, takie jak restauracje.

Niczym rozłożony wachlarz. 1850 m³ betonu, 16 tys. m² szkła

Inspiracją dla projektu były między innymi tradycyjny chiński wachlarz oraz taniec i ruch wody. Nietuzinkowo wyglądający gmach to nie tylko miejsce występów, ale także nowy charakterystyczny punkt tej części miasta, który może przyciągać turystów ze względu na spektakularny wygląd.

Przy budowie samych spiralnych schodów, wznoszących się stopniowo zgodnie z ruchem wskazówek zegara, wykorzystano system prefabrykatów i 1850 m³ betonu, w tym 350 m³ ultrawytrzymałego betonu UHPC, a prace nad tą konstrukcją trwały ok. 12 miesięcy. Biała, spiralna konstrukcja tworzy szeroką trasę, która prowadzi na dach, wprost do przestrzeni, która została pomyślana jako ogólnodostępna atrakcja - powstał tam bowiem całoroczny taras widokowy. Widać z niego rzekę Huangpu i panoramę miasta. Dostępne dla odwiedzających poziomy łączą budynek z otaczającym parkiem i nabrzeżem. Spiralne schody płynnie przechodzą w dach, co sprawia wrażenie patrzenia na rozłożony wachlarz.

- Zamaszysty ruch otula teren, nawiązując do przypływów i odpływów rzeki Huangpu oraz otaczającego ją pulsu miasta. Ten gest tworzy niepowtarzalny dach, który łączy różnorodne obszary, w tym restauracje, przestrzenie wystawowe, centra edukacyjne i audytoria. Połączone przestrzenie pozostają w dialogu z otaczającym krajobrazem, zachowując kluczowe wizualne powiązania między operą, miastem i rzeką - wyjaśnia Snøhetta w komunikacie, otwiera się w nowym oknie.

Budynek wyróżnia się też wnętrzami, których nastrój zmienia się zależnie od pory dnia, ze względu na rozległe przeszklenia. Około 16 tys. m² wynosi powierzchnia szklanej fasady. Największe tafle mają niemal 13 m wysokości, a pojedyncze ważą do 9,4 t.

We wnętrzach zależnie od pogody można obserwować grę światła. Snøhetta materiał prasowy

Projekt kształtowany przez lata. Gmach łączy kilka idei

Projekt budynku został oparty na trzech przeplatających się ideach - ruchu, przynależności oraz doświadczeniu.

- Ruch pełni funkcję zarówno łącznika architektonicznego, jak i społecznego, kształtując sposób, w jaki ludzie zbliżają się do budynku, wchodzą do niego i poruszają się po nim. Przynależność wyłania się z hojnego gestu obywatelskiego, tworząc otwarte i przyjazne środowisko dla wszystkich. Doświadczenie leży u podstaw projektu, kształtując jego atmosferę i sekwencję przestrzenną zarówno dla zwiedzających, widzów, jak i wykonawców - podaje Snøhetta w komunikacie dotyczącym otwarcia.

Firma zaznacza, że przedsięwzięcie integruje doświadczenie Snøhetty w architekturze sztuk performatywnych z szeroką wiedzą miejscowych partnerów oraz wyspecjalizowanych doradców.

- Zakorzeniony w szanghajskim duchu otwartości, wymiany i innowacji, projekt poszerza dostęp do kultury, jednocześnie tworząc nową platformę dla ekspresji artystycznej i zaangażowania obywatelskiego - podaje pracownia.

Wielka Opera w Szanghaju. Nowa architektoniczna perła Chin

Szanghaj od lat konsekwentnie inwestuje w ikoniczną architekturę. Nowy gmach zaprojektowany przez norweskie biuro Snøhetta wpisuje się w strategię wzmacniania pozycji miasta jako globalnego centrum nowoczesnego designu oraz dostępnej dla mieszkańców kultury.

Budowę Wielkiej Opery ukończono w czerwcu 2026 r. Oficjalne otwarcie odbyło się natomiast 17 października 2026 roku. Inauguracji towarzyszył pierwszy występ. Budynek ma być przestrzenią dla szerokiego spektrum przedstawień, od tradycyjnej opery i muzyki klasycznej po produkcje eksperymentalne, stworzone z myślą o nowej i zróżnicowanej publiczności.

Źródła: Snøhetta, World Construction Network, Xinwen Chenbao