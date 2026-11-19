W skrócie Sztuczna inteligencja znacząco ułatwia generowanie fałszywych treści, które są masowo rozpowszechniane w sieci przez algorytmy faworyzujące angażujące materiały.

Badania pokazują, że dzieci i osoby starsze są bardziej podatne na dezinformację AI, ponieważ częściej traktują zdjęcia i filmy jako dowód na zaistnienie danej sytuacji.

Zjawisko określane jako AI slop obejmuje niskiej jakości treści generowane przez sztuczną inteligencję, które mają na celu monetyzację treści lub oszustwa.

Deepfake'i stanowią poważne zagrożenie dla debaty publicznej i finansów użytkowników, umożliwiając manipulację wizerunkiem osób oraz oszustwa internetowe.

Eksperci radzą zachować czujność wobec podejrzanych materiałów, zwracając szczególną uwagę na źródła, błędy w proporcjach, mimice oraz inne detale.

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Powszechny dostęp do AI wpływa na szerzenie dezinformacji

Fałszywe obrazy i filmy AI coraz łatwiej dziś wygenerować. Nie potrzeba do tego specjalnych umiejętności ani nakładów finansowych. W dodatku mechanizmy rekomendacji na platformach społecznościowych faworyzują wskaźniki zaangażowania kosztem wiarygodności i merytorycznej wartości przekazu. Dlatego treści wywołujące silne reakcje emocjonalne oraz wydłużające czas spędzony na platformie są traktowane przez algorytmy priorytetowo - i szeroko dystrybuowane.

Przykładem jest rzekome pojawienie się Różowej Pantery na protestach we Francji. Materiały przedstawiające kultową postać obiegły sieć, komentowały i udostępniały je tysiące osób. Choć szybko zweryfikowano te obrazy jako przerobione za pomocą AI, treści te zdążyły zyskać popularność w sieci jako część kampanii dezinformacyjnej, która towarzyszyła protestom przeciwko rosnącym kosztom życia i pogarszającemu się stanowi usług publicznych.

Niedawno sieć podbiły materiały pokazujące Różową Panterę uczestniczącą w protestach we Francji. Zostały one wygenerowane przez sztuczną inteligencję, jednak część odbiorców nie rozpoznała manipulacji. media społecznościowe materiał zewnętrzny

Przykładem z Polski są natomiast niedawne tragiczne wydarzenia w Krakowie. Po ataku w sieci pojawił się ogrom dezinformacji płynącej również z niewłaściwego wykorzystania AI.

- AI posłużyła m.in. do "poprawiania" zdjęć i stopklatek z nagrań. W rezultacie w obiegu pojawiały się zmodyfikowane materiały i szczegóły, których nie było w oryginalnych treściach - zwraca uwagę NASK, analizując sytuację.

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Podobnie zmanipulowane treści zaczęły być szeroko rozpowszechniane po Marszu Niepodległości, o czym informował m.in. Demagog.

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Jak ludzie radzą sobie z rozpoznawaniem treści AI?

Testy wykrywania treści AI przeprowadzone przez australijską firmę The CareSide to jedno z wielu badań, które wskazują, że najbardziej podatne na obrazy i filmy AI są konkretne grupy użytkowników. W analizie przeprowadzonej na ponad 3 tys. osób zbadano skuteczność odróżniania materiałów AI od prawdziwych w różnych grupach wiekowych.

Osoby w wieku 18-29 lat osiągnęły blisko 80% trafności, podczas gdy wśród badanych w wieku 65+ wynik spadł do 65,5%. Co istotne, starsi uczestnicy wykazywali wyższą pewność co do swoich odpowiedzi mimo błędów, a dłuższy czas przyglądania się materiałom nie poprawiał ich wyników. Według ekspertów seniorzy rzadziej też podejrzewają manipulację wizualną, ponieważ w ich doświadczeniu zdjęcie czy film stanowiły dowód zaistniałej sytuacji.

Raport Global Network on Extremism and Technology wykazał natomiast wpływ treści AI na najmłodszych. Badacze przeanalizowali zjawisko masowo produkowanych, absurdalnych filmów AI na TikToku i YouTube. Wskazali, że algorytmy podsuwają te treści dzieciom, które traktują je bezkrytycznie, co może negatywnie wpływać na ich rozwój poznawczy.

Otumanienie i oszustwa. AI slop zalewa media społecznościowe

Treści, które stosunkowo łatwo rozpoznać jako wytworzone przy użyciu AI to tzw. AI slop. Jak wskazuje Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy (NASK), pojęcie to odnosi się do niskiej jakości materiałów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Zwykle są to filmy i grafiki tworzone w celu wywoływania emocji i zaangażowania.

Regularnie tego typu treści zyskują ogromne zainteresowanie, stając się tzw. viralami - internauci reagują, komentują, udostępniają je dalej. Według raportu platformy do edycji wideo Kapwing, w połowie 2026 r. blisko 60% treści w zakładce "Dla Ciebie" na nowych kontach na TikToku stanowiły właśnie tego typu materiały. Szczególnie widoczne było to w kategoriach skierowanych do najmłodszych użytkowników.

AI slop przybiera różną formę. Chimpanzini Bananini to motyw popularny we Włoszech w 2025 roku. Tiktok/domena publiczna Wikimedia Commons

Dlaczego sieć zalewa AI slop? Są to materiały łatwe, szybkie i tanie w wytworzeniu przy użyciu powszechnie dostępnych narzędzi AI. Według ekspertów celem produkcji takich treści może być m.in. rozpoznawalność czy zarobek - poprzez monetyzację treści lub odsprzedaż popularnego profilu. AI slop nie tylko otumania, ale jest też powszechnie wykorzystywany także do oszustw internetowych i manipulowania faktami. Zwykle chodzi o wyłudzenia pieniędzy na fałszywych zbiórkach lub sprzedaż nieistniejących produktów, a także instalację złośliwego oprogramowania.

Eksperci wskazują, że wśród masowo zalewających internet treści typu AI slop wyróżnić należy tzw. boomertrap - pułapkę na pokolenie boomerów, jak określane bywają osoby urodzone w latach 1940-1970. Takie treści są tworzone w celu angażowania starszych użytkowników sieci, głównie żerując na nostalgii i silnych emocjach.

Specjaliści ostrzegają m.in. przed oszustwem w postaci generowania przy pomocy AI osób, którym rzekomo nikt nie złożył życzeń urodzinowych. Takie wpisy mogą być tworzone po to, aby generować liczne reakcje, zwiększając zasięgi strony. Po zdobyciu dużej liczby obserwujących strona może stać się narzędziem oszustwa i dezinformacji.

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Takie grafiki i filmy charakteryzują zwykle dziwne błędy w proporcjach, nienaturalne faktury, chaotyczne tła lub surrealistyczne motywy. Materiały, które przedstawiają ludzi, nierzadko obarczone są defektami, do których należą m.in. deformacje dłoni, nieczytelne lub bezsensowne napisy w tle oraz przesadnie wygładzona, sztucznie wyglądająca skóra.

Rozwój AI sprzyja tworzeniu coraz bardziej przekonujących materiałów deepfake

Ogromny problem stanowią zaawansowane materiały deepfake. To realistyczne fałszerstwa, często bardzo trudne do odróżnienia od prawdy, w których dochodzi do manipulacji wizerunkiem czy głosem danej osoby.

Przykładowo w polskich mediach społecznościowych pojawiają się filmy AI wykorzystujące wizerunek polityków (m.in. Andrzeja Dudy, Donalda Tuska) czy sportowców (m.in. Igi Świątek, Roberta Lewandowskiego).

Sklonowane głosy i dopasowany ruch ust służą zwykle do manipulacji faktami, np. podczas kampanii wyborczych, a także do nakłaniania ludzi do kupowania fałszywych produktów (np. "cudownych leków") lub inwestowania.

Niektóre, bardziej humorystyczne deepfake'i łatwiej rozpoznać, jednak w przeciwieństwie do prostego, niskiej jakości AI slopu, zaawansowane deepfake'i często mylą internautów. Badania wykazały, że skuteczność tak przerobionych filmów i zdjęć jest wysoka niezależnie od wykształcenia czy biegłości w obsłudze komputera odbiorcy.

Szeroka metaanaliza 56 prac badawczych, opublikowana na łamach czasopisma naukowego "Computers in Human Behavior Reports", pokazuje, że ogólna zdolność człowieka w wykrywaniu takich manipulacji wynosi średnio nieco ponad 55%.

W licznych eksperymentach ustalono, jakie są różnice w zależności od tego, jaki zmysł próbuje oszukać autor materiałów deepfake.

W badaniach na łamach "Cognitive research: principles and implications " uczestnicy oceniali filmy deepfake. Według badaczy ludzie wykrywali "łatwe" deepfake'i ze skutecznością 71%. Jednak przy bardzo zaawansowanych materiałach trafność spadała do zaledwie 25%.

W analizach dotyczących klonowania głosu, przytaczanych przez polski instytut NASK, nawet 70% badanych przyznało, że nie ma pewności, czy potrafiłoby rozpoznać podrobiony głos bliskiej osoby.

Według analizy na łamach "Computers in Human Behavior Reports" w przypadku obrazów i napisów z poprawnym interpretowaniem tekstu radziło sobie tylko ok. 52% osób, a w przypadku pojedynczych obrazów zaledwie 53,16%.

Główne zagrożenia płynące z tak przygotowanych filmów i zdjęć to wspomniana szeroka dezinformacja, bardzo często wycelowana w politykę i polaryzację społeczeństwa. Do tego dochodzą oszustwa finansowe i cyberprzemoc, np. szantaże.

Manipulacje AI. Jak nie dać się nabrać?

NASK opublikował wytyczne, które mogą pomóc w rozpoznaniu deepfake'ów. Zawsze należy sprawdzać źródła. Warto dobrze przyjrzeć się udostępnianym w sieci materiałom, ponieważ często treści wytworzone za pomocą AI posiadają specyficzne cechy zdradzające manipulację - nienaturalne ułożenie głowy, oczu, ramion lub nóg, dziwna mimika, niezgrywający się ruch ust z mową, niestandardowa intonacja, nienaturalne kolory i cienie.

Polskie organizacje, takie jak Demagog, regularnie publikują analizy fałszywych treści krążących w internecie. Oficjalne ostrzeżenia o nowych falach oszustw publikuje także CSIRT NASK, gdzie można również zgłosić podejrzane treści.

Źródła: Cognitive Research: Principles and implications, Computers in Human Behavior Reports, Demagog, Global Network on Extremism and Technology, NASK, The CareSide