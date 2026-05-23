Cud Polski, szczypta magii i unikat w skali Europy. Zobacz Zamek w Krasiczynie

Zwiedzanie woj. podkarpackiego. Wiele wyjątkowych atrakcji

Czasem wybierając się na urlop układamy plan podróży, zaznaczamy na mapie odpowiednie punkty, a później przyjeżdżamy na miejsce, gdzie rzeczywistość szybko weryfikuje nasze założenia. Tak właśnie było podczas mojego ostatniego wyjazdu w Bieszczady. Ze względu na niesprzyjające warunki, zamiast długich wędrówek po połoninach i podziwiania widoków ze szczytów trzeba było poszukać innych atrakcji, które pozwoliłyby ciekawie spędzić czas nawet mimo kapryśnej aury.

Po odwiedzeniu okolicznych atrakcji zaczęłam rozglądać się za czymś położonym nieco dalej, ale wciąż możliwym do osiągnięcia w rozsądnym czasie. Szukając interesujących miejsc w woj. podkarpackim, trafiłam na Zamek w Krasiczynie. Ten wyjątkowy zabytek, uznawany za renesansową perłę Podkarpacia i jeden z najcenniejszych przykładów nowożytnej architektury obronno-rezydencjonalnej w Polsce, od razu przyciągnął moją uwagę. Ale czy było warto tam jechać?

Zamek w Krasiczynie to cenny zabytek. Cieszy się dużym zainteresowaniem turystów.

Unikatowe zdobienia i magiczne drzewo. To miejsce cię zaskoczy

Zamek powstał pod koniec XVI w. z inicjatywy rodu Krasickich, a na początku XVII w. został rozbudowany w okazałą manierystyczną rezydencję z dziedzińcem, krużgankami i kaplicą - wyjątkową, bo ocalałą mimo burzliwych wydarzeń, które odcisnęły piętno na tych terenach. Obiekt wielokrotnie zmieniał właścicieli, zarządzali nim po Krasickich m.in. Tarłowie, Potoccy, Sapiehowie. W murach tego zamku gościli polscy królowie, m.in. Zygmunt III Waza czy August II Mocny. Kompleks przez lata był świadkiem historycznych wydarzeń i przemian. Poddany renowacji zamek dziś stanowi Pomnik Historii, a także atrakcję, która zyskała nawet tytuł Cudu Polski.

To wszystko wpłynęło na fakt, że wizyta na Zamku w Krasiczynie to był strzał w dziesiątkę - bo miejsce jest po prostu piękne, a do tego ciekawe. Zespół zamkowo‑parkowy zachwyca bowiem bryłą, charakterystycznymi basztami: Boską, Królewską, Papieską i Szlachecką i bogactwem zdobień, zwłaszcza dekoracji sgraffitowych, których powierzchnia liczy ok. 7000 m²! Uznaje się je za największe tego typu renesansowe dzieło w Polsce, a także unikat na skalę Europy.

Do tego kompleks jest otoczony malowniczym parkiem o powierzchni ok. 14 ha, ze stawami i alejkami. Pyszni się tu zieleń pełna ciekawostek botanicznych z różnych zakątków świata, dokazują wiewiórki, a swoje trele wyśpiewują rozmaite ptaki. Co ciekawe, na terenie parku znajdują się wyjątkowe drzewa - lipy i dęby sadzone przez Sapiehów na cześć narodzin dzieci. Jest także jedno "magiczne" nasadzenie. To miłorząb, rzekomo obdarzony niezwykłymi właściwościami... Podobno ma moc spełniania życzeń!

Fakty i legendy. Warto wybrać zwiedzanie zamku z przewodnikiem

Ogromnym atutem okazało się zwiedzanie zamku z przewodnikiem. Dr Żaneta Niedbała, historyk i autorka książek o Zamku w Krasiczynie, oprowadzając po dziedzińcu i pokazując wnętrza obiektu, z pasją i zaangażowaniem opowiadała o historii obiektu, przybliżając sylwetki związanych z nim postaci i zarys rozmaitych wydarzeń. W przystępny i niezwykle ciekawy sposób przekazywała wiele ciekawostek i legend związanych z zamkiem.

Jedną z nich jest opowieść o rzucającym się w oczy elemencie, zawieszonym na 49-metrowej wieży zamkowej, który nie pasuje do całej reszty. Niecodzienny obiekt to rozbrojony pocisk artyleryjski, który pochodzi z walk, jakie toczyły się na tych ziemiach na przełomie 1914 i 1915 r. Jeden z pocisków trafił w narożnik Wieży Zegarowej, jednak nie wybuchł. Podobno gdy podczas II wojny światowej Armia Czerwona zajęła Krasiczyn, Rosjanie wykorzystywali ten pocisk jako "tarczę strzelniczą". Dziś stanowi on niezwykłą pamiątkę po burzliwych dziejach tych terenów, która dodaje kolorytu zwiedzaniu tej pięknej rezydencji.

Cała trasa z przewodnikiem prowadzi przez dziedziniec, kryptę, gabinet myśliwski, kaplicę i inne sale, a na każdym etapie wędrówki dowiadujemy się ciekawych rzeczy na temat tej wspaniałej rezydencji.

Każdy zakamarek zamku związany jest z licznymi wydarzeniami i legendami. Zainteresowaniem cieszy się m.in. historia o pocisku zawieszonym na Wieży Zegarowej (środkowe zdjęcie).

Zamek w Krasiczynie. Adres, bilety, godziny otwarcia, parking, nocleg

Jak zwiedzać Zamek w Krasiczynie? Najlepiej jechać tam w sezonie, czyli od 1 kwietnia do 31 października, bo wtedy nie trzeba rezerwować wejścia. Wstęp na teren zamku jest biletowany i dostępnych jest kilka opcji. Można np. przejść się po samym parku i obejrzeć kompleks zamkowy wyłącznie z zewnątrz, albo też wykupić bilet na zwiedzanie wnętrz zamkowych z przewodnikiem, które w sezonie realizowane jest o pełnych godzinach od 9:00 do 16:00. Dodatkowo dostępne jest oglądanie lochów oraz Wieży Zegarowej.

Najciekawszy jest bilet-pakiet, który obejmuje wszystkie atrakcje: wstęp do parku, zwiedzanie zamku z przewodnikiem, a także wejście na wspomnianą wieżę i do Sali Tortur. Z wieży rozciągają się zachwycające widoki, za to lochy to gratka dla dzieci - w podziemiach nie znajdziemy zabytków, stworzono tam raczej swego rodzaju komnatę strachów, a jej przejściu towarzyszą efekty świetlne i dźwiękowe.

Na Zamek w Krasiczynie dojedziemy np. z Krakowa w ok. 3 godziny, z Katowic w 3,5 godziny, a z Warszawy w ok. 4,5 godziny. Kompleks znajduje się raptem 15 minut autem od Przemyśla, a więc warto połączyć zwiedzanie zamku z poznawaniem atrakcji tego miasta.

Przy znajdującym się pod adresem Krasiczyn 179 zamku jest parking, więc można swobodnie podjechać samochodem. Na miejscu można też odpocząć w kawiarni, gdzie serwowane są różne przekąski i napoje. Do tego Zamek w Krasiczynie oferuje noclegi, kompleks ten zaadaptowano bowiem na hotel.

Wszystkie szczegóły na temat cen i zwiedzania oraz inne informacje dotyczące obiektu można znaleźć na stronie Zamku w Krasiczynie.





