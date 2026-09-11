Za niespełna dwa lata przed amerykańskim sądem ma stanąć człowiek, którego nazwisko na zawsze zostało związane z wydarzeniami 11 września 2001 roku. Bo chociaż trudno w to uwierzyć, proces oskarżonego o zaplanowanie zamachów Chalida Szejka Mohammeda rozpocznie się dopiero 5 czerwca 2028 roku, czyli blisko 27 lat po atakach na World Trade Center i Pentagon.

Tak, zamachy pozbawiły życia niemal 3000 osób, a ich konsekwencje przez kolejne lata przybierały formy, które budziły równie duży sprzeciw i przerażenie. Masowa inwigilacja ujawniona przez Edwarda Snowdena, tajne programy wywiadowcze czy doniesienia o torturach i brutalnym traktowaniu więźniów w imię walki z terroryzmem… amerykańskie władze były skłonne zapłacić naprawdę wiele za choćby namiastkę bezpieczeństwa.

Tymczasem sam człowiek oskarżony o zaplanowanie ataków, schwytany w Pakistanie w 2003 roku, wciąż nie został osądzony i od 23 lat przebywa w Guantanamo. Może to pokrętny sposób, by odpowiednio zapłacił za swoje przewinienia? Bo jeśli spojrzeć na doniesienia dotyczące warunków i sposobu traktowania więźniów w tej placówce, kara śmierci nie wydaje się już taka niehumanitarna.

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Już Kolumb docenił Guantanamo

Położona na południowo-wschodnim krańcu Kuby zatoka Guantanamo od stuleci przyciąga uwagę ze względu na swoje strategiczne położenie oraz naturalne ukształtowanie terenu, zapewniające dogodne warunki do funkcjonowania portu. W 1494 roku podczas swojej drugiej wyprawy do obu Ameryk dotarł tu Krzysztof Kolumb, a w kolejnych stuleciach miejsce to stało się ważnym punktem na mapie karaibskich szlaków morskich i o kontrolę nad nim rywalizowały europejskie mocarstwa - Anglia, Francja i Hiszpania.

Strategiczne znaczenie zatoki szczególnie mocno ujawniło się zaś pod koniec XIX wieku. Podczas wojny amerykańsko-hiszpańskiej w 1898 roku amerykańska marynarka potrzebowała bezpiecznego portu dla swoich okrętów operujących przeciwko Hiszpanii. Guantanamo okazała się do tego idealna - zapewniała schronienie przed huraganami i pozwalała kontrolować ważny fragment Karaibów. Amerykańscy marines wylądowali tutaj w czerwcu 1898 roku, a zwycięstwo nad Hiszpanią otworzyło drogę do trwałej obecności Stanów Zjednoczonych na tym obszarze.

Po wojnie hiszpańsko-amerykańskiej USA okupowały Kubę do 1902 r., a warunkiem przekazania Kubańczykom pełnej kontroli nad państwem było m.in. przyjęcie warunków Poprawki Platta. To dokument, który umożliwiał Stanom Zjednoczonym okupację Kuby do czasu utworzenia tam konstytucyjnego rządu i uchwalenia konstytucji ustalającej przyszłej stosunki między krajami. Zobowiązywał on Hawanę m.in. do wydzierżawienia USA terenów pod bazę morską, a stosowna umowa została podpisana w 1903 r. Co jednak ciekawe, formalnie Kuba zachowała suwerenność nad tym obszarem, ale Stany Zjednoczone otrzymały prawo do sprawowania nad nim pełnej jurysdykcji i kontroli.

USA mają swój prywatny kawałek Kuby

Umowa nie wyznaczała daty końcowej dzierżawy, miała ona obowiązywać tak długo, aż oba państwa zgodzą się ją zmienić lub zakończyć. Późniejsze porozumienie z 1934 roku utrzymało ten niezwykły układ, a dzierżawa stała się w praktyce bezterminowa i to właśnie ten prawny paradoks wiele lat później wykorzystał George W. Bush, do czego jeszcze wrócimy. Po rewolucji Fidela Castro sytuacja stała się jeszcze bardziej skomplikowana, bo nowe władze Kuby sprzeciwiały się dalszej obecności Amerykanów i domagały się zwrotu bazy, ale ostatecznie Guantanamo pozostało amerykańską enklawą.

Jak możemy przeczytać na stronie Navy Region Southeast (CNRSE), czyli dowództwa amerykańskiej Marynarki Wojennej odpowiedzialnego za instalacje w południowo-wschodnich Stanach Zjednoczonych, w swojej długiej historii działalność bazy obejmowała okresowo szkolenie floty, naprawy okrętów, tankowanie i zaopatrywanie, operacje związane z migrantami, regionalną pomoc humanitarną i pomoc w przypadku klęsk żywiołowych, wsparcie działań poszukiwawczo-ratowniczych oraz operacje związane z przetrzymywaniem osób.

Obecnie pozostaje ona wysuniętą, gotową do działania i niezastąpioną platformą amerykańskiej potęgi morskiej na Karaibach, zapewniającą decydentom unikalne możliwości w całym zakresie operacji wojskowych i międzyagencyjnych

Guantanamo symbolem tortur

I choć baza od zawsze wywoływała wiele kontrowersji, to nie mogły się one równać z tym, co nastąpiło po zamachach na World Trade Center. 20 września 2001 roku w przemówieniu wygłoszonym przed połączonymi izbami Kongresu George W. Bush ogłosił rozpoczęcie tego, co określił jako "globalną wojną z terroryzmem". Doktryna Global War on Terror obejmowała zarówno działania militarne poza granicami kraju, jak i nowe, znacznie bardziej rozbudowane środki bezpieczeństwa i walki z terroryzmem wewnątrz USA.

W listopadzie prezydent wydał zaś wojskowy rozkaz w sprawie "zatrzymywania, traktowania i sądzenia" osób niebędących obywatelami USA w wojnie z terroryzmem. Od tego momentu Pentagon mógł przetrzymywać obywateli innych krajów przez dowolny czas, w dowolnych miejscach, bez stawiania zarzutów. Dodatkowo podejrzani o terroryzm nie mogli ubiegać się o proces przed niezawisłym, bezstronnym sądem, a ograniczono im również możliwość składania skarg przeciwko zatrzymaniu.

W efekcie w styczniu 2002 roku pierwsi więźniowie trafili… a jakże… do Guantanamo. I nie był to wybór przypadkowy, USA sprawowały tam faktyczną kontrolę, ale to Kuba zachowywała formalną suwerenność. To stworzyło administracji Busha argument, że osoby przetrzymywane w bazie znajdują się poza terytorium USA, a więc poza częścią amerykańskich gwarancji prawnych.

Miejsce szybko stało się symbolem pozasądowego przetrzymywania i zarzutów dotyczących tortur oraz brutalnego traktowania więźniów. I nic dziwnego, biorąc pod uwagę, że w 2004 roku światło dzienne ujrzała seria tajnych opinii prawnych przygotowanych dla administracji George'a W. Busha, które miały uzasadniać stosowanie przez prezydenta w czasie wojny tzw. wzmocnionych metod przesłuchań.

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Są "wrogimi bojownikami"

Znajdowały się wśród nich m.in. podtapianie, wymuszanie długotrwałego przebywania w bolesnych pozycjach czy wielogodzinne pozbawianie snu. Autorzy tych dokumentów argumentowali, że odpowiednio stosowane metody nie powinny być uznawane za tortury. W połączeniu z amerykańskim stanowiskiem, że bojownicy Al-Kaidy i talibowie nie są objęci ochroną wynikającą z konwencji genewskich dotyczącą jeńców wojennych, bo są "wrogimi bojownikami", otworzyło drogę do naprawdę nieludzkiego traktowania.

Takiego, przez które specjalni sprawozdawcy ONZ już w 2006 roku wezwali Stany Zjednoczone do zamknięcia ośrodka i albo postawienia przetrzymywanym zarzutów przed niezależnym sądem, albo ich zwolnienia. Uznali oni bowiem, że część stosowanych w więzieniu praktyk można uznać za tortury lub inne formy okrutnego, nieludzkiego albo poniżającego traktowania.

Amerykańskie rozumienie tego, czym są tortury, nie jest takie samo jak nasze i najwyraźniej nie pokrywa się ze stanowiskiem większości cywilizowanych państw

FBI wiedziało, co się dzieje

W 2004 roku specjalne dochodzenie w sprawie doniesień o brutalnym traktowaniu więźniów w Guantanamo wszczęło też FBI, a jego wyniki w obszernym zakresie ujawniło w 2007 roku. Agenci przesłuchali lub zebrali informacje od setek pracowników biura, którzy służyli w bazie - część z nich miało podejrzenia, że wobec osadzonych stosowano niedopuszczalne metody, a dziewięciu osobiście widziało takie działania. Wśród opisywanych praktyk znalazły się m.in. wykorzystywanie psów, ekstremalne wychładzanie, pozbawianie snu oraz wielogodzinne przetrzymywanie więźniów w bolesnych pozycjach.

"Wszedłem do pomieszczenia przesłuchań i zobaczyłem więźnia w pozycji embrionalnej, przykutego za ręce i nogi do podłogi, bez krzesła, jedzenia i wody. W większości przypadków więźniowie oddawali pod siebie mocz lub kał i pozostawali w takiej pozycji przez 12, 24 godziny lub nawet dłużej. (...) Powiedziano mi, że takie traktowanie nakazali przesłuchujący z poprzedniego dnia i że więźnia nie wolno było ruszać" - relacjonował jeden z agentów FBI cytowany przez abc News.

Barack Obama mówi "stop"

Tym samym informacje o brutalnym traktowaniu więźniów zaczęły pochodzić nie tylko od samych osadzonych i organizacji zajmujących się prawami człowieka i nie można było dłużej ich ignorować. Po zmianie administracji Barack Obama uznał stosowane w Guantanamo techniki za tortury i w 2009 roku ich zakazał, nakazując jednocześnie zamknięcie więzienia (do czego jednak nie doszło). W tym czasie przebywało tam około 250 osób, pozostali zostali zwolnieni i nikomu nie postawiono zarzutów (warto zaznaczyć, że w zależności od szacunków w placówce przebywało maksymalnie od 500 do blisko 800 więźniów).

W 2014 roku senacka komisja ds. wywiadu opublikowała zaś wyniki wieloletniego śledztwa dotyczącego programu przesłuchań w tajnych więzieniach poza terytorium Stanów Zjednoczonych, w tym Guantanamo. Eksperci przeanalizowali przypadki 119 osób przetrzymywanych przez CIA w tajnych więzieniach poza terytorium Stanów Zjednoczonych.

Pokazały one, że stosowane metody nie tylko nie przyniosły oczekiwanych rezultatów jako narzędzie pozyskiwania informacji wywiadowczych, ale i były dużo brutalniejsze, niż agencja kiedykolwiek przyznała politykom czy opinii publicznej. W ocenie autorów raportu stosowane podczas przesłuchań metody znacznie przekraczały granice prawa, a pośród analizowanych przypadków aż 26 osób zostało zatrzymanych niesłusznie.

Stosowano wobec nich techniki, które w niektórych przypadkach można było nazwać torturami

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Guantanamo wciąż działa

Można by sądzić, że Guantanamo już nie działa, prawda? Jak podaje Guantanamo Docket, czyli interaktywny serwis informacyjny The New York Times, który zawiera profile więźniów, dokumenty sądowe oraz materiały na temat obozu dla podejrzanych o terroryzm w bazie wojskowej, obecnie wciąż pozostaje tam 15 więźniów (stan na lipiec 2026). Części postawiono zarzuty, innych skazano, a jeszcze kolejnych przetrzymuje się bezterminowo na podstawie przepisów prawa wojennego bez postawionych zarzutów.

Co więcej, w 2025 roku Donald Trump zapowiedział budowę w Guantanamo gigantycznego ośrodka dla migrantów, który miał pomieścić nawet 30 tys. osób. Prezydent zapowiadał, że będzie on oddzielony od więzienia, w którym przebywają "najgorsi nielegalni przestępcy-imigranci zagrażający Amerykanom" i trafią do niego przede wszystkim nieudokumentowani migranci uznani za szczególnie niebezpiecznych.

I rzeczywiście do bazy zaczęto wysyłać zatrzymane osoby, ale zamiast zapowiadanych dziesiątek tysięcy trafiło tam zaledwie kilkaset osób. Projekt od początku spotykał się z ostrą krytyką organizacji praw człowieka, które kwestionowały zarówno warunki przetrzymywania migrantów, jak i prawną podstawę ich przenoszenia na Kubę. Ostatecznie w marcu tego samego roku wszyscy migranci zostali sprowadzeni z powrotem do Stanów Zjednoczonych.

Nie oznaczało to jednak końca sporu, niemal natychmiast pojawiły się kolejne pytania o legalność całej operacji, a możliwość wysyłania do Guantanamo osób zatrzymanych na terytorium USA zaskarżono przed sądem. Ale jak to z obecnie urzędującym amerykańskim prezydentem bywa, nigdy niczego nie można być pewnym, więc sprawa nieco przycichła, a w czerwcu 2025 r. wybuchła ponownie pełną mocą kolejnej publikacji The Washington Post.

Dziennikarze dotarli do informacji sugerujących, że amerykańska administracja rozważa wysłanie do Guantanamo kolejnych tysięcy cudzoziemców, w tym obywateli państw będących bliskimi sojusznikami USA. Na liście krajów, których obywatele mogli zostać objęci takim planem, znalazła się również Polska. Według ujawnionych wówczas danych do potencjalnego transportu przygotowywano nawet około 9 tys. osób, choć jednocześnie Biały Dom zaprzeczył doniesieniom gazety, nazywając je fake newsem. Ale czy na pewno?

Dobrze pokazuje to również, czym przez ostatnie ćwierć wieku stało się Guantanamo. Miejsce, które przez dziesięciolecia było przede wszystkim strategiczną amerykańską bazą na Kubie, po 11 września stało się symbolem wojny z terroryzmem, wyjątkowych uprawnień państwa i sporów o granice prawa, a jego historia wciąż się pisze.