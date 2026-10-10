Już nie Dubaj. Rekord powędrował do Bagdadu

Dubaj w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest znany jako miasto rekordów. Nie może dzierżyć ich jednak przez wieczność. Niektóre z nich stopniowo trafiają w ręce innych miast.

Tak jest również w przypadku jednej z najbardziej efektownych miejskich atrakcji ostatnich lat - największej fontanny na świecie.

Rekord przestał należeć do Dubaju. Przejął go Bagdad, stolica Iraku. Jak prezentuje się nowa rekordzistka i jakie inne fontanny na świecie trafiły do Księgi Rekordów Guinnessa?

Największa fontanna na świecie. Zmiana na prowadzeniu

Kojarzący się z luksusem Dubaj wielokrotnie przewija się na kartach Księgi Rekordów Guinnessa. Długo widniała tam też wybudowana w 2020 r. The Palm Fountain (Fontanna Palmowa).

Atrakcję umieszczono w centrum handlowo-rozrywkowym The Pointe na Palm Jumeirah (Palma Dżamira), jednej z Wysp Palmowych - największych na świecie sztucznych wysp, usypanych w kształcie palm.

Przez lata uznawano tę fontannę za największą na świecie, z powierzchnią 7327 m². Jednak pokazami wody, światła i muzyki zachwycała tylko przez kilka lat - w 2023 r. zadecydowano o jej wyłączeniu i demontażu. Obszar rozrywkowy postanowiono przekształcić w kompleks nieruchomości.

Fontanna Palmowa często była zamykana ze względu na niekorzystną pogodę. W końcu wyłączono ją na stałe. By XMJG - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=96042304 Wikimedia Commons

Jednak nawet gdyby konstrukcji tej nie rozebrano, i tak straciłaby tytuł największej na świecie. W Bagdadzie powstała bowiem znacznie większa konstrukcja. Niedawno oficjalnie trafiła na karty Księgi Rekordów Guinnessa.

Rekordowa fontanna pod względem powierzchni. Gigant z Iraku

Nowy rekord w kategorii "Największa fontanna na świecie" zdobyła Fontanna na Wyspie Bagdadzkiej (Baghdad Island Music Fountain). To ogromna, innowacyjna pływająca atrakcja z synchronizacją ruchu wody, oświetlenia i muzyki. Wokół niej zaprojektowano promenady dla pieszych oraz strefy gastronomiczne.

Pierwsze testy techniczne i pokazy próbne prowadzono w lutym 2026 r., a oficjalne otwarcie nastąpiło w maju 2026 r. Wkrótce ogłoszono też pobicie rekordu świata. Wniosek o wpis do Księgi Rekordów Guinnessa zgłosił inwestor i właściciel obiektu, iracka spółka Jazeerat Baghdad Company for Hotel Services and Tourism Investment LTD.

Celem projektu od początku było bowiem stworzenie największej na świecie publicznie dostępnej fontanny interaktywnej. Spektakularna atrakcja łączy w sobie zaawansowaną choreografię strumieni wodnych, dynamiczne oświetlenie, muzykę oraz efekty multimedialne.

Zgodnie z wpisem, otwiera się w nowym oknie do Księgi Rekordów Guinnessa, rekordowa fontanna ma powierzchnię 10 486 m².

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Ponad hektar powierzchni i 2 tys. zestawów świateł

Głównym wykonawcą technologicznym i producentem rekordowej konstrukcji z Iraku jest Guangdong Optimum Show Technology Co., Ltd. Chińska firma specjalizuje się w projektowaniu 3D, produkcji zaawansowanego sprzętu hydraulicznego, systemów sterowania oświetleniem DMX512 oraz dostarczeniu i montażu całych instalacji na miejscu.

Atrakcja została umieszczona na wodzie na Wyspie Bagdadzkiej, przy wieży widokowej. Osadzono ją na specjalnych systemach pływaków z wykorzystaniem stali nierdzewnej. Konstrukcję wyposażono w ponad 2000 zestawów kolorowych świateł i 100 reflektorów scenicznych oraz wodny ekran projekcyjny. "To, co czyni tę fontannę wyjątkową, to zaawansowana technologia sterowania DMX512, która napędza jej misterną konstrukcję", podkreśla firma Optimum Show.

Całkowita długość instalacji wynosi ok. 300 metrów, szerokość ok. 33 m, a maksymalna wysokość strumienia wody sięga ok. 80 metrów.

Największa, najwyższa, najdłuższa. Te rekordy robią wrażenie

Jeśli weźmiemy pod uwagę inne parametry, rekordy rozbijają się, trafiając do wielu innych obiektów.

Patrząc wyłącznie na kwestię wysokości wyrzutu wody, pierwsze miejsce w tej kategorii dzierży Fontanna Króla Fahda (King Fahd's Fountain). Atrakcja ta, wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa w latach 80. XX wieku, znajduje się w Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej. W tym przypadku strumień wody wyrzucany jest na wysokość ok. 312 metrów. Ta konstrukcja wykorzystuje wodę morską (pobieraną z Morza Czerwonego) zamiast słodkiej.

Wśród fontann stricte muzycznych, rekordzistą wysokości jest natomiast atrakcja z Taszkentu, stolicy Uzbekistanu. Księga Rekordów Guinnessa dodała ten rekord w sierpniu 2026 r., oficjalnie określając konstrukcję "Najwyższą plenerową fontannę muzyczną ". Jest ona zdolna wyrzucać wodę na wysokość ponad 232 m.

Gdyby natomiast brać pod uwagę samą długość fontanny, Księga Rekordów Guinnessa również ma tu ciekawy wpis, dodany w 2008 r. Chodzi o zamontowaną bezpośrednio na moście Banpo Bridge Moonlight Rainbow Fountain w Seulu, stolicy Korei Południowej. Konstrukcja ulokowana na Wielkim Moście Banpo przerzuconym nad rzeką Han mierzy aż 1140 metrów. Wzdłuż mostu biegnie 380 dysz, które co minutę wyrzucają tony wody, opadającej kaskadowo.

Jak to wygląda w Polsce? Wśród rozmaitych konstrukcji tego typu, jakich wiele w naszym kraju, największe wrażenie robi Wrocławska Fontanna Multimedialna. Ta największa fontanna w Polsce znajduje się przy Hali Stulecia we Wrocławiu, jest wyposażona w setki dysz i świateł. Jest to również najwyższa fontanna w kraju - woda z centralnego gejzeru wystrzeliwuje tu na wysokość ok. 40 metrów.

Rekordowe atrakcje. Tu woda gra główną rolę

Według doniesień lokalnych mediów, pokazy rekordowej Fontanny na Wyspie Bagdadzkiej ożywiły sektor turystyczny Bagdadu. Warto więc dodać spektakularną atrakcję na listę "do odwiedzenia". Podobnie z całą resztą wymienionych fontann.

Przed planowaniem wyjazdu należy najpierw sprawdzić, jakie dokumenty są wymagane, oraz zapoznać się z komunikatami, które w systemie Odyseusz zamieszcza polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Pojawiają się tam informacje na temat bezpieczeństwa podróży do danego kraju.



