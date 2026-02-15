Spis treści: Do kiedy można rozliczyć PIT? Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę Rozlicz PIT przez internet. To proste Nie daj się oszukać. Uważaj na swoje pieniądze podczas rozliczeń PIT Co zrobić w przypadku próby oszustwa? Zachowaj spokój, skontaktuj się z odpowiednim organem Skorzystaj z ulgi na internet. To możliwe tylko dwa razy w życiu

Do kiedy można rozliczyć PIT? Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę

Na początek odpowiedzmy sobie na bardzo ważne pytanie, czyli do kiedy można rozliczyć PIT online? Jest na to trochę czasu, więc nie trzeba pędzić na złamanie karku, by tego dokonać, ale uważajcie, żeby nie przegapić ostatecznego terminu.

Zeznanie podatkowe można złożyć od 15 lutego do 30 kwietnia. Jest to obowiązkowe dla wszystkich osób, które w 2025 roku uzyskały dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce.

Rozlicz PIT przez internet. To proste

Zeznanie podatkowe możemy złożyć za pomocą usługi Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym. Co bardzo istotne, dostęp do tego serwisu jest możliwy wyłącznie na stronie podatki.gov.pl oraz aplikacji, do której jeszcze wrócimy.

Aby z niego skorzystać, wchodzimy na wspomnianą stronę i od razu powinien rzucić nam się w oczy niebieski banner z napisem "Twój e-PIT za 2025 rok" z przyciskiem "Rozlicz się w Twój e-PIT". Odnośnik znajdziemy także poniżej w sekcji "Jak możemy Ci pomóc?" - pierwsza opcja to kafelek przenoszący nas do e-Urzędu Skarbowego, poniżej z kolei mamy również "Rozlicz PIT w usłudze Twój e-PIT".

Aby zalogować się do e-Urzędu Skarbowego, możemy skorzystać z różnych metod weryfikacji naszej tożsamości. Zrobimy to za pomocą login.gov.pl, identyfikując się profilem zaufanym, e-dowodem, aplikacją mObywatel, bankowością elektroniczną albo wykorzystując national eID, jeśli nie mamy środka identyfikacji elektronicznej wydanego w Polsce. Możemy również wpisać nasze dane podatkowe, takie jak PESEL lub NIP i kwotę przychodów.

Gdy uda nam się zalogować, będziemy mieli wgląd w dane, do których dostęp ma Krajowa Administracja Skarbowa. Analizując dokumenty, koniecznie sprawdźmy, czy zgadzają się wszystkie informacje. Bardzo dokładnie przestudiujmy przygotowane rozliczenie. Pamiętajcie, że nikt nas nie goni - możemy to zrobić na spokojnie, a w razie wątpliwości, nie musimy też od razu wysyłać dokumentu do urzędu. Zwróćmy szczególną uwagę na nasze dane, sposób i miejsce rozliczenia, ulgi podatkowe, przekazywane 1,5 proc. podatku, a jeśli cokolwiek będzie wymagało poprawki, w każdej chwili możemy je wprowadzić.

Od 2025 roku podatnicy chcący rozliczyć podatek w internecie, mogą to też zrobić za pomocą bezpłatnej dedykowanej aplikacji e-Urzędu Skarbowego.

Co bardzo ważne, jedyna legalna i bezpieczna wersja apki jest do pobrania w Google Play i App Store na telefonach z Androidem i iOS-em. Nie pobierajcie jej z innych źródeł. Aby skorzystać ze wszystkich możliwości oprogramowania, musicie sprawdzić, czy macie jego aktualną wersję - jeśli nie, konieczna będzie aktualizacja. Pamiętajcie, aby nikomu nie udostępniać PIN-u za pomocą którego logujecie się do apki.

Nie daj się oszukać. Uważaj na swoje pieniądze podczas rozliczeń PIT

Niestety czas rozliczeń podatkowych wiążę się też ze zwiększonym ryzykiem spowodowanym przez cyberprzestępców. Z tego względu bardzo ważna jest nasza ostrożność i rozwaga - dobrze jest też mieć świadomość o kilku faktach.

Przede wszystkim, jak czytamy na stronie gov.pl, urzędy skarbowe nie wysyłają do podatników żadnych wiadomości SMS. To powinno wyczerpać temat, ale podkreślę na wszelki wypadek: jeśli dostaniecie tego typu wiadomość, to jej nadawcą nie jest urząd skarbowy.

Zespół CERT Polska ostrzegł już w czwartek 12 lutego 2026 roku przed masową kampanią SMS-ową, w której cyberprzestępcy obiecują konkretne kwoty zwrotu podatku i przekierowują na stronę wyłudzającą nasze dane. Pamiętajcie, że tego typu podejrzane wiadomości możecie zgłaszać na darmowy numer 8080.

Oszuści z pewnością będą korzystali z różnych metod, żeby dotrzeć do podatników, będą również uciekać się do tego, by nas wystraszyć czy w inny sposób zagrać na emocjach, żeby sprowokować reakcję - nawet jeśli ktoś będzie próbował wywrzeć na was presję, nie klikajcie w żadne linki.

Bądźcie też ostrożni w przypadku innych metod komunikacji, np. mailowej czy telefonicznej. Co bardzo ważne: nikt nie powinien wymagać od was zalogowania się na nieznanych stronach albo instalowania dodatkowego oprogramowania na komputer czy telefon. Jeśli coś wzbudzi w was niepokój, sami możecie skontaktować się z urzędem w celu potwierdzenia, czy jego pracownik próbował się z wami kontaktować.

Przy próbie rozliczenia podatków, sprawdzajcie (choćby kilka razy), czy na pewno znajdujecie się na stronie, na której chcieliście się znaleźć, a także czy gdzieś nie wkradła się jakaś literówka (w adresie, ale nie tylko). Dokładnie czytajcie to, co jest wyświetlone na ekranie. Jeżeli będziecie potrzebowali wyjaśnień lub pomocy, skontaktujcie się z infolinią - na stronie podatki.gov.pl znajdziecie różne sposoby kontaktu z konsultantami Krajowej Administracji Skarbowej.

Nie wierzcie w obietnice szybszych zwrotów podatkowych i niepewne sposoby uregulowania ewentualnej niedopłaty. Nikt magicznie nie przyspieszy procedur. W ramach rozliczenia poprzez e-PIT na zwrot podatku obowiązuje termin najpóźniej 45 dni od daty wysyłki dokumentu, w przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny czas ten jest skrócony do 30 dni, ale zazwyczaj pieniądze zdecydowanie szybciej trafiają na nasze konta.

Wszystkie konieczne czynności wykonujcie na oficjalnej stronie podatki.gov.pl lub aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy. To tam możecie też w każdym momencie sprawdzić, czy macie nadpłatę, czy niedopłatę - informacji w tej sprawie zdecydowanie nie dostaniecie na swoją skrzynkę mailową.

Pod koniec 2025 roku na gov.pl opublikowano wiadomość ostrzegającą przed tego typu próbami kontaktu mailowego w związku z domniemaną informacją o zwrocie nadpłaty podatku PIT. Jak czytamy, miała nastąpić automatyczna weryfikacja rozliczenia i ma na nas czekać imponujący zwrot opiewający na kwotę 2593,02 zł, spowodowaną błędem w obliczeniach systemu. Podatnicy mają potwierdzić swoje dane bankowe na stronie, do której kieruje link, co jest po prostu sposobem na wyłudzenie naszych danych i/albo środków finansowych. Tu możecie sprawdzić, jak dokładnie brzmiała taka wiadomość.

Podkreślmy więc, że Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa nie wysyłają wiadomości e-mail informujących o nadpłacie podatku i nakłaniających podatników do potwierdzenia danych identyfikacyjnych lub rachunku bankowego.

Co również trzeba zaznaczyć, to że sytuacja ta dotyczy także ewentualnych prób kontaktu telefonicznego - żaden urzędnik nigdy nie będzie was prosił o podanie wrażliwych danych, haseł do bankowości i tego typu informacji, a jeśli do tego dochodzi, możecie być pewni, że rozmawiacie z oszustem.

Jeżeli będziecie potrzebowali pomocy ze swoim rozliczeniem, szukajcie jej u osób, którym ufacie. Nie wierzcie nieznanym "utalentowanym" pomocnikom z Facebooka czy innych mediów społecznościowych. Pamiętajcie też, że jeżeli uznacie, że nie chcecie samodzielnie złożyć zeznania podatkowego przez internet, możecie to zrobić również w urzędzie.

Co zrobić w przypadku próby oszustwa? Zachowaj spokój, skontaktuj się z odpowiednim organem

Jeżeli dostaliście wiadomość mailową albo SMS-a, które budzą w was niepokój czy jakiekolwiek wątpliwości, a także szczególnie wtedy, kiedy dzwoni ktoś podający się za urzędnika i żąda podania wrażliwych informacji, powinniście skontaktować się ze wspominanymi już konsultantami Krajowej Administracji Skarbowej pod numerem 22 330 03 30.

Niepokojące incydenty możecie też zgłaszać do CERT Polska - na bezpłatny numer telefonu 8080 lub na stronie internetowej poprzez odpowiedni formularz.

Skorzystaj z ulgi na internet. To możliwe tylko dwa razy w życiu

Przy rozliczaniu PIT, pamiętajcie, że możecie skorzystać z wyjątkowej ulgi, dotyczącej usługi, z której korzysta większość z nas. Chodzi o ulgę na internet!

Niestety, w jej przypadku obowiązuje zasada 2 lat. Oznacza to, że z odliczenia skorzystamy wyłącznie dwa razy w życiu, a jakby tego było mało, musi też być zachowana ciągłość. W ten sposób odliczymy maksymalnie 760 zł rocznie, przy czym kwotę można podwoić do 1520 zł w przypadku małżonków rozliczających się wspólnie.

Jeśli chcecie poznać więcej szczegółów, odsyłam do artykułu pt. "760 zł albo nic. Kto może skorzystać z wyjątkowej ulgi w PIT?". Tam też znajdziecie informacje o innych ulgach, które mogą wam przysługiwać.

