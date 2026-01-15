Spis treści: Płacimy nawet 3329 zł rocznie za serwisy streamingowe. To absurd! I tak tego wszystkiego nie obejrzysz. Wybierz kilka serwisów, a potem sprawdź inne Sprawdź, gdzie są dostępne filmy i seriale, które chcesz obejrzeć. Biblioteki często się zazębiają Wybierz plan z reklamami. Poznajesz nowe tytuły, płacisz mniej Rozliczenia roczne - to się opłaca. Serwisy streamingowe taniej Korzystaj z promocji. Info znajdziesz na GeekWeeku! Łącz oferty. Różne firmy proponują pakiety ze streamingami

Płacimy nawet 3329 zł rocznie za serwisy streamingowe. To absurd!

Zróbmy sobie małą symulację. W zeszłym tygodniu pokusiłam się o sprawdzenie cennika najpopularniejszych serwisów streamingowych dostępnych w Polsce. Nie wiem, jak w waszym przypadku, ale mam wykupione subskrypcje przynajmniej kilku z nich. A co, jeśli chcielibyśmy je wszystkie?

Załóżmy, że korzystamy z aplikacji sami, wybieramy więc podstawowe czy też standardowe plany. Być może nie chce nam się za dużo nad tym zastanawiać, a i nie mamy pewności, czy będziemy ich często używać - naturalnie wybór pada więc na subskrypcje miesięczne. No to tak: Netflix - 33 zł, HBO Max - 39,99 zł, Disney+ - 34,99 zł, Prime Video 15,50 zł, SkyShowtime - 24,99 zł i w końcu Apple TV - 34,99 zł. Miesięcznie za tę przyjemność zapłacimy 183,46 zł. Rocznie? 2201,52 zł.

Sprawa wygląda jeszcze gorzej, jeśli zdecydujemy się na wybór pakietów premium, bo np. chcemy współdzielić serwisy z rodziną. Wtedy za Netflix zapłacimy miesięcznie 67 zł, za HBO Max 49,99 zł, Disney+ 59,99 zł, Prime Video to wciąż 15,50 zł, SkyShowtime 49,99 zł i Apple TV również 34,99 zł. Miesięcznie daje nam to już 277,46 zł, rocznie natomiast aż 3329,52 zł. Cóż, da się za tyle wynająć mieszkanie w mieście wojewódzkim. W tej cenie możemy też kupić ok. 9512 kajzerek.

I tak tego wszystkiego nie obejrzysz. Wybierz kilka serwisów, a potem sprawdź inne

Nie zrozumcie mnie źle - uwielbiam godzinami oglądać filmy i seriale, i tak, to bardzo wygodne, że jeśli nie znajdę akurat czegoś interesującego na jednej platformie, mam jeszcze kilka innych do przeszukania i raczej ostatecznie zawsze coś znajduję. Nie przepadam za oglądaniem filmów w kinie, poza tym serial, koc, herbata i szydełko to dla mnie idealny pomysł na każdy wieczór. Serwisy streamingowe są więc jak znalazł. Tylko może nie za 3329,52 zł rocznie.

Naturalnie jednak wcale nie musimy tyle płacić, czasem wystarczą drobne zmiany naszych przyzwyczajeń albo ustawień subskrypcji, by nasz portfel nieco odetchnął.

Przede wszystkim warto się zastanowić, czy na pewno potrzebujemy dostępu do wszystkich serwisów, a jeśli nie, to na których nam obecnie najbardziej zależy. Prawdę mówiąc i tak raczej nikt nie ma tyle czasu, by miesięcznie oglądać tyle materiałów, żeby to się opłacało.

Dodatkowo na korzyść oglądających jest to, że z subskrypcji można po prostu zrezygnować w dowolnym momencie (przynajmniej w większości przypadków). Nic nie stoi na przeszkodzie, by jednego miesiąca czy np. przez inny określony przez nas czas korzystać z biblioteki jednego czy dwóch serwisów, a po danym okresie anulować te subskrypcje i wykupić inne. W ten sposób nie tylko oszczędzamy pieniądze, ale i dajemy sobie szansę na dokładniejsze przeszukanie katalogu konkretnych aplikacji. A co jeśli chcemy bardzo konkretne tytuły albo gatunki?

Sprawdź, gdzie są dostępne filmy i seriale, które chcesz obejrzeć. Biblioteki często się zazębiają

Bywa, że dany tytuł jest dostępny w kilku bibliotekach jednocześnie. Jeśli zatem szukamy konkretnych tytułów na dany okres (np. wybrane horrory na październik i listopad albo filmy świąteczne na grudzień czy styczeń lub po prostu ostatnie premiery filmowe), powinniśmy zasugerować się tym, dokonując wyboru interesującego nas serwisu. Z pomocą przyjdzie nam strona o nazwie Upflix, na której bardzo szybko znajdziemy odpowiedź na pytanie, gdzie znajduje się poszukiwany przez nas film czy serial.

Wybierz plan z reklamami. Poznajesz nowe tytuły, płacisz mniej

Nikogo nie zdziwię, pisząc, że nie jestem fanką reklam. Na szczęście jednak materiały promocyjne, które wyświetlają nam się w serwisach streamingowych to nie propozycje środka przeciwko łysieniu albo wzdęciom - zazwyczaj są to zwiastuny kolejnych tytułów, które mogą nas zainteresować. Nie są też raczej nachalne czy przesadnie głośne. Wybranie planu z reklamami nie powinno więc boleć ani mocno marnować naszego czasu. W ten sposób w niektórych przypadkach zaoszczędzimy pieniądze, a przy okazji możemy zapoznać się z nadchodzącymi tytułami.

Plan z reklamami mamy do wyboru np. na HBO Max - jest on tańszy o 10 zł od standardowej wersji, kosztuje więc 29,99 zł miesięcznie, a jeśli wybierzemy dostęp roczny za 299 zł, oszczędzimy 60,88 zł. Pakiet z reklamami jest również dostępny na SkyShowtime. Z biblioteki serwisu skorzystamy już za 19,99 zł miesięcznie, 89 zł za 6 miesięcy (14,90 zł za miesiąc) lub 159,99 zł za rok (13,34 zł miesięcznie). To z kolei ładnie ukazuje nam kolejny sposób na małe oszczędności!

Rozliczenia roczne - to się opłaca. Serwisy streamingowe taniej

Jeżeli jednak jesteśmy przywiązani do wszystkich serwisów i nie mamy ochoty na zarządzanie subskrypcjami co jakiś czas, możemy zaoszczędzić w inny sposób. Wystarczy, tam gdzie to możliwe, wybrać rozliczenia roczne.

Bardzo atrakcyjną cenę proponuje nam między innymi Amazon - za Amazon Prime (dający dostęp do Prime Video) możemy zapłacić 69 zł za cały rok (w ramach rozliczenia miesięcznego w ciągu 12 miesięcy zapłacimy 186 zł). Z kolei płacąc z góry za cały rok na Disney+ możemy np. zaoszczędzić 69,98 zł w przypadku pakietu standardowego albo 119,98 zł, jeśli wybraliśmy pakiet premium.

Korzystaj z promocji. Info znajdziesz na GeekWeeku!

Ostatnie lata korzystania z serwisów streamingowych nauczyły mnie między innymi, że można dużo zaoszczędzić, jeśli mamy oczy i uszy szeroko otwarte na… promocje. Serio, bardzo często dostępne są promocje umożliwiające wykupienie dostępu np. na 3 miesiące w cenie jednego.

Obecnie trwa obniżka na plany premium i standard na Disney+. Przez 3 miesiące płacimy analogicznie 23,99 zł (następnie 34,99 zł za miesiąc) oraz 41,99 zł (a potem 59,99 zł miesięcznie). Promkę znajdziecie tutaj.

Łącz oferty. Różne firmy proponują pakiety ze streamingami

Na koniec jeszcze jeden sposób na oszczędzanie. Warto zorientować się, czy firmy, z których oferty normalnie i tak korzystamy, oferują pakiety ze streamingami. Tego typu plan jest np. w Plusie. W jego ramach mamy do wyboru 2 lub 4 serwisy streamingowe, dotyczy to umów na abonament na min. 24 miesiące.

Jak widać, jest trochę opcji na to, by płacić mniej (nawet jeśli czasem wiąże się to z większym wydatkiem jednorazowym). Macie inne pomysły, z których mogą skorzystać nasi czytelnicy? Nie trzymajcie tego w tajemnicy, koniecznie dajcie nam znać!

