W skrócie Historia powszechnego dostępu do sieci w Polsce zaczęła się w kwietniu 1996 r. wraz z uruchomieniem przez TP S.A. numeru dostępowego 0-202122 dla użytkowników modemowych.

Pionierskie połączenia dial-up rozliczane były impulsowo, co często skutkowało wysokimi rachunkami, a prędkość transmisji danych nierzadko była miliardy razy niższa niż w 2026 r.

Szybka adaptacja wczesnego Internetu wpłynęła na dzisiejsze wysokie kompetencje cyfrowe Polaków, widoczne w powszechnym wykorzystaniu bankowości czy systemu mObywatel.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Narodziny i rozwój ery internetowej w Polsce

Z dzisiejszej perspektywy Internet wydaje się czymś oczywistym, z czym mamy do czynienia nierzadko 24 godziny na dobę. Wystarczy sięgnąć do kieszeni i odblokować ekran smartfona. Nie zawsze jednak tak było. Wiele osób pamięta czasy bez jakiegokolwiek Internetu, a następnie jego pierwsze masowe wdrożenie poprzez legendarny numer telefonu, na który należało się wdzwonić zwykłą linią telefoniczną przy pomocy modemu podłączonego do komputera.

Łączność sieciowa w naszym kraju rozpoczęła się na dobre w 1996 r. Wcześniej Internet funkcjonował niemal wyłącznie w wybranych ośrodkach akademickich i przedsiębiorstwach. Użytkownicy indywidualni nie posiadali infrastruktury umożliwiającej nawiązywanie domowych połączeń. Ba, w większości polskich domów nie było nawet stacjonarnego komputera PC, nie mówiąc nawet o laptopach czy telefonach komórkowych.

Uruchomienie dedykowanego numeru dostępowego zachęciło jednak Polaków do błyskawicznej nauki cyfrowego świata i zaowocowało ogromnym entuzjazmem przy wdrażaniu kolejnych innowacji. W to wydarzenie, które otworzyło w naszym kraju okno na świat, jakim bez wątpienia jest Internet, bezpośrednio zaangażowany był mgr inż. Konrad Plich, jeden z kluczowych architektów rozwoju polskiego Internetu, którego innowacje wyznaczyły kierunek transformacji Telekomunikacji Polskiej z klasycznego operatora telefonicznego w nowoczesnego dostawcę usług Internetowych (ISP).

Z twórcą architektury sieciowej oraz modelu biznesowego pierwszego ogólnokrajowego dostępu dial-up (0-202122) udało nam się porozmawiać. Dzięki temu dowiedzieliśmy się nieznanych szerzej - a częściowo zapomnianych - szczegółów dotyczących historii Internetu w Polsce.

Legendarny numer 0-202122. Co było wcześniej?

Dla historii cyfrowej Polski kwiecień 1996 r. był datą przełomową. Wtedy bowiem TP S.A. wprowadziła legendarny numer 0-202122, umożliwiający łączenie się z globalną siecią przy pomocy modemu telefonicznego. A co było wcześniej? Czy Polacy mogli w jakiś sposób łączyć się z Internetem? Nasz rozmówca rozwiewa wszelkie wątpliwości w tym temacie.

"Nie, dostęp do Internetu był zarezerwowany do laboratoriów naukowych w kilku polskich uczelniach i do kilku firm. Użytkownicy w domach nie mieli żadnej możliwości połączyć się Internetem. Taka sytuacja była na całym świecie. I było to dosyć naturalne, bo usługa www powstała krótko przed naszym 0202122, więc korzystanie z Internetu przy użyciu poprzednich usług typu ftp, telnet, gopher itp. było zbyt trudne dla domowego użytkownika" - powiedział Konrad Plich w rozmowie z GeekWeekiem.

"Polacy uczyli się Internetu razem z rozwojem Internetu"

Osoby korzystające z PC w latach 90. albo nawet wczesnych latach 2000. mogą pamiętać, że nawet po wprowadzeniu pewnych udogodnień i dostępności systemów z graficznym interfejsem użytkownika, takich jak Windows 95, sama konfiguracja komputera, nie mówiąc już o podłączeniu modemu i ustanowieniu połączenia, sprawiała sporo kłopotów osobom mniej "technicznym". Powszechną praktyką było wołanie znajomego komputerowca, by coś nam podłączył albo wyklikał. Były to zupełnie inne realia niż dzisiaj, gdy Internet jest wszechobecny, a nawiązywanie i zamykanie połączenia dla wielu osób sprowadza się do stuknięcia jednego przycisku na ekranie. Potrafią to dzieci bez jakichkolwiek lekcji informatyki.

W czasach, gdy w wielu domach komputer osobisty był nieosiągalnym marzeniem, Polska dostała powszechny dostęp do Internetu. Czy byliśmy na to gotowi? A może na dobre zaadaptowaliśmy tę technologię na dobre dopiero w czasach Neostrady?

"To procesy równoległe. Polacy uczyli się Internetu razem z rozwojem Internetu. 202122 bardzo przyspieszył edukacje Polaków. Kiedy pojawiały się szybsze usługi dialup czy Neostrada, to był popyt i gotowość na szybkie adaptowanie tych technologii. Tym sposobem Polska jest po prostu kilka lat do przodu. I do dzisiaj widać tego efekty: mamy bardzo dużą gotowość na używanie Internetu do połączeń z bankami czy do wizyt w sklepach. I nie jest to cecha polska, tylko wynik tego, że przyzwyczajanie Polaków trwało kilka lat dłużej. Jesteśmy więc nie w innym miejscu, tylko kilka kroków przed innymi" - zauważa Konrad Plich.

I faktycznie cyfryzacja Polski oraz cyfrowe kompetencje Polaków stoją na bardzo wysokim poziomie, czego przykładem jest również aplikacja mObywatel, z której korzysta dziś ponad 12 milionów Polek i Polaków do załatwiania spraw urzędowych i posługiwania się dokumentami elektronicznymi. Niewiele krajów ma taką aplikację. W niektórych - uważanych za najbardziej rozwinięte technologiczne - nadal stosuje się jeszcze papierowe czeki albo wysyła dokumenty faksem. Ot, paradoks.

Bez modemu ani rusz. Jak szybki był Internet w latach 90.?

Nawiązanie połączenia w połowie lat dziewięćdziesiątych wymagało specjalnego przygotowania. Co było potrzebne? "Po prostu jakiś komputer i jakiś modem. Wtedy komputer stacjonarny, bo laptopów nie było. I do tego koniecznie modem. Czyli skrzyneczka podłączana do linii telefonicznej oraz do wspomnianego komputera przez port serial czyli RS232C" - tłumaczy Konrad Plich.

Urządzenia te pracowały z niewiarygodnie niską - jak na dzisiejsze standardy - prędkością, jednak z drugiej strony ówczesne strony www składały się głównie z tekstu i niewielkich, mocno skompresowanych grafik, dzięki czemu ich wczytywanie nie trwało aż tak długo, jak można by się dziś obawiać. Jak wyglądały ówczesne strony - można sprawdzić w aplikacji internetowej Wayback Machine, która od dekad zapisuje kopie stron, wliczając w to serwis Interia.pl, który swoją działalność rozpoczął w 1999 r. Pobranie większych plików stanowiło wtedy wyzwanie czasowe, a także... nierzadko prowadziło do astronomicznych rachunków domowych.

"Zaczynaliśmy od modemów 28,8 kilo bitów na sekundę. I to pod warunkiem, że użytkownik domowy miał 'aż tak szybki' modem w domu, bo bywały wolniejsze. Mój pierwszy modem miał tylko 300 bitów/sekundę. Celowo piszę pełnymi słowami, a nie np. skrótem kbps, bo z dzisiejszej perspektywy milionów (Mbps) czy milardów (Gbps) tysiące nie wydają się prawdopodobne" - wyjaśnia Konrad Plich.

Tak: niektórzy maja dzisiaj niemal miliard razy szybszy dostęp do Internetu, niż pionierscy użytkownicy Internetu w 1996 roku mieli przez pierwsze modemy dostępowe

Wróćmy jeszcze do obciążeń domowego budżetu. 30 lat temu nie było w Polsce stałych łącz, a o internecie mobilnym można było pomarzyć. Abonament za 20 czy 50 zł bez limitu danych albo z limitem kilkudziesięciu GB wydawał się abstrakcją. Takich danych zwykły człowiek mógł nie przetworzyć nawet przez rok, a dyski twarde miały pojemność kilkuset MB. Dziś 1 GB danych możemy odebrać w niecałą godzinę, po prostu oglądając film w streamingu. Gdy polski Internet raczkował, każda minuta połączenia była na wagę złota.

"Połączenia początkowo były rozliczane impulsami co 3 minuty. To były impulsy kosztujące zupełnie poważne pieniądze. Do dzisiaj słychać wspomnienia o matkach ganiających potomstwo se ścierką po odbiorze rachunku telefonicznego" - żartuje mój rozmówca.

Numer 0202122 nadal jest aktywny. Kto jeszcze z niego korzysta?

Drugi przełomowy moment nastał niecałe 5 lat później, bo w styczniu 2001 r., kiedy Telekomunikacja Polska uruchomiła Neostradę. Początkowo oferowane były prędkości od 256 kbps do 2 Mbps, czyli wielokrotnie wyższe niż w przypadku dial-upu. Mimo początkowo dość wysokiej ceny abonamentu (od 300 do nawet 1500 zł miesięcznie) usługa szybko zdobywała klientów i z czasem taniała, a następnie swoje "stałe łącza" zaczęli wprowadzać także inni operatorzy. Czy jednak można mówić, że połączenia dial-up zaczęły być wypierane z polskiego rynku?

"To nie było 'wypieranie'. Po prostu możliwe było połączenie wiele razy szybsze. Więc wszyscy w zasięgu Neostrady migrowali, kiedy tylko mogli. To więc postęp techniczny, a nie jakaś walka technologii" - ocenia Konrad Plich. Co więcej, słynny numer 0-202122 nadal jest aktywny - w przeciwieństwie choćby do amerykańskiego internetu dial-up od AOL, który został wyłączony we wrześniu 2025 r., o czym informowaliśmy w GeekWeeku. Ale czy ktoś z niego jeszcze korzysta?

"Tak, bo każda technologia ma swoje miejsce. To miejsce się kurczy, ale zawsze jakieś pozostaje. Więc dzisiaj można zadzwonić pod 0202122 ze środka lasu, poza zasięgiem DSL i mieć jakiś dostęp, np. dla kamery czy czujników w odległej leśniczówce" - tłumaczy ekspert.

Internet ewoluował przez ostatnie dekady. W dobrą stronę?

Wiele osób pamiętających "stary Internet" sprzed epoki Neostrady bądź sprzed ery Web 2.0 i mediów społecznościowych firmy Meta (dawniej Facebook), dość ambiwalentnie podchodzi do zmian, jakie zaszły w cyberprzestrzeni. Bez wątpienia wraz z zanikiem forów społecznościowych i dominacją dużych firm komercyjnych kultura w sieci uległa przekształceniu. Ponadto globalna sieć stała się łatwo dostępna dla każdego, nie wymagając już zdolności technicznych i jakiegokolwiek wysiłku, by wejść.

Dawniej wielu weteranów sieci skarżyło się na "dzieci Neostrady", które nie przestrzegały netykiety. Obecnie wiele osób zdaje się nawet nie znać takiego pojęcia - a jeszcze nie tak dawno było ono nieodzownym elementem każdego podręcznika korzystania z Internetu. Tak, jeszcze 20-30 lat temu czytaliśmy papierowe podręczniki, by dowiedzieć się czegoś o tym magicznym świecie.

Z drugiej strony w dawnej sieci panował większy "dziki zachód" niż obecnie. Nie było takiej cenzury treści jak na platformach należących do Mety, Google czy Microsoftu, a klimat danego forum czy grupy zależał od jego administracji i moderacji. Panowała też większa różnorodność w designie. Żeby zaistnieć, trzeba było założyć własną stronę internetową, a nie tylko profil w mediach społecznościowych, który u każdego wygląda tak samo. Projekty graficzne z epoki Y2K (przełomu wieków) bywały naprawdę odważne, kreatywne i wystrzelone. Interfejsy z tamtych lat z sentymentem wspominają miłośnicy estetyki, podczas gdy inni preferują dzisiejszy minimalizm.

A jak zdaniem mojego rozmówcy zmienił się krajobraz polskiego i światowego Internetu? Czy poszło to w dobrą stronę? A może sieć zatraciła pierwotne wartości? "Sieć na pewno zmieniła przeznaczenie. Jest bardziej rozrywkowa. Ale to nie jest 'zatracanie wartości', bo one ciągle w sieci są. To po prostu rozwój techniczny spowodował, że Internetu da się użyć do kolejnych zastosowań. I tak miliard razy większe prędkości i technologia CDN pozwoliły oglądać w sieci filmy. Powszechnie dostępne szyfrowanie pozwoliło na usługi bankowe w Internecie. I tak dalej. Ale ciągle żyjemy my pionierzy, którzy potrafimy przez gophera zajrzeć do katalogu biblioteki Kongresu USA. Albo przez ftp ściągnąć jakieś pliki. I nic w tym celu nie musimy klikać - klawiatura wystarczy" - powiedział Konrad Plich.

Na koniec nie mogłem nie zadać mojemu rozmówcy pytania, czy pamięta jeszcze charakterystyczne brzmienie dźwięku modemu. "Oczywiście pamiętam. To dźwięk, którego nie da się zapomnieć. Podobno niektórzy potrafili na ucho zdekodować przesyłane znaki, ale to raczej legenda 😊" - wspomina ekspert.



