Electronic Arts Inc. zostało założone w 1982 roku w Kaliforni przez Tripa Hawkinsa, byłego pracownika Apple. Firma wydała setki gier i trochę programów użytkowych, a niektóre z nich także wyprodukowała. W początkowych latach działalności wydawała głównie na Amigę, Commodore 64, Apple II i Atari, a później także na DOS, Windows, PlayStation, Xbox, Nintendo, Androida i praktycznie wszystkie inne popularne platformy.

EA jest producentem i/lub wydawcą wielu spośród najpopularniejszych gier, wliczając w to serie FIFA, NHL, Madden NFL, F1, The Sims, Need for Speed, Battlefield, Titanfall, Dragon Age, Star Wars Jedi, Harry Potter, Apex Legends czy Mass Effect. Jeśli przez ostatnie ćwierć wieku graliście na PC lub konsoli, to z pewnością zetknęliście się z którymś z tych tytułów, a być może nawet ze wszystkimi.

Teraz przedsiębiorstwo zmieni właściciela. EA przyjął ofertę zakupu za rekordową sumę 55 miliardów dolarów i oficjalnie ogłosił zawarcie umowy. To jak dotąd największa taka transakcja w historii, w której suma wykładana jest z kapitału prywatnego.

Umowa umową, ale zanim to przejęcie dojdzie do skutku, musi uzyskać zielone światło od wielu organów regulacyjnych. Nowym właścicielem stanie się konsorcjum, w którego skład wchodzą fundusz PIF z Arabii Saudyjskiej oraz Silver Lake Partners i Affinity Partners, którego założycielem i CEO jest Jared Kushner, zięć Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych. Po otrzymaniu zgód od regulatorów przejęcie ma zostać domknięte w pierwszym kwartale 2027 roku.

Electronic Arts jest obecnie spółką publiczną, notowaną na giełdzie i należącą do akcjonariuszy. Teraz, gdy zostanie sprywatyzowane, zmieni się jej sposób zarządzania, co może wpłynąć pozytywnie na jakość gier. Przedsiębiorstwo zniknie z giełdy i jego nowi właściciele nie będą już musieli skupiać się na jedynym celu istnienia takich spółek, czyli na zadowalaniu udziałowców poprzez wzrost przychodów w każdym kolejnym kwartale i roku - niezależnie od tego, jakim kosztem.

EA będzie mogło skupić się na tym, co potrafi najlepiej - na tworzeniu i wydawaniu gier. Jako deweloper i wydawca firma uzyska większą swobodę działania. Może to poskutkować wyższą jakością gier i wydawaniem ich większej liczby. Z drugiej strony jednak gracze niekoniecznie lubią, gdy przedstawiciele wielkiego biznesu wpływają na kształt gier.

Dzięki sprywatyzowaniu EA i zastrzykowi prywatnego kapitału nowi właściciele będą mogli pozbyć się niektórych "rynkowych" praktyk, takich jak mikrotransakcje, skrzynki z nagrodami i inne agresywne próby monetyzacji, które już od lat są przedmiotem krytyki jako patologie niszczące branżę gier. Chodzi nie tylko o wyciskanie z graczy dodatkowych wpłat po zakupie gry, ale też m.in. o uzależnienie od hazardu. Z drugiej strony nabywcy Electronic Arts nie przedstawili żadnych związanych z tym planów.

"Patrząc w przyszłość, będziemy dalej przesuwać granice rozrywki, sportów i technologii, odblokowując nowe możliwości" - powiedział obecny CEO EA, Andrew Wilson, który po prywatyzacji w dalszym ciągu będzie zajmował wysokie stanowisko kierownicze. EA przygotowuje się tymczasem do kolejnej wielkiej premiery. Już 10 października ukaże się Battlefield 6.

