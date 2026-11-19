W skrócie Pogoda w GTA 6 jest dynamiczna i wpływa na rozgrywkę, symulując przemieszczające się chmury oraz lokalne opady deszczu w różnych częściach mapy.

Zmienne warunki atmosferyczne, takie jak wiatr i deszcz, wpływają na zachowanie obiektów w grze, w tym łodzi, samolotów oraz czas schnięcia mokrych powierzchni.

Użytkownicy zwrócili uwagę na specyficzny wygląd chmur typu cumulus w grze, które wydają się bardziej rozmyte w porównaniu do typowych, zwartych formacji.

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Pogoda w GTA 6 nie jest tylko dekoracją. Chmury przemieszczają się niezależnie, burze rozwijają nad konkretnymi obszarami, a wiatr i deszcz wpływają na otoczenie. W Leonidzie, fikcyjnym stanie wzorowanym na Florydzie, aura może zmieniać się w trakcie podróży.

Burza nie obejmie całej mapy

W poprzednich odsłonach serii pogoda opierała się na gotowych wariantach: słońcu, zachmurzeniu czy deszczu. W GTA 6 chmury poruszają się własnym torem, a ich zachowanie zależy między innymi od wiatru, wilgotności, mgły, pory dnia i sezonu. W jednej części Leonidy może więc trwać ulewa, podczas gdy w innej wciąż świeci słońce.

Gracz może dostrzec burzę, zanim dotrze ona do jego okolicy. Zmiana pogody następuje stopniowo, a po przejściu deszczu budynki jeszcze przez jakiś czas ociekają wodą. Różne powierzchnie wysychają w innym tempie, a przechodnie szukają schronienia.

Wiatr i fale dadzą się we znaki

Wiatr porusza drzewami, chmurami i falami, a wyspy oraz zabudowania osłaniają fragmenty zatok przed podmuchami. Dlatego łódź nie zawsze będzie zachowywać się tak samo.

- W zależności od tego, gdzie jesteś na łodzi, albo będziesz przeskakiwać przez te fale, albo będzie tobą mocno rzucać - wyjaśnił Aaron Garbut z Rockstar North w rozmowie z magazynem "Edge".

Kłopoty mogą mieć także piloci. Samolot lub helikopter lecący przez burzę będzie miotany przez podmuchy. Jeśli zbyt długo pozostanie w trudnych warunkach, może nawet doznać niewielkich uszkodzeń. Pogoda wpływa więc na poruszanie się po świecie.

A zanim przejdziemy do ostatniego fagmentu, spójrzcie jeszcze raz na trailer, przy czym zwróćcie uwagę na wygląd chmur.

Chmury cumulus w GTA 6 wyglądają podejrzanie?

Jeden szczegół dotyczący nieba zwrócił uwagę użytkownika Wykopu o nicku graycoast. Chodzi o chmury kłębiaste, czyli cumulusy, które często przypominają białe baranki. Internauta zauważył, że obłoki widoczne w GTA 6 są dość postrzępione i rozmyte, zamiast mieć zwarte, wyraźnie zarysowane kształty przypominające kalafiory. Ciekawy szczegół, prawda?

Różnice w wyglądzie chmur opisuje m.in. Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO). Niewielkie i spłaszczone cumulusy humilis mają ograniczony rozwój pionowy. Odmiany mediocris i congestus są natomiast bardziej rozbudowane, a ich górne części tworzą charakterystyczne wypukłości. Szczególnie dobrze widać je w przypadku congestus, które mogą osiągać kilka kilometrów wysokości.

To ciekawe w kontekście Leonidy, wzorowanej na Florydzie. W ciepłym i wilgotnym powietrzu silne nagrzewanie powierzchni sprzyja powstawaniu prądów wznoszących, które rozbudowują chmury w pionie. W regionach tropikalnych cumulusy mogą osiągać znacznie większe rozmiary niż w innych strefach klimatycznych, o ile ich wzrostu nie hamuje stabilna warstwa powietrza.

Nie oznacza to jednak, że postrzępione chmury nie mogą występować w takim klimacie. Cumulus fractus powstają między innymi wskutek silnych i turbulentnych podmuchów wiatru albo podczas rozpadu większych obłoków. Mimo to obserwacja graycoast jest interesująca... niebo w GTA 6 sprawia wrażenie, jakby częściej pokazywało postrzępione chmury, zamiast charakterystycznych dla silnej konwekcji, rozbudowanych kłębiastych form.



