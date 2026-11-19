Podobnie jak poprzednie części serii Rockstar Games, otwiera się w nowym oknie, GTA 6 także zawiera treści przeznaczone dla dorosłych i otrzymała kategorię wiekową PEGI 18. Oznacza to, że po weryfikacji europejskich regulatorów zdecydowali o nadaniu najwyższego progu wiekowego grze. Klasyfikacja wiekowa PEGI 18 oznacza, że w dany tytuł mogą grać wyłącznie dorośli odbiorcy.

Dlaczego GTA 6 jest wyłącznie dla dorosłych graczy?

Po dzisiejszej premierze GTA 6, otwiera się w nowym oknie w sieci pojawiło się mnóstwo filmików, przedstawiających brutalne akty przemocy w grze. Fabule towarzyszy nie tylko drastyczność, ale także zażywanie substancji odurzających oraz treści o charakterze seksualnym. Jak w każdej części serii, w GTA 6 można eksplorować otwarty świat, ale również kraść pojazdy, rabować lokale, walczyć z postaciami niezależnymi oraz uciekać przed policją.

PEGI wymieniła problemy dotyczące treści, jakie można spotkać podczas rozgrywki. Ze względu na swobodny charakter gry, gracz może skrzywdzić wszystkie inne postacie zamieszkujące otoczenie. Przemoc ma wysoki poziom realizmu i jest krwawa, a niektóre bronie mogą powodować większe obrażenia, m.in. dekapitacje i rozczłonkowanie.

W grze pojawiają się także motywy zażywania łatwo dostępnych narkotyków oraz silne wątki seksualne.

PEGI zwraca także uwagę na obecność zwierząt w grze, które gracz może skrzywdzić, chociaż nie powoduje to takich obrażeń, jak w przypadku postaci ludzkich.

Jakie mogą być oznaczenia gier PEGI?

Pan European Game Information (Ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier) jest systemem oceniania gier komputerowych stosowanym w 38 krajach. Producent nie ma obowiązku wysyłać swojej gry do sprawdzenia. Jeśli jednak to zrobi, musi wypełnić kwestionariusz, który jest następnie sprawdzany przez instytut Netherlands Institute for the Classification of Audiovisual Media (NICAM), który to wystawia odpowiednią ocenę.

Całość klasyfikacji podzielono na dwie części. Pierwsza polega na wybraniu minimalnego wieku gracza, który może zagrać w dany tytuł. W drugiej części produkt oznaczany jest maksymalnie siedmioma opisami, które oznaczają m.in. nadmierną przemoc, dyskryminację czy materiały erotyczne.

Gry sklasyfikowane PEGI 3 są przeznaczone dla każdej grupy wiekowej. Nie mogą zawierać wulgaryzmów oraz elementów straszących.

Gry oznaczone PEGI 7 zawierają dźwięki lub sceny, które mogą być przerażające dla wcześniejszej grupy odbiorców. Dopuszczalne są tu lżejsze formy przemocy.

Produkcje oznaczone PEGI 12 pokazują przemoc w nieco bardziej realistyczny sposób - lecz musi być ona skierowana przeciwko postaciom fantastycznym - lub przemoc nierealistyczną - wobec postaci przypominających ludzi bądź zwierzęta.

PEGI 16 jest symbolem nadawanym, kiedy w grze pojawia się przemoc lub aktywność seksualna w sposób realistyczny.

I na końcu jest kategoria PEGI 18. Nadaje się ją grom najbardziej brutalnym, zawierającym m.in. przemoc wobec niewinnych osób, sugestywne sceny seksualne lub promowanie zażywania substancji odurzających.



