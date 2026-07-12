12 lipca trzeba wywiesić flagę. Jakie święto obchodzimy w niedzielę?

Karol Kubak

Karol Kubak

W niedzielę 12 lipca na ulicach polskich miast powiewać będzie biało-czerwona flaga. Tego dnia obchodzone jest jedno z 15 świąt państwowych, podczas których zgodnie z przepisami należy wywiesić flagę Rzeczypospolitej Polskiej. To stosunkowo nowe święto, ustanowione dla upamiętnienia tragicznych wydarzeń z czasów II wojny światowej.

Mapa Polski123RF/Picsel, 123RF/Picsel, 123RF/Picsel 123RF/PICSEL

W polskim kalendarzu znajduje się wiele rocznic przypominających o ważnych wydarzeniach z historii kraju. Niektóre z nich, jak rocznica bitwy pod Grunwaldem czy wybuchu II wojny światowej, są powszechnie znane i co roku obchodzone podczas uroczystości państwowych oraz lokalnych. Mimo to nie należą do grona świąt, podczas których przepisy przewidują obowiązek wywieszenia biało-czerwonej flagi.

Takich świąt państwowych jest w Polsce 15. Obowiązek eksponowania flagi wynika z ustaw regulujących poszczególne święta, a najstarsze z nich obowiązują od 1950 roku. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przypomina jednocześnie, że flagę można wywieszać również przy okazji innych ważnych rocznic i uroczystości państwowych lub lokalnych.

Biało-czerwona flaga wywieszona 12 lipca. Jakie to święto?

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, przypadający 12 lipca, to jedno z najmłodszych świąt państwowych. Został ustanowiony przez Sejm dopiero w 2017 roku. Nie jest jednak datą przypadkową. Upamiętnia pacyfikację Michniowa, świętokrzyskiej wsi spalonej przez Niemców w 1943 roku za wspieranie partyzantów.

Krzyż przydrożny na tle polnej drogi, wiejskiego krajobrazu i nieba z chmurami, otoczony konturem Polski z napisem o Dniu Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, logo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w prawym dolnym rogu.
12 lipca obchodzimy Dzień Walki i Męczeństwa Wsi PolskiejMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsimateriał zewnętrzny

Zginęło wtedy ponad 200 osób, w tym kobiety i dzieci. To tragiczne wydarzenie stało się symbolem losu tysięcy innych miejscowości, których mieszkańcy w czasie okupacji wykazali się ogromnym heroizmem. Polscy rolnicy, często bezimienni bohaterowie wojny, nie tylko dostarczali żywność do miast i leśnych oddziałów, ale także ukrywali wysiedlonych i ściganych przez nazistów, w tym Żydów.

Narażając własne życie i życie swoich rodzin, tworzyli siatki konspiracyjne i wspierali walkę zbrojną. Dziś, oprócz uroczystości w Michniowie, ich poświęcenie przypomina interaktywne Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich, które pełni rolę zarówno miejsca pamięci, jak i edukacji. 12 lipca nie ma wielkich defilad ani transmisji w telewizji, ale to właśnie wtedy biało-czerwona flaga ma przypomnieć o ludziach, którzy wojenną codzienność przeżywali bez mundurów i orderów. Wśród pól, często płacąc najwyższą cenę za swoją solidarność.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

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Karol Kubak
Karol Kubak


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