Dokument trafił do Penn Museum w 1911 roku za pośrednictwem handlarza antykami, który pozyskał go w Egipcie. I chociaż suche warunki panujące w tym regionie zrobiły swoje, to części pergaminu przetrwały, zachowując fragment tekstu, którego nie udało się powiązać z żadnym znanym kodeksem rzymskiego prawa.
Autor badań, Matthijs Wibier z University of Cincinnati, podejrzewa, że strona pochodzi z niewielkiego zbioru ustaw cesarskich stworzonego w drugiej połowie IV wieku. Nie była to prawdopodobnie monumentalna księga, lecz praktyczny podręcznik, który mógł służyć urzędnikom podatkowym, właścicielom ziemskim czy prawnikom potrzebującym szybkiego dostępu do konkretnych przepisów.
Drogi, podatki i zboże pod kontrolą państwa
Odtworzony tekst dotyczy bardzo przyziemnych, ale niezwykle istotnych kwestii. Pojawiają się w nim przepisy związane z utrzymaniem dróg, podatkami, dostawami żywności oraz wykorzystaniem budynków publicznych. Jeden z fragmentów wydaje się odnosić do zamożnych mieszkańców, na których nakładano obowiązek uczestniczenia w utrzymaniu dróg i zapewnianiu dostaw zboża.
Inny przestrzega przed traktowaniem budynków należących do państwa jak prywatnej własności. Te pozornie zwyczajne przepisy pokazują, jak mocno administracja rzymska ingerowała w codzienne funkcjonowanie miast i nakładała na bogatszych obywateli konkretne obowiązki wobec państwa.
Nowe technologie na ratunek
Zadanie odczytania zapisów nie było jednak proste, bo dokument był nie tylko porwany na części, ale i wyblakły. Dlatego też ogromną rolę w rekonstrukcji odegrała nowoczesna technologia - promieniowanie ultrafioletowe pozwoliło odczytać różnice w ledwo widocznym atramencie, dzięki czemu można było odzyskać kolejne fragmenty łacińskiego tekstu i przygotować jego tłumaczenie.
Datowanie treści wskazuje na okres panowania Konstancjusza II i Juliana, czyli władców rządzących Cesarstwem Rzymskim w latach 337-363. Z tego okresu zachowało się stosunkowo niewiele kompletnych ksiąg prawniczych, dlatego nawet mocno uszkodzony dokument może mieć ogromną wartość dla historyków i jego rekonstrukcja zostanie opublikowana w rozdziale przygotowywanej właśnie książki Il Codice Teodosiano.