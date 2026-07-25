560 figurek dla zmarłych. Odsłonili niezwykły kompleks grobowy w Egipcie

Daniel Górecki

Daniel Górecki

Archeolodzy prowadzący wykopaliska na stanowisku Tell Athar Quesna w egipskiej guberni Menufija dokonali wyjątkowego odkrycia. W jednym z największych prywatnych cmentarzysk w centralnej delcie Nilu odnaleziono rozbudowany kompleks grobowy pełen pochówków, przedmiotów rytualnych oraz importowanych dóbr.

Rzędy niebieskich i turkusowych figurek uszebti przedstawiających postacie ze splecionymi na piersi rękami.
560 uszebti i ślady niezwykłych rytuałów. Egipski grobowiec skrywał niezwykły sekretMinistry of Tourism and AntiquitiesFacebook

Egipska misja archeologiczna działająca pod nadzorem Najwyższej Rady Starożytności dokonała ważnego odkrycia, które dostarcza nowych informacji na temat wierzeń związanych z życiem pozagrobowym, sposobów grzebania zmarłych oraz kontaktów handlowych Egiptu z innymi regionami basenu Morza Śródziemnego w okresie późnym oraz epoce grecko-rzymskiej.

Rozbudowany kompleks z komorami grobowymi

Chodzi o rozbudowany kompleks grobowy pełen pochówków, przedmiotów rytualnych oraz importowanych dóbr. Wielu zmarłych ułożono w tzw. pozycji ozyriańskiej, związanej z kultem boga Ozyrysa i wierzeniami dotyczącymi odrodzenia po śmierci. Stan zachowania szczątków jest zróżnicowany, jednak same pochówki dostarczyły wielu cennych informacji.

Archeolodzy natrafili także na wyjątkowe praktyki pogrzebowe. Jeden ze zmarłych został pochowany z ceramicznymi talerzami umieszczonymi pod obiema rękami oraz dodatkowym naczyniem między udami. Część tych przedmiotów zawierała ślady materiałów wykorzystywanych podczas ceremonii pogrzebowych. Badacze próbują ustalić, jakie znaczenie miał ten nietypowy rytuał i czy był związany z konkretnymi wierzeniami lub statusem społecznym pochowanej osoby.

560 figurek uszebti miało pomagać zmarłym w zaświatach

Jednym z najbardziej spektakularnych odkryć była komora zawierająca dwa zestawy niewielkich posążków składanych do grobów jako symbolicznych pomocników zmarłego w życiu pozagrobowym, tzw. figurek uszebti.

Archeolodzy naliczyli aż 560 figurek wykonanych z fajansu. Przedstawiają one tradycyjną postać związaną z Ozyrysem, a część z nich zawiera inskrypcje inspirowane tekstami z Księgi Umarłych, czyli zbioru zaklęć mających chronić duszę podczas podróży przez zaświaty.

W grobowcu znaleziono również liczne amulety wykonane z kamieni półszlachetnych. Wśród nich znajdowały się m.in. amulety palców, symbole Oka Horusa, węzły Izydy (Tyet) oraz figurki egipskich bóstw. Według starożytnych Egipcjan takie przedmioty miały zapewniać ochronę, siłę i możliwość odrodzenia po śmierci.

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Dowody handlu z odległymi regionami

Dużą część znalezisk stanowiły naczynia ceramiczne, w tym talerze, dzbany, pojemniki magazynowe oraz dwie lampy oliwne. W jednym z nich zachowały się pozostałości substancji związanej prawdopodobnie z mumifikacją lub rytuałami pogrzebowymi. Naukowcy planują przeprowadzenie analiz laboratoryjnych, które pozwolą ustalić jej dokładne pochodzenie.

Odkrycie potwierdziło również, że mieszkańcy delty Nilu uczestniczyli w szerokiej sieci wymiany handlowej. Archeolodzy znaleźli importowaną ceramikę pochodzącą z greckiej wyspy Rodos. Szczególnie interesującym znaleziskiem jest zaś fragment uchwytu naczynia z odciskiem imienia producenta.

Przypomnijmy, że stanowisko Tell Athar Quesna zostało odkryte w 1991 roku i obejmuje struktury pogrzebowe pochodzące z różnych okresów historii Egiptu. Dzięki wielowarstwowej historii miejsce to stało się jednym z najważniejszych punktów badań nad zmianami w tradycjach pogrzebowych i religijnych mieszkańców delty Nilu.

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