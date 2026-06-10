Stanowisko Vráble było zamieszkane między 5250 a 4950 rokiem p.n.e. przez społeczność kultury ceramiki wstęgowej rytej, jednej z najważniejszych kultur wczesnego neolitu w Europie Środkowej. Osada liczyła ponad 300 domów i była podzielona na trzy wyraźne części - jedna z nich została otoczona podwójnym rowem o długości około 1,3 kilometra. To właśnie tam, w strefie przy wejściu do osady, skoncentrowana była większość odkrytych szczątków ludzkich.

Makabryczne znalezisko

Pierwsze pochówki odkryto już kilka lat temu, jednak dopiero badania prowadzone od 2022 roku ujawniły skalę zjawiska. W rowie znaleziono dziesiątki ciał pozbawionych głów - jedynym wyjątkiem było dziecko, którego czaszka była na miejscu. Co istotne, wszystkie szczątki wydają się pochodzić z jednego okresu, a ich rozmieszczenie nie wskazuje na przypadkowe wrzucenie do rowu. Wręcz przeciwnie, badacze zauważyli powtarzalne schematy ułożenia ciał, co sugeruje celowe i uporządkowane działanie.

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Dekapitacja po śmierci

Analiza kości, w szczególności kręgów szyjnych, wykazała ślady precyzyjnych cięć wykonanych ostrymi narzędziami. Zdaniem naukowców nie były to jednak brutalne egzekucje, lecz działania przeprowadzone już po śmierci, co wskazuje na praktykę celowego oddzielania głów od ciał jako elementu rytuału.

I choć nie można całkowicie wykluczyć przemocy, coraz więcej przesłanek wskazuje, że odkrycie w Vráble ma związek z praktykami rytualnymi. Ciała składano w parach lub grupach, a ich rozmieszczenie wydaje się przemyślane. Badacze sugerują, że głowa mogła być postrzegana jako symbol tożsamości lub życia, a jej oddzielenie od ciała mogło mieć znaczenie religijne lub społeczne, na przykład w kontekście kultu przodków.

Podobne praktyki znane są z innych regionów neolitu, zwłaszcza z Bliskiego Wschodu, gdzie czaszki przodków były wydobywane, modelowane i eksponowane. Jednak w przypadku Vráble sytuacja jest wyjątkowa, bo jak dotąd… nie odnaleziono żadnej z brakujących czaszek!

Gdzie zniknęły głowy?

I jest to największa zagadka całego odkrycia, bo archeolodzy odnaleźli jedynie nieliczne fragmenty, co uniemożliwia ustalenie, czy zostały przeniesione w inne miejsce, wykorzystane w rytuałach, czy też zniszczone.

To właśnie ten element sprawia, że interpretacja znaleziska jest szczególnie trudna. Bez odpowiedzi na pytanie o los czaszek trudno jednoznacznie określić, czy dominującą rolę odgrywały tu praktyki rytualne, czy też inne czynniki, w tym potencjalne napięcia społeczne.

Badacze planują kolejne etapy analiz, w tym badania DNA i izotopowe, które mogą ujawnić pochodzenie pochowanych osób, ich dietę oraz relacje rodzinne. Pozwoli to lepiej zrozumieć, czy byli to członkowie jednej społeczności, czy np. osoby z zewnątrz.

Prom z czasów Leonarda Da Vinci pomaga pokonywać codzienne korki © 2026 Associated Press