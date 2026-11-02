Nagrania wykonał Lorenzo Dow Turner, pionier amerykańskiego językoznawstwa. Są najstarszymi znanymi nagraniami mówionego języka kreolskiego luizjańskiego i francuskiego używanego w tym regionie. Co szczególnie ważne, dokumentują nowoorleańską odmianę kreolskiego, która zanikła w mieście już w latach 50. XX wieku. Wcześniej zachowały się jedynie krótkie fragmenty śpiewanych utworów, nie było natomiast tak obszernych zapisów rozmów.

Narodził się w wielokulturowym środowisku kolonialnym

Język kreolski luizjański narodził się w XVIII wieku w wielokulturowym środowisku kolonialnym. Jego powstanie wiązało się z kontaktem francuskich kolonistów, zniewolonych Afrykanów i ich potomków oraz wolnych osób o różnym pochodzeniu. Choć czerpie wiele słów z francuskiego, ma własną gramatykę i strukturę. Przez lata był językiem przede wszystkim czarnoskórych mieszkańców i klasy pracującej, używano go między innymi w porcie Nowego Orleanu, na plantacjach i w okolicznych miejscowościach.

Turner nagrywał rozmówców w gabinetach czarnoskórych lekarzy, którzy pomagali mu docierać do osób posługujących się kreolskim. Były to miejsca, w których uczestnicy mogli czuć się bezpiecznie w realiach segregacji rasowej. Sam sprzęt badawczy też był niezwykły, wykorzystywane przez badacza urządzenie ważyło ponad 45 kilogramów, przypominało szafkę i pozwalało zapisać na jednej płycie zaledwie kilka minut dźwięku.

Język i osobiste historie

Odnalezione materiały kryją nie tylko próbki języka, lecz także osobiste historie. Jedna z rozmówczyń, Emma Benoit, urodzona w 1868 roku, opowiadała o pracy na roli, macierzyństwie i wychowywaniu osieroconych dzieci. Inny uczestnik, były policjant George Doyle, wspominał służbę w Nowym Orleanie i pobicie przez grupę białych chuliganów. W nagraniach pojawiają się również opowieści o lokalnych legendach i codziennym życiu miasta.

Odkrycie było możliwe dzięki badaniom archiwalnym Olivera Mayeuxa z Uniwersytetu Cambridge. Naukowiec znalazł stare płyty opisane jedynie jako "Louisiana" w zbiorach Uniwersytetu Indiany. Musiał też odtworzyć historię wyprawy Turnera i ustalić tożsamość jego rozmówców. Jak podkreśla, bez poznania kontekstu historycznego i biografii nagranych osób rzetelna analiza językowa byłaby niemożliwa.

Dziś językiem kreolskim luizjańskim posługuje się zaledwie kilka tysięcy rodzimych użytkowników, głównie starszych osób mieszkających na wsi. Jednocześnie młodzi mieszkańcy regionu próbują przywrócić go do życia, ucząc się go i tworząc materiały edukacyjne. Dla wielu z nich to sposób na odzyskanie rodzinnego dziedzictwa, którego wcześniejsze pokolenia często się wyrzekały.

Wyniki badań opublikowano w recenzowanym czasopiśmie Language Documentation and Description. Do artykułu dołączono katalog nagrań oraz odnośnik umożliwiający odsłuchanie ich w całości.