90 lat leżały zapomniane. Odkryli nagrania języka, który niemal wymarł

Karolina Majchrzak

Karolina Majchrzak

Przez dziesięciolecia przeleżały ukryte w archiwum wśród setek innych materiałów. Naukowcy odnaleźli i po raz pierwszy przeanalizowali nagrania wykonane w Luizjanie w 1935 roku. Utrwalono na nich głosy czarnoskórych mieszkańców, którzy posługiwali się językiem kreolskim luizjańskim - wyjątkową odmianą języka, której grozi dziś wymarcie. Materiały pozwalają nie tylko usłyszeć, jak brzmiała mowa sprzed niemal wieku, lecz także poznać historie ludzi, których doświadczenia rzadko trafiały do archiwów.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Archiwalne nagrania z Luizjany z 1935 roku dokumentujące rzadki język kreolski luizjański.
Luizjana to miejsce niezwykłe pod wieloma względamiFlickrdomena publiczna

Nagrania wykonał Lorenzo Dow Turner, pionier amerykańskiego językoznawstwa. Są najstarszymi znanymi nagraniami mówionego języka kreolskiego luizjańskiego i francuskiego używanego w tym regionie. Co szczególnie ważne, dokumentują nowoorleańską odmianę kreolskiego, która zanikła w mieście już w latach 50. XX wieku. Wcześniej zachowały się jedynie krótkie fragmenty śpiewanych utworów, nie było natomiast tak obszernych zapisów rozmów.

Narodził się w wielokulturowym środowisku kolonialnym

Język kreolski luizjański narodził się w XVIII wieku w wielokulturowym środowisku kolonialnym. Jego powstanie wiązało się z kontaktem francuskich kolonistów, zniewolonych Afrykanów i ich potomków oraz wolnych osób o różnym pochodzeniu. Choć czerpie wiele słów z francuskiego, ma własną gramatykę i strukturę. Przez lata był językiem przede wszystkim czarnoskórych mieszkańców i klasy pracującej, używano go między innymi w porcie Nowego Orleanu, na plantacjach i w okolicznych miejscowościach.

Turner nagrywał rozmówców w gabinetach czarnoskórych lekarzy, którzy pomagali mu docierać do osób posługujących się kreolskim. Były to miejsca, w których uczestnicy mogli czuć się bezpiecznie w realiach segregacji rasowej. Sam sprzęt badawczy też był niezwykły, wykorzystywane przez badacza urządzenie ważyło ponad 45 kilogramów, przypominało szafkę i pozwalało zapisać na jednej płycie zaledwie kilka minut dźwięku.

Zobacz również:

Zamek Stirling w Szkocji
Historia

Odtwarzają język sprzed 2000 lat. Pierwszy słownik starożytnego celtyckiego

Karolina Majchrzak
Karolina Majchrzak

Język i osobiste historie

Odnalezione materiały kryją nie tylko próbki języka, lecz także osobiste historie. Jedna z rozmówczyń, Emma Benoit, urodzona w 1868 roku, opowiadała o pracy na roli, macierzyństwie i wychowywaniu osieroconych dzieci. Inny uczestnik, były policjant George Doyle, wspominał służbę w Nowym Orleanie i pobicie przez grupę białych chuliganów. W nagraniach pojawiają się również opowieści o lokalnych legendach i codziennym życiu miasta.

Odkrycie było możliwe dzięki badaniom archiwalnym Olivera Mayeuxa z Uniwersytetu Cambridge. Naukowiec znalazł stare płyty opisane jedynie jako "Louisiana" w zbiorach Uniwersytetu Indiany. Musiał też odtworzyć historię wyprawy Turnera i ustalić tożsamość jego rozmówców. Jak podkreśla, bez poznania kontekstu historycznego i biografii nagranych osób rzetelna analiza językowa byłaby niemożliwa.

Dziś językiem kreolskim luizjańskim posługuje się zaledwie kilka tysięcy rodzimych użytkowników, głównie starszych osób mieszkających na wsi. Jednocześnie młodzi mieszkańcy regionu próbują przywrócić go do życia, ucząc się go i tworząc materiały edukacyjne. Dla wielu z nich to sposób na odzyskanie rodzinnego dziedzictwa, którego wcześniejsze pokolenia często się wyrzekały.

Wyniki badań opublikowano w recenzowanym czasopiśmie Language Documentation and Description. Do artykułu dołączono katalog nagrań oraz odnośnik umożliwiający odsłuchanie ich w całości.

Innowacyjna karetka zasilana energią słoneczną. Dojedzie do odległych pustkowi© 2026 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze