AI szuka śladów dawnej cywilizacji. Sprawdzili wskazane miejsca

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Archeolodzy wykorzystali algorytmy AI do przeszukania zbiorów zdjęć satelitarnych w poszukiwaniu nuragów - kamiennych wież, które pozostały po cywilizacji nuragijskiej. Badacze sprawdzili wytypowane miejsca.

Kamienna wieża nuragijska o stożkowatym kształcie zbudowana z nieociosanych bloków skalnych na Sardynii.
Nuragijczycy pozostawili po sobie kamienne wieże.CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1333903Wikimedia Commons

AI i zdjęcia satelitarne. Poszukiwanie śladów dawnej cywilizacji

Wykorzystywanie zdjęć satelitarnych oraz AI do identyfikacji znalezisk archeologicznych zyskuje na znaczeniu, stanowiąc bezinwazyjną metodę lokalizacji oraz ochrony wiekowych konstrukcji.

Właśnie to połączenie wykorzystano teraz, by zlokalizować nieznane dotąd nuragi - kamienne wieże wznoszone przez Nuragijczyków, budowane w epoce brązu na Sardynii.

Badacze opracowali w tym celu model AIOH, wyszkolony na podstawie 1612 zdjęć satelitarnych z Google Maps z widocznymi nuragami. W nowej publikacji naukowej eksperci opisali efekty pracy z wykorzystaniem modelu.

Zobacz również:

Archeolodzy znaleźli odcisk psiej łapki w cegle sprzed 3700 lat fot. Mehmet Nuri Ersoy, x.com
Świat

Znaleziono ślad psiej łapy sprzed 3700 lat. Można się wzruszyć

Natalia Charkiewicz
Natalia Charkiewicz

Model AIOH wspiera archeologów w lokalizacji zabytkowych wież

Cywilizacja nuragijska rozwijała się na terenie dzisiejszych Włoch, głównie Sardynii, od ok. XVII do ok. II wieku przed naszą erą. Znana jest dziś głównie z kamiennych wież - nuragów. Prawdopodobnie wciąż wiele takich budowli pozostaje nieodkrytych - różnią się bowiem wielkością, kształtem i stanem zachowania, w wyniku czego niektóre trudno dostrzec. Dzięki modelowi AIOH może się to zmienić.

Badacze wykorzystali zbiór fotografii satelitarnych z Google Maps, na których zaznaczyli położenie znanych nuragów, a następnie wyszkolili algorytm sztucznej inteligencji do wykrywania ich specyficznych form, by mógł samodzielnie lokalizować następne takie obiekty.

Zobacz również:

W leśnej gęstwinie Michigan odnaleziono liczące ok. tysiąca lat struktury. Odkrycie zaskoczyło naukowców swoją skalą. Zdjęcie ilustracyjne.
Historia

Głęboko w lesie drony namierzyły ogromną strukturę. Archeolodzy zaskoczeni

Paula Drechsler
Paula Drechsler

Model wytypował nowe miejsca, a zespół sprawdził 24 z nich - te o najwyższej punktacji, które były jednocześnie publicznie dostępne. Cztery wskazane przez model obszary archeolodzy ocenili jako prawdopodobne nuragi na podstawie oględzin w terenie, a kolejne dwa jako prawdopodobne budowle na podstawie analizy zdalnej.

Potencjał narzędzia i potrzeba dalszych prac

Choć potencjał narzędzia wydaje się wysoki, nie jest ono pozbawione błędów. Fałszywe alarmy obejmowały bowiem np. stertę wysypiska śmieci pokrytą kamieniami czy kamienne ogrodzenie ogrodu. AI może zatem wesprzeć archeologów w poszukiwaniach, ale nie zastąpi ludzkiego doświadczenia i precyzji.

Autorzy publikacji, otwiera się w nowym oknie zamieszczonej na łamach "Archeologia e Calcolatori" określają tę próbę jako wstępną. Konieczne jest dopracowanie modelu, jak również rozmowy z lokalnymi władzami na temat tego, jak kontynuować badania i dokładniej zweryfikować potencjalne stanowiska wskazane przez sztuczną inteligencję. Współpraca z instytucjami może też pomóc w ochronie ewentualnych zabytków i dalszym wykorzystaniu technologii.


Domy na Marsie? Naukowcy testują substytut betonu inspirowany… liofilizowanymi owocami© 2026 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze