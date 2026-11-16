AI i zdjęcia satelitarne. Poszukiwanie śladów dawnej cywilizacji

Wykorzystywanie zdjęć satelitarnych oraz AI do identyfikacji znalezisk archeologicznych zyskuje na znaczeniu, stanowiąc bezinwazyjną metodę lokalizacji oraz ochrony wiekowych konstrukcji.

Właśnie to połączenie wykorzystano teraz, by zlokalizować nieznane dotąd nuragi - kamienne wieże wznoszone przez Nuragijczyków, budowane w epoce brązu na Sardynii.

Badacze opracowali w tym celu model AIOH, wyszkolony na podstawie 1612 zdjęć satelitarnych z Google Maps z widocznymi nuragami. W nowej publikacji naukowej eksperci opisali efekty pracy z wykorzystaniem modelu.

Model AIOH wspiera archeologów w lokalizacji zabytkowych wież

Cywilizacja nuragijska rozwijała się na terenie dzisiejszych Włoch, głównie Sardynii, od ok. XVII do ok. II wieku przed naszą erą. Znana jest dziś głównie z kamiennych wież - nuragów. Prawdopodobnie wciąż wiele takich budowli pozostaje nieodkrytych - różnią się bowiem wielkością, kształtem i stanem zachowania, w wyniku czego niektóre trudno dostrzec. Dzięki modelowi AIOH może się to zmienić.

Badacze wykorzystali zbiór fotografii satelitarnych z Google Maps, na których zaznaczyli położenie znanych nuragów, a następnie wyszkolili algorytm sztucznej inteligencji do wykrywania ich specyficznych form, by mógł samodzielnie lokalizować następne takie obiekty.

Model wytypował nowe miejsca, a zespół sprawdził 24 z nich - te o najwyższej punktacji, które były jednocześnie publicznie dostępne. Cztery wskazane przez model obszary archeolodzy ocenili jako prawdopodobne nuragi na podstawie oględzin w terenie, a kolejne dwa jako prawdopodobne budowle na podstawie analizy zdalnej.

Potencjał narzędzia i potrzeba dalszych prac

Choć potencjał narzędzia wydaje się wysoki, nie jest ono pozbawione błędów. Fałszywe alarmy obejmowały bowiem np. stertę wysypiska śmieci pokrytą kamieniami czy kamienne ogrodzenie ogrodu. AI może zatem wesprzeć archeologów w poszukiwaniach, ale nie zastąpi ludzkiego doświadczenia i precyzji.

Autorzy publikacji, otwiera się w nowym oknie zamieszczonej na łamach "Archeologia e Calcolatori" określają tę próbę jako wstępną. Konieczne jest dopracowanie modelu, jak również rozmowy z lokalnymi władzami na temat tego, jak kontynuować badania i dokładniej zweryfikować potencjalne stanowiska wskazane przez sztuczną inteligencję. Współpraca z instytucjami może też pomóc w ochronie ewentualnych zabytków i dalszym wykorzystaniu technologii.



