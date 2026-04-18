Jaskinia pod średniowiecznym zamkiem jest cenna dla archeologów

Pod średniowiecznym zamkiem w Pembroke w Walii znajduje się rozległa grota zwana Jaskinią Wogan. Wejście do groty zabezpieczono murem, bramą z kratą oraz otworami strzelniczymi, zbudowano też spiralne schody o 55 stopniach, prowadzące do tej komory. Archeolodzy nie spodziewali się tam żadnych większych odkryć z czasów przed funkcjonowaniem zamku. Ta wapienna jaskinia okazała się jednak stanowić archiwum prehistorii tych terenów. W związku z tym zaplanowano pięcioletni projekt szeroko zakrojonych badań archeologicznych.

- Pomimo dotychczasowych ograniczonych badań, możemy już teraz stwierdzić, że Jaskinia Wogan to naprawdę wyjątkowe miejsce - powiedział dr Rob Dinnis, który kierował początkowymi wykopaliskami. - Nie tylko znajdują się tam niezwykle rzadkie dowody na obecność wczesnego Homo sapiens, ale istnieją również wskazówki dotyczące jeszcze wcześniejszej obecności człowieka, prawdopodobnie neandertalczyków.

Wyjątkowa jaskinia pełna śladów sprzed tysięcy lat

Dotychczas w Jaskini Wogan zidentyfikowano wyjątkowo bogate i dobrze zachowane osady, dokumentujące ponad 100 000 lat obecności zwierząt i ludzi. Znaleziono m.in. kości hipopotama sprzed ok. 120 000 lat, a także szczątki mamuta, nosorożca włochatego, renifera oraz dzikiego konia.

Odkryto również kamienne narzędzia i inne ślady pobytu ludzi - od obecności wczesnych Homo sapiens po możliwie jeszcze starsze ślady Homo neanderthalensis.

- Nie ma drugiego takiego miejsca w Wielkiej Brytanii - to odkrycie, którego nie da się porównać z niczym innym. Dzięki temu nowemu projektowi możemy dowiedzieć się wiele o naszych prehistorycznych przodkach, o tym, jak żyli i jak wyglądał ich świat - zaznaczają w komunikacie uczelni badacze z Uniwersytetu w Aberdeen.

Naukowcy liczą, że dalsze badania pozwolą prześledzić ciągłą historię zasiedlenia jaskini - "od czasów łowców-zbieraczy żyjących tam tuż po ostatniej epoce lodowcowej, około 11 500 lat temu, aż po najwcześniejszych przedstawicieli Homo sapiens w Wielkiej Brytanii, którzy pojawili się tu między 45 000 a 35 000 lat temu, a być może także wcześniejsze ślady pozostawione przez neandertalczyków".

Badania Jaskini Wogan. Nowy sezon może przynieść wielkie odkrycia

Dzięki nowemu finansowaniu naukowcy z Uniwersytetu w Aberdeen rozpoczną wkrótce szeroko zakrojone wykopaliska. Dla zamku Pembroke, znanego dotąd głównie z historii średniowiecznej, odkrycia te oznaczają nowy rozdział - tym razem związany z pradziejami ludzi i zwierząt zamieszkujących ten region na długo przed powstaniem warowni.

Rozpoczęcie nowych wykopalisk zaplanowano na koniec maja. Projekt wykorzysta nowoczesne metody, w tym precyzyjne datowanie, analizy środowiskowe oraz badania DNA, zachowanego zarówno w kościach, jak i w osadach jaskini. Dzięki temu Jaskinia Wogan ma szansę stać się jednym z najważniejszych prehistorycznych archiwów w Wielkiej Brytanii.

