Czy archeolodzy są o krok od rozwiązania jednej z największych zagadek biblijnych? Badania prowadzone na stanowisku Tel Szilo na Zachodnim Brzegu mogą pomóc odtworzyć wygląd miejsca, gdzie - według Biblii - przez ponad trzy stulecia znajdował się Przybytek, a z nim Arka Przymierza.

Miejsce przechowywania Arki Przymierza

Zespół archeologów prowadzący wykopaliska odsłonił kolejne fragmenty potężnej budowli. Najważniejszym odkryciem okazał się południowy mur, który pozwala lepiej odtworzyć rozmiary całego obiektu. Według kierującego badaniami dr. Scotta Striplinga proporcje budynku odpowiadają opisom biblijnego Przybytku, tj. przenośnego sanktuarium Izraelitów z czasów po wyjściu z Egiptu.

Odkrycie południowego muru pozwala naszym badaczom odtworzyć pełne wymiary budynku oraz lepiej ocenić jego funkcję i znaczenie.

Według biblijnej Księgi Jozuego to właśnie w Szilo Izraelici ustawili Przybytek po zdobyciu Ziemi Obiecanej. Miejsce to miało być również pierwszym religijnym i politycznym centrum Izraela.

Cenne zabytki związane z kultem

Podczas wykopalisk natrafiono także na przedmioty związane z praktykami religijnymi. Wśród nich znalazły się rogi ołtarzowe, ceramiczne granaty oraz muszle ślimaków. Te ostatnie wzbudziły szczególne zainteresowanie badaczy, ponieważ pozyskiwano z nich niebieski barwnik wykorzystywany, według przekazów biblijnych, do barwienia szat kapłańskich.

Archeolodzy odkryli również kolejne elementy północnych fortyfikacji miasta. Wszystko wskazuje na to, że była to rozbudowana brama z kilkoma pomieszczeniami. Dr Stripling przypuszcza, że może to być kompleks wspomniany w opisie śmierci arcykapłana Helego, który zginął po otrzymaniu wiadomości o utracie Arki Przymierza podczas walk z Filistynami.

Nie tylko ślady Izraelitów

Badania ujawniły też znaleziska starsze od osadnictwa izraelskiego. W innym rejonie stanowiska archeolodzy odnaleźli trzy duże kananejskie naczynia magazynowe. W ich wnętrzu zachowały się zwęglone oliwki, pszenica i soczewica, które mogą dostarczyć nowych informacji o życiu mieszkańców tego miejsca jeszcze przed przybyciem Izraelitów.

Odkrycia oczywiście nie oznaczają odnalezienia samej Arki Przymierza. Ale dostarczają kolejnych argumentów, że właśnie w Szilo mogło znajdować się jej czasowe miejsce przechowywania opisane w przekazach biblijnych.



