Archeolodzy odkryli dawny ołtarz z ludzkimi szczątkami w Meksyku
Niezwykłe odkrycie archeologiczne w pobliżu historycznego miasta Tula w Meksyku ujawnia zaskakujące informacje na temat cywilizacji Tolteków. Naukowcy z Narodowego Instytutu Antropologii i Historii Meksyku odkryli ołtarz ceremonialny, otoczony ofiarami rytualnymi.
Starożytna cywilizacja Meksyku
Cywilizacja Tolteków zamieszkiwała tereny prekolumbijskiego Środkowego Meksyku. Tula była ich stolicą, która przeżywała ogromny rozkwit od 950 do 1150 roku n.e. To właśnie z tego okresu jest nowe znalezisko. Znajduje się około 300 metrów poza głównym obszarem chronionym strefy archeologicznej, w pobliżu miejsca znanego jako Tula Chico.
Według archeologów ołtarz ma kształt kwadratu o wymiarach 1x1x1 metr. Został zbudowany ze starannie ułożonych kamieni, w tym bloków andezytu, bazaltu i kamieni rzecznych. Konstrukcja składała się z co najmniej trzech niskich poziomów i nie posiadała schodów, co sugeruje, że służyła raczej do celów ceremonialnych niż do publicznego użytku. Dalsze wykopaliska ujawniły ślady murów i ubitych podłóg otaczających ołtarz. Taki układ potwierdza hipotezę, że obszar ten stanowił niegdyś część elitarnego kompleksu mieszkalno-ceremonialnego, w skład którego mogły wchodzić budowle pałacowe.
Makabryczne odkrycie
Jednym z najważniejszych aspektów tego odkrycia jest obecność szczątków ludzkich ułożonych jako ofiary wokół ołtarza. Do tej pory archeolodzy zidentyfikowali cztery czaszki i kilka kości długich, rozmieszczonych wzdłuż trzech boków konstrukcji. Jest duże prawdopodobieństwo, że kolejne szczątki znajdują się przy czwartym boku konstrukcji.
Ułożenie kości wskazuje na praktyki rytualne, prawdopodobnie związane z ceremonialnym ścięciem. W kulturze Tolteków takie rytuały były wykonywane z wykorzystaniem ostrych noży z obsydianu, które pozostawiały charakterystyczne ślady na kościach. Odkrycie może pomóc w zrozumieniu dawnych metod składania ofiar.
Dalsze badania
Oprócz szczątków ludzkich naukowcy odkryli różnorodne artefakty związane z życiem ceremonialnym i codziennym. Należą do nich naczynia ceramiczne, fragmenty obsydianu, ostrza i narzędzia wykonane z kości.
Meksykańscy archeolodzy podkreślają, że to odkrycie stanowi ważny wgląd w historię Mezoameryki i może przynieść nowe informacje na temat życia kulturowego i społecznego Tolteków. Jak podaje Narodowy Instytut Antropologii i Historii Meksyku wszystkie odnalezione materiały są już starannie dokumentowane i zostaną poddane szczegółowej analizie w wyspecjalizowanych laboratoriach. Szczątki ludzkie zostaną zbadane w celu identyfikacji wieku, płci i stanu zdrowia. Ceramiczne artefakty są wysyłane do ośrodka badawczego w Tepeji del Río w celu ich klasyfikacji i konserwacji.