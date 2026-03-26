Archeolodzy odkryli dawny ołtarz z ludzkimi szczątkami w Meksyku

Starożytna cywilizacja Meksyku

Cywilizacja Tolteków zamieszkiwała tereny prekolumbijskiego Środkowego Meksyku. Tula była ich stolicą, która przeżywała ogromny rozkwit od 950 do 1150 roku n.e. To właśnie z tego okresu jest nowe znalezisko. Znajduje się około 300 metrów poza głównym obszarem chronionym strefy archeologicznej, w pobliżu miejsca znanego jako Tula Chico.

Według archeologów ołtarz ma kształt kwadratu o wymiarach 1x1x1 metr. Został zbudowany ze starannie ułożonych kamieni, w tym bloków andezytu, bazaltu i kamieni rzecznych. Konstrukcja składała się z co najmniej trzech niskich poziomów i nie posiadała schodów, co sugeruje, że służyła raczej do celów ceremonialnych niż do publicznego użytku. Dalsze wykopaliska ujawniły ślady murów i ubitych podłóg otaczających ołtarz. Taki układ potwierdza hipotezę, że obszar ten stanowił niegdyś część elitarnego kompleksu mieszkalno-ceremonialnego, w skład którego mogły wchodzić budowle pałacowe.

Makabryczne odkrycie

Jednym z najważniejszych aspektów tego odkrycia jest obecność szczątków ludzkich ułożonych jako ofiary wokół ołtarza. Do tej pory archeolodzy zidentyfikowali cztery czaszki i kilka kości długich, rozmieszczonych wzdłuż trzech boków konstrukcji. Jest duże prawdopodobieństwo, że kolejne szczątki znajdują się przy czwartym boku konstrukcji.

Ułożenie kości wskazuje na praktyki rytualne, prawdopodobnie związane z ceremonialnym ścięciem. W kulturze Tolteków takie rytuały były wykonywane z wykorzystaniem ostrych noży z obsydianu, które pozostawiały charakterystyczne ślady na kościach. Odkrycie może pomóc w zrozumieniu dawnych metod składania ofiar.

Dalsze badania

Oprócz szczątków ludzkich naukowcy odkryli różnorodne artefakty związane z życiem ceremonialnym i codziennym. Należą do nich naczynia ceramiczne, fragmenty obsydianu, ostrza i narzędzia wykonane z kości.

Meksykańscy archeolodzy podkreślają, że to odkrycie stanowi ważny wgląd w historię Mezoameryki i może przynieść nowe informacje na temat życia kulturowego i społecznego Tolteków. Jak podaje Narodowy Instytut Antropologii i Historii Meksyku wszystkie odnalezione materiały są już starannie dokumentowane i zostaną poddane szczegółowej analizie w wyspecjalizowanych laboratoriach. Szczątki ludzkie zostaną zbadane w celu identyfikacji wieku, płci i stanu zdrowia. Ceramiczne artefakty są wysyłane do ośrodka badawczego w Tepeji del Río w celu ich klasyfikacji i konserwacji.

W warszawskim zoo otwarto oddział ratunkowy dla rannych ptaków Interia pl © 2026 Associated Press