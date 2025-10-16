Archeolodzy odkryli grób rzymskich legionistów. Zdradza historię Cesarstwa

Międzynarodowa grupa badaczy zidentyfikowała pochówek siedmiu rzymskich żołnierzy, którzy brali udział w bitwach jednego z najtrudniejszych okresów Imperium Rzymskiego. To odkrycie zaskoczyło badaczy skalą informacji na temat prawdziwej historii Cesarstwa.

Pochówek siedmiu legionistów Cesarstwa Rzymskiego

W 2011 roku na terenie starożytnego rzymskiego miasta Mursa w dzisiejszy Osijeku w Chorwacji archeolodzy odkryli siedem szkieletów w jednej studni. Teraz grupa naukowców z Chorwacji, Niemiec i Słowenii zrekonstruowała ich historię.

Dzięki połączeniu datowania radiowęglowego, chemii izotopowej i sekwencjonowania starożytnego DNA szkielety zidentyfikowano jako należące do mężczyzn, których pochowano między 240 a 340 rokiem n.e. Datowanie to zbiegało się z tak zwanym "kryzysem III wieku", czyli około 50-letnim okresem niestabilności politycznej, wojny domowej i inwazji zagranicznej, które niemal doprowadziły do rozpadu Cesarstwa Rzymskiego.

Analiza bioarcheologiczna wykazała, że wszyscy mężczyźni mieli od 18 do 50 lat i odznaczali się większą masą mięśniową niż zwykli mieszkańcy Imperium z tamtej epoki. Dodatkowo ich kości nosiły ślady licznych urazów po uderzeniach i cięciach. Wniosek był jednoznaczny - wszyscy z nich musieli być doświadczonymi legionistami, podstawowymi żołnierzami Cesarstwa Rzymskiego.

- Profil demograficzny odpowiada profilowi legionistów rzymskich. Byli to młodzi, silni i bardzo aktywni ludzie, którzy prawdopodobnie walczyli w zorganizowanych jednostkach wojskowych - stwierdził dr Mario Novak, główny autor badania z Instytutu Badań Antropologicznych w Zagrzebiu.

Trzech mężczyzn ubranych w historyczne zbroje i hełmy legionistów rzymskich stoi w szeregu z włóczniami w rękach, patrząc w jednym kierunku na tle jasnego nieba
Rekonstrukcja rzymskich legionistów z okresu I-III wieku n.e., noszących pancerz płytowy lorica segmentataWikimedia Commons

Armia Cesarstwa Rzymskiego była armią wielu ludów

Cztery szkielety dostarczyły wystarczającą ilość materiału genetycznego do sekwencjonowania, ujawniając zaskakującą różnorodność. W przeciwieństwie do lokalnej populacji z epoki żelaza, żaden z mężczyzn nie miał regionalnych przodków. Zamiast tego ich profile genetyczne wskazywały na północną Europę, wschodnią część basenu Morza Śródziemnego oraz stepy pontyjsko-kaspijskie.

Pokazuje to złożoność i różnorodność rzymskiej armii, gdzie mężczyźni z licznych prowincji Cesarstwa, mimo różnego pochodzenia, byli szkoleni do stworzenia jednolitego organizmu wojskowego. Tak jak siedmiu odnalezionych mężczyzn, legioniści walczyli i ginęli ramię w ramię pomimo urodzenia się w zupełnie innych rejonach Imperium Rzymskiego.

Jeden pochówek pokazuje całą historię starożytnego Rzymu

Archeolodzy zakładają, że historia tych mężczyzn najprawdopodobniej zakończyła się w momencie bitwy nad Mursą, która rozegrała się w okolicach 260 r.n.e. między cesarzem Galienem a uzurpatorem Ingenuusem. Wojska Ingenuusa zostały pokonane, a sam uzurpator zginął w bitwie lub odebrał sobie życie, aby uniknąć schwytania.

Nie wiadomo, do jakiej strony należeli odkryci żołnierze. Ostatecznie spoczęli w masowym pobitewnym grobie. Mimo że pozostają anonimowi, to ich pochówek stanowi dla archeologów niezwykły wgląd w wiele aspektów historii Cesarstwa Rzymskiego, pokazując jego rozległość, wielokulturowość, a także brutalność wewnętrznych konfliktów.

- Wielodyscyplinarna analiza zbiorowej mogiły w Mursa ujawnia koszty zawirowań, jakie miały miejsce w Rzymie w III wieku, zachowane przez tysiąclecia w ciszy - podsumowuje dr Novak.

