Archeolodzy odkryli kolekcję złotej biżuterii. Ozdoby sprzed 4 tys. lat
Egina, grecka wyspa o bogatej historii, niedawno ponownie stała się miejscem fascynującego odkrycia. Archeolodzy poinformowali o odsłonięciu kolekcji złotej biżuterii sprzed około 4000 lat. Nowe znalezisko wykazuje pewne podobieństwa do słynnego "Skarbu z Eginy" i potwierdza duże znaczenie wyspy w przeszłości.
W skrócie
- Na greckiej wyspie Egina odkryto kolekcję złotej biżuterii. Zbiór liczy około 4000 lat.
- Zabytki znaleziono na stanowisku archeologicznym Kolona. Kolekcja przypomina słynny "Skarb z Eginy".
- Odkrycia na greckiej wyspie świadczą o jej ważnym znaczeniu w przeszłości.
- Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu
Odkrycie archeologiczne na greckiej Eginie
Grecka Egina, która według mitologii swą nazwę wzięła od uwiedzionej przez Zeusa nimfy, to wyspa w Zatoce Sarońskiej, należąca do archipelagu Wysp Sarońskich.
Miejsce to dziś przyciąga nie tylko turystów, ale i badaczy. To dlatego, że obok walorów wizualnych i rekreacyjnych wyspa ta oferuje znacznie więcej - jest skarbnicą historii.
Znaleziska dowodzą, że wyspę zamieszkiwano już w neolicie. Ze względu na swoje strategiczne położenie przyciągała ona zainteresowanie kolejnych władców, czego dziś badacze odkrywają ślady.
Wśród rozmaitych odkryć uwagę przykuwa jedno z najnowszych - archeolodzy znaleźli kolekcję złotej biżuterii, której wiek szacuje się na blisko 4000 lat.
Skarby z greckiej wyspy. Na Eginie odkryto kolekcję biżuterii
Greckie Ministerstwo Kultury, które poinformowało odkryciu, podaje, że kolekcję znaleziono podczas badań na stanowisku archeologicznym Kolona - mieści się ono na nadmorskim wzgórzu, położonym niedaleko współczesnego portu. Eksponaty te są w zadziwiająco dobrym stanie.
Cenne przedmioty zostały odnalezione w dużej, kamiennej konstrukcji, która przylegała do muru obronnego, chroniącego niegdyś osadę z epoki brązu. Kolekcja obejmuje osiem precyzyjnie wykonanych złotych wisiorków w formie dysków, dodatkowy pojedynczy wisior, siedem złotych dwustożkowych paciorków, jeden cylindryczny koralik, osiem subtelnych złotych blaszek oraz siedem kulistych paciorków wykonanych z karneolu - czerwonej, półprzezroczystej odmiany chalcedonu.
Odkrycie jest ważne ze względu na wyraźne podobieństwa do "Skarbu z Eginy" z lat 1700-1500 p.n.e., słynnej kolekcji ozdób ze złota i kamieni szlachetnych. Zwłaszcza wisiorki sugerują istnienie wspólnej, zaawansowanej tradycji rzemieślniczej, a także potwierdzają znaczenie Eginy jako ważnego ośrodka bogactwa i wymiany w regionie Morza Egejskiego.
Fascynującą przeszłość Eginy często przysłaniała bliskość Aten
Na stanowisku Kolona doszło też do innych odkryć. Archeolodzy oprócz biżuterii zidentyfikowali tu fragmenty miedzi, prawdopodobnie niewielkich noży, a także pojedynczą szpilę. Według badaczy te przedmioty pierwotnie mogły zostać złożone jako dary do grobu, najprawdopodobniej w związku z pochówkiem datowanym na środkową epokę brązu.
Uniwersytet w Salzburgu od dłuższego czasu prowadzi w tym miejscu projekt we współpracy z Austriackim Instytutem Archeologicznym w Atenach. Program badań kierowany jest przez profesora Alexandra Sokoliceka. Prowadzone przez badaczy wykopaliska nieustannie wydobywają na światło dzienne bogatą i skomplikowaną przeszłość Eginy, którą często przysłaniała bliskość Aten.