Archeolodzy odkryli kolekcję złotej biżuterii. Ozdoby sprzed 4 tys. lat

W skrócie Na greckiej wyspie Egina odkryto kolekcję złotej biżuterii. Zbiór liczy około 4000 lat.

Zabytki znaleziono na stanowisku archeologicznym Kolona. Kolekcja przypomina słynny "Skarb z Eginy".

Odkrycia na greckiej wyspie świadczą o jej ważnym znaczeniu w przeszłości.

Odkrycie archeologiczne na greckiej Eginie

Grecka Egina, która według mitologii swą nazwę wzięła od uwiedzionej przez Zeusa nimfy, to wyspa w Zatoce Sarońskiej, należąca do archipelagu Wysp Sarońskich.

Miejsce to dziś przyciąga nie tylko turystów, ale i badaczy. To dlatego, że obok walorów wizualnych i rekreacyjnych wyspa ta oferuje znacznie więcej - jest skarbnicą historii.

Znaleziska dowodzą, że wyspę zamieszkiwano już w neolicie. Ze względu na swoje strategiczne położenie przyciągała ona zainteresowanie kolejnych władców, czego dziś badacze odkrywają ślady.

Wśród rozmaitych odkryć uwagę przykuwa jedno z najnowszych - archeolodzy znaleźli kolekcję złotej biżuterii, której wiek szacuje się na blisko 4000 lat.

Skarby z greckiej wyspy. Na Eginie odkryto kolekcję biżuterii

Greckie Ministerstwo Kultury, które poinformowało odkryciu, podaje, że kolekcję znaleziono podczas badań na stanowisku archeologicznym Kolona - mieści się ono na nadmorskim wzgórzu, położonym niedaleko współczesnego portu. Eksponaty te są w zadziwiająco dobrym stanie.

Cenne przedmioty zostały odnalezione w dużej, kamiennej konstrukcji, która przylegała do muru obronnego, chroniącego niegdyś osadę z epoki brązu. Kolekcja obejmuje osiem precyzyjnie wykonanych złotych wisiorków w formie dysków, dodatkowy pojedynczy wisior, siedem złotych dwustożkowych paciorków, jeden cylindryczny koralik, osiem subtelnych złotych blaszek oraz siedem kulistych paciorków wykonanych z karneolu - czerwonej, półprzezroczystej odmiany chalcedonu.

Odkrycie jest ważne ze względu na wyraźne podobieństwa do "Skarbu z Eginy" z lat 1700-1500 p.n.e., słynnej kolekcji ozdób ze złota i kamieni szlachetnych. Zwłaszcza wisiorki sugerują istnienie wspólnej, zaawansowanej tradycji rzemieślniczej, a także potwierdzają znaczenie Eginy jako ważnego ośrodka bogactwa i wymiany w regionie Morza Egejskiego.

Ozdoby ze złota znaleziono na stanowisku archeologicznym Kolona.

Fascynującą przeszłość Eginy często przysłaniała bliskość Aten

Na stanowisku Kolona doszło też do innych odkryć. Archeolodzy oprócz biżuterii zidentyfikowali tu fragmenty miedzi, prawdopodobnie niewielkich noży, a także pojedynczą szpilę. Według badaczy te przedmioty pierwotnie mogły zostać złożone jako dary do grobu, najprawdopodobniej w związku z pochówkiem datowanym na środkową epokę brązu.

Uniwersytet w Salzburgu od dłuższego czasu prowadzi w tym miejscu projekt we współpracy z Austriackim Instytutem Archeologicznym w Atenach. Program badań kierowany jest przez profesora Alexandra Sokoliceka. Prowadzone przez badaczy wykopaliska nieustannie wydobywają na światło dzienne bogatą i skomplikowaną przeszłość Eginy, którą często przysłaniała bliskość Aten.

