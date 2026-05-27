Odkrycie w Hiszpanii. Sześć kopalni z epoki brązu

Podczas wspólnych badań naukowców z Hiszpanii i Szwecji, które prowadzono w południowo‑zachodniej Hiszpanii, doszło do ciekawego odkrycia. Archeolodzy odnaleźli sześć nieznanych wcześniej kopalni z epoki brązu, a także liczne narzędzia potrzebne do takiej pracy.

Znalezisko jest istotne, ponieważ może pomóc wyjaśnić zagadkę związaną z innym regionem Europy - mianowicie, skąd pochodził metal używany w skandynawskich artefaktach sprzed ok. 3000 lat.

Przemyślane i zorganizowane wydobycie rudy

Odkryte miejsca, gdzie wydobywano złoża miedzi, ołowiu i srebra - kluczowe dla gospodarki epoki brązu - różnią się od siebie. Mają zróżnicowane rozmiary, od niewielkich punktów po duże kompleksy kopalniane.

Na przykład jedna z kopalni ma rów długości ok. 70 m i szerokości 3 m, a sposób jej wykonania wskazuje na zorganizowane wydobycie rudy miedzi, a nie przypadkowe działania.

To - wraz z innymi odkryciami na tym obszarze - sugeruje bardziej zaawansowaną technologię i planowanie niż wcześniej zakładano. Profesor Johan Ling z Uniwersytetu w Göteborgu podkreśla, że odkrycia wskazują na rozległe sieci handlowe, a także sugerują, że wydobycie metali było kluczowym elementem ówczesnej gospodarki.

- Odkryte w ciągu ostatnich dziesięciu lat kopalnie z epoki brązu - zarówno te zidentyfikowane przez inne zespoły badawcze, jak i około 20 nowych kopalń udokumentowanych przez naszą grupę badawczą w latach 2024-2026 - zmieniają nasze wyobrażenie o tym, jak bardzo Europa już 3000 lat temu była wzajemnie powiązana - powiedział Ling, przytaczany przez The Jerusalem Post.

Europa już 3000 lat temu była wzajemnie silnie powiązana

Jaki ma to ma konkretnie związek ze Skandynawią? Analizy chemiczne i izotopowe wskazywały, że metal znajdowany w depozytach i skarbach odkrywanych w Skandynawii mógł pochodzić właśnie z południowo‑zachodniej Hiszpanii - ale brakowało konkretnych lokalizacji. Nowo odkryte kopalnie mogą więc być źródłem metali używanych w Skandynawii 3000 lat temu.

Identyfikacja tych kopalni jest częścią większego projektu "Maritime Encounters" (2022-2027), którego celem jest badanie kontaktów między regionami Atlantyku - od Norwegii po Półwysep Iberyjski. W regionie może istnieć nawet 150 nieodkrytych jeszcze kopalni, a dalsze badania mogą zmienić nasze rozumienie całego systemu gospodarczego epoki brązu.





