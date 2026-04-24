Zaginiony manuskrypt z nieznanymi fragmentami Nowego Testamentu

Rękopis, znany pod nazwą Kodeks H, to kopia Listów św. Pawła sporządzona w VI wieku n.e. przez anonimowego skrybę. Zaginął on w mrokach historii, gdy w XIII wieku został dosłownie rozebrany na części w klasztorze Wielkiej Ławry na Górze Athos w Grecji. Jego kartki zostały ponownie pokryte atramentem i wykorzystane jako materiał do opraw oraz strony przedtytułowe w wielu innych rękopisach.

Obecnie zachowane fragmenty Kodeksu H są rozproszone po bibliotekach we Włoszech, Grecji, Rosji, Ukrainie i Francji. Wiele z nich zostało zachowanych w oprawach późniejszych rękopisów, zanim zostały ponownie odkryte wieki później. Jak wskazał profesor Garrick Allen z Uniwersytetu w Glasgow - kierownik zespołu, który dokonał odkrycia - proces identyfikacji manuskryptu był niezwykle żmudny.

Archeolodzy wiedzieli, że w pewnym momencie kartki rękopisu zostały ponownie pokryte atramentem. Substancje chemiczne zawarte w nim spowodowały "odciski" na sąsiednich stronach, tworząc w zasadzie lustrzane odbicia tekstu. Dzięki zaawansowanym technikom obrazowania badacze odkryli niewidoczne gołym okiem ślady odciśnięte w wielu średniowiecznych księgach.

Klucz do zrozumienia pracy średniowiecznego skryby

Odnaleziony materiał zawiera znane teksty Listów św. Pawła, jednak są w nim również fragmenty, o których do dziś nie mieliśmy pojęcia. Mowa m.in. o spisach rozdziałów, które znacznie różnią się od podziałów stosowanych obecnie.

Odnaleziony Kodeks H ujawnia również, w jaki sposób skrybowie z VI wieku n.e. poprawiali i opatrywali adnotacjami swoje teksty, pokazując, że rękopisy te były aktywnie czytane i modyfikowane, a nie tylko kopiowane.

Odkrycie 42 stron Kodeksu H dało archeologom nadzieję na znalezienie jego kolejnych fragmentów, bo jak sądzą oryginalny rękopis mógł liczyć nawet setki stron!

- Biorąc pod uwagę, że Kodeks H stanowi tak ważne źródło wiedzy o chrześcijańskich pismach świętych, odkrycie jakichkolwiek nowych dowodów - a co dopiero w takiej ilości - dotyczących jego pierwotnego wyglądu, jest wydarzeniem o ogromnym znaczeniu

Planowane jest wydanie drukowanej wersji Kodeksu H z nowymi fragmentami. Wersja cyfrowa jest już dostępna online.

