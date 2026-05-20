W skrócie W mieście Lenkoran nad Morzem Kaspijskim odkryto ślady zatopionej osady sprzed ok. 1000 lat.

Badacze sugerują, że miejsce mogło być powiązane z ważnymi szlakami handlowymi.

Zaplanowano szeroko zakrojone badania archeologiczne i podwodne, które mogą ujawnić ukryte pod wodą ruiny.

Odkryto ślady zatopionej osady nad Morzem Kaspijskim

Historie takie jak ta o Atlantydzie od wieków rozpalają wyobraźnię ludzi na całym świecie. Według legendy była potężną, bogatą krainą, która zniknęła pod wodą w wyniku wielkiej katastrofy. Choć większość badaczy uznaje ten opis Platona za mit, to archeolodzy co jakiś czas odnajdują pod wodą ruiny innych osad i miast. Przykładem jest np. identyfikacja zatopionego portu w Grecji czy mierzącego ok. 120 metrów muru we Francji.

Przed wiekami te i inne odkrywane obiekty mogły stanowić części ważnych ośrodków dla ówczesnych społeczności, dziś natomiast ich pozostałości spoczywają na dnie mórz, jezior i oceanów. Teraz doszło do kolejnego podobnego znaleziska - w Lenkoran nad Morzem Kaspijskim.

Miasto portowe w Azerbejdżanie skrywa ślady przeszłości

Lenkoran (też: Lankaran) to miasto portowe w południowym Azerbejdżanie, ok. 250 km od stolicy kraju, Baku. Niejednokrotnie archeolodzy odkrywali w Lenkoran ślady dawnego osadnictwa, w tym prehistoryczne dolmeny i zabytki ze starożytności.

Teraz natomiast na wybrzeżu miasta nad Morzem Kaspijskim badacze natrafili na dowody, które ich zdaniem sugerują, że znaleziono ślady zatopionej osady, o czym informuje Azerbejdżańska Państwowa Agencja Informacyjna.

W badaniach uczestniczył międzynarodowy zespół archeologów i historyków z Azerbejdżanu oraz Niemiec, reprezentujących m.in. instytucje naukowe związane z archeologią, antropologią i historią sztuki. Odkrycia dokonano w pobliżu stacji kolejowej Lenkoran. Przebadano około dwóch kilometrów wybrzeża, skupiając się na miejscach, gdzie na skutek erozji odsłonił się pradawny materiał ukryty wcześniej pod warstwą gleby i piasku.

Znalezione relikty sugerują, że osada funkcjonowała na tym obszarze ok. 1000 lat temu. Analizy przeprowadzone przez badaczy wzdłuż linii brzegowej ujawniły bowiem przede wszystkim liczne fragmenty ceramiki szkliwionej i nieszkliwionej z XI-XIII wieku. Wśród pozostałości znalazła się ceramika codziennego użytku i fragmenty związane ze średniowiecznym światem islamu.

Lenkoran. W planach szeroko zakrojone badania

Na podstawie badania terenu i zebranych artefaktów eksperci sugerują, że w rejonie funkcjonowała średniowieczna osada, która mogła być powiązana z rozległymi sieciami handlowymi łączącymi ten region Morza Kaspijskiego z całym Kaukazem, Iranem i Azją Środkową. Obszar osady został pochłonięty przez wodę prawdopodobnie na skutek podniesienia się poziomu Morza Kaspijskiego.

W związku z odkryciami zadecydowano o dalszych pracach na tym terenie. Naukowcy opracowali już plany zakrojonych na szeroką skalę badań archeologicznych i podwodnych z wykorzystaniem nowoczesnych metod. Naukowcy mają nadzieję, że badania te pozwolą odkryć w wodach Morza Kaspijskiego pozostałości budynków związanych z tą osadą.





