Archeolodzy egipscy dokonali odkrycia, które pozwala zajrzeć do czasów największej potęgi faraonów, o czym poinformowało 26 września Towarzystwo Archeologii Biblijnej. W północno-zachodniej Delcie Nilu, około 100 kilometrów na południe od Aleksandrii, natrafiono na twierdzę z okresu panowania Ramzesa II. Ten władca, zwany Wielkim, rządził w latach 1279-1213 p.n.e. i w historii zapisał się zarówno zwycięstwami militarnymi, jak i nieustanną walką o utrzymanie granic przed najeźdźcami z zachodu i od strony Morza Śródziemnego.

Broń, pieczęcie i osobiste pamiątki żołnierzy

Nowo odsłonięta forteca miała klasyczny militarny układ. Składała się z koszar i magazynów na broń i żywność. Budynki z cegły mułowej ustawiono w dwóch lustrzanych grupach, przedzielonych wąskim przejściem. W środku odkryto broń, narzędzia oraz przedmioty codziennego użytku żołnierzy. Były tam naszyjniki z półszlachetnych kamieni, brązowy pierścień i liczne pieczęcie skarabeuszy. Na dwóch wapiennych blokach odnaleziono inskrypcje z imieniem Ramzesa oraz wysokiego urzędnika o imieniu Baj.

Najbardziej spektakularnym znaleziskiem z tego miejsca jest jednak dobrze zachowany brązowy miecz, ozdobiony kartuszem z imieniem Ramzesa II. Jak wyjaśnia egiptolog Peter Brand z Uniwersytetu w Memphis: - Broń ta najprawdopodobniej została podarowana wysokiemu oficerowi jako królewska nagroda. Imię i tytuły króla wyryte na niej zwiększały prestiż właściciela i ukazywały bogactwo, potęgę oraz hojność władcy.

Odnaleziona broń dowodzi, że garnizon nie tylko przechowywał uzbrojenie, ale być może także wytwarzał je na miejscu. Sama twierdza pełniła rolę strażnicy strzegącej Egiptu przed Libijczykami nadciągającymi z zachodu i przed tajemniczymi Ludami Morza, które pustoszyły wybrzeża wschodniego Śródziemnomorza.

Ramzes II i biblijny Exodus

Ramzes II wraz z Totmesem III z XVIII dynastii jest często uważany za największego, najsłynniejszego i najpotężniejszego faraona Nowego Państwa, które samo w sobie było najpotężniejszym okresem starożytnego Egiptu.

Panował w epoce, gdy państwo rozciągało się od Syrii po Nubie. Choć prowadził zwycięskie kampanie i budował monumentalne świątynie, jego czasy nie były wolne od zagrożeń i kryzysów. W tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej to właśnie Ramzes często bywa utożsamiany z faraonem Księgi Wyjścia i słynną historią Exodusu.

