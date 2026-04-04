Ślady morskiej metropolii starożytności

Międzynarodowa grupa greckich, norweskich i meksykańskich archeologów dokonała odkrycia w przy Karpatos, Kasos oraz w okolicy pobliskiej wysepki Saria. Ich badania skupiały się na obszarach, gdzie nadal zachowały się widoczne pozostałości starożytnych osad, w tym na stanowiskach związanych z Vrykous i Nisyros - dwoma z czterech miast, które niegdyś tworzyły legendarną Tetrapolis Karpathos, cytowaną przez greckiego historyka i geografa Strabona w jego książce Geographica.

Wyprawa ujawniła bogactwo zatopionych zabytków kultury, pochodzących z okresu od końca VII wieku p.n.e. aż do połowy XIX wieku n.e. Wśród nich jest pięć wraków statków, w tym cztery okręty starożytne i jeden z późniejszych epok, starożytna infrastruktura portowa, dostarczająca nowych informacji na temat sieci handlowych i nawigacyjnych, amfory handlowe oraz ponad 20 kotwic.

Jedna z amfor odkryta na stanowisku Ministerstwo Kultury Grecji Wikimedia Commons

Ujawniona historia

Odkrycia te pozwalają na odtworzenie ciągłej chronologii działalności morskiej w tym regionie, potwierdzając jego znaczenie jako strategicznego ośrodka zarówno w starożytności, jak i w późniejszych epokach. Znaleziska na wyspach Karpatos i Kasos stanowią znaczący postęp w dziedzinie archeologii podwodnej w Grecji i całym basenie Morza Śródziemnego. Dzięki odkrywaniu wraków statków, artefaktów handlowych i konstrukcji portowych naukowcy składają w całość coraz bardziej szczegółowy obraz starożytnych sieci morskich.

W miarę postępów badań oczekuje się, że odkrycia te pogłębią zrozumienie roli Morza Egejskiego w historii świata, a jednocześnie podkreślą pilną potrzebę ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego w obliczu współczesnych wyzwań środowiskowych.

Próba zachowania reliktów

Równolegle z badaniami archeologicznymi naukowcy zrealizowali nowatorską inicjatywę mającą na celu ochronę podwodnego dziedzictwa kulturowego przed skutkami zmian klimatycznych. Ten pilotażowy program, wprowadził zaawansowane techniki konserwacji na wodach wokół wyspy Kasos.

Celem projektu jest ochrona artefaktów znajdujących się pod wodą przed zagrożeniami środowiskowymi, takimi jak wzrost temperatury morza, zakwaszenie oceanów i nasilenie burz. Dzięki konserwacji tych zabytków w ich podwodnym środowisku naukowcy mają nadzieję zachować ich integralność.

