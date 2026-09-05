Planszówka sprzed 4600 lat

Odkrycia dokonano podczas 21. sezonu wykopalisk na terenie stanowiska światowego dziedzictwa UNESCO w południowo-wschodnim Iranie. Oprócz gry archeolodzy odkryli grawerowany grzebień z kości, ślady tkanin, skóry i jaj, nowe formy pochówku oraz inne niezwykle dobrze zachowane dowody życia w III tysiącleciu p.n.e.

Nowo odkryta planszówka reprezentuje odmienny typ niż podobne materiały wcześniej zidentyfikowane na tym stanowisku. Chociaż jej zasady i dokładna forma nie zostały jeszcze szczegółowo opublikowane, sama tablica do gry ma mieć około 4600 lat.

Archeolodzy podczas prac na stanowisku Shahr-i Sokhta. materiał zewnętrzny

Tajemnicze gry starożytności

Na razie jednak zespół prowadzący wykopaliska nie udostępnił wystarczających informacji technicznych, aby ustalić, jak grano w nową grę i czy wszystkie jej elementy przetrwały. Niemniej jej znalezione elementy przypominają te z planszówki odkrytej w 1977 roku również na stanowisku Shahr-i Sokhta. Wtedy włoska misja archeologiczna odkryła planszę do gry wraz z 27 pionkami i kostkami. Znalezisko, datowane na około 2600-2400 r. p.n.e., zostało uznane za jeden z najbardziej kompletnych wczesnych zestawów gier planszowych znanych ze starożytnego świata.

Jej rzeźbiony wzór i figury do gry często porównywano z Królewską Grą z Ur z Mezopotamii. Ponieważ w Shahr-i Sokhta nie zachowała się żadna pisemna instrukcja, badacze poświęcili dekady na zrozumienie zasad gry. Obecnie podejrzewa się, że jej zasady najbardziej mogłyby być dla nas zbliżone do gry w dwudziestkę, podkreślając jednocześnie, że oryginalne zasady pozostają nieznane.

Nowo ogłoszone odkrycie rodzi zatem ciekawsze pytanie niż istnienie jednej starożytnej gry. Jeśli nowy obiekt rzeczywiście reprezentuje inny rodzaj planszówki, Shahr-i Sokhta może zachować ślady więcej niż jednej tradycji gier w obrębie tego samego społeczeństwa miejskiego epoki brązu.

Ta możliwość wpisuje się w szerszy charakter archeologiczny Shahr-i Sokhta. UNESCO opisuje miasto jako położone na skrzyżowaniu szlaków handlowych epoki brązu przez Wyżynę Irańską, a dowody archeologiczne łączą jego mieszkańców z Azją Środkową, regionem Indusu, Zatoką Perską i Morzem Omańskim, południowo-zachodnim Iranem oraz szerszymi sieciami wymiany handlowej sięgającymi aż do Mezopotamii.