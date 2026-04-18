Archeolodzy z Krajowego Urzędu Ochrony Zabytków Dolnej Saksonii dokonali odkrycia w pobliżu miejscowości Wolfenbüttel nieopodal Brunszwiku, na obszarze budowy wielkiej farmy wiatrowej. W okresie od sierpnia 2024 do września 2025 zbadali obszar o powierzchni prawie 92,8 tys. metrów kwadratowych, dokumentując aż 412 obiektów archeologicznych. Skala znalezisk udowodniła, że region mógł być w prehistorii jednym z ważnych punktów obecności człowieka w Europie.

Podróż przez wieki

Do najstarszych odkryć należą pozostałości dwóch dobrze zachowanych domów z kultury ceramiki linearnej, datowanych na połowę VI tysiąclecia p.n.e. Budowle te reprezentują pierwsze społeczności rolnicze w Dolnej Saksonii, dostarczając cennych informacji na temat tego, jak te tworzyły stałe osady.

Na stanowisku znaleziono również ślady działalności sprzed wielu stuleci po okresie neolitu. Zidentyfikowano kilka śladów osadnictwa z pierwszych wieków naszej ery, w tym doły zawierające starannie ułożone pochówki psów, metalowe przedmioty oraz ceramikę wzorowaną na technikach rzymskich. Wskazuje to na istotny wpływ kultury rzymskiej w regionie, który połączył się z kulturą miejscowej ludności.

Skarb epoki brązu

Jednym z najbardziej intrygujących znalezisk była zgrupowana biżuteria z epoki brązu, datowana na lata 1500-1300 p.n.e. Zbiór obejmuje zdobione naszyjniki, spiralne bransoletki, ozdoby z blachy oraz szpilki z główkami w kształcie dysków - wszystkie charakterystyczne dla kultury materialnej elit w Europie epoki brązu. Duża jego część wykonana była z bursztynu.

Biżuteria z epoki brązu odkryta w Wolfenbüttel C. Wehrstedt materiał zewnętrzny

Niemieccy archeolodzy podejrzewają, że odnaleziony skarb stanowił prywatną kolekcję biżuterii trzech kobiet, należących do ówczesnej elity społecznej. Zebranie całej tak bogatej biżuterii w jednym miejscu było, prawdopodobnie związane z praktykami rytualnymi, tożsamością społeczną lub manifestacją elitarnego statusu.

Odkryty skarb i budowle z Wolfenbüttel zostaną poddane dalszej analizie, już we współpracy z Politechniką w Clausthal. Badania te mogą dostarczyć nowych informacji na temat szlaków handlowych, rzemiosła oraz wymiany kulturowej w epoce brązu, przynosząc nowe informacje na temat rozwoju cywilizacji w Europie.

