Archeolodzy odkryli w Turcji "olimpijski" basen starożytności

"Olimpijski" basen starożytności

Prace nad wykopaniem basenu rozpoczęły się jeszcze w poprzednim sezonie wykopaliskowym w 2025 roku. Po usunięciu pozostałych osadów archeolodzy mogą teraz zbadać jego pełny plan, infrastrukturę wodną oraz powiązania z otaczającymi go obiektami sportowymi i łaźniami. Znalezisko datowane jest na okres około I wieku n.e.

Cały rozmiar kompleksu basenu robi ogromne wrażenie. Jego powierzchnia ma łącznie 40 tys. metrów kwadratowych. Prostokątną budowlę zidentyfikowano jako basen z zimną wodą, usytuowany w pobliżu centrum kompleksu łaźni. Baseny tego typu, nazywane niekiedy łacińskim terminem "natatio", umożliwiały odwiedzającym pływanie lub ochłodzenie się po skorzystaniu z ogrzewanych pomieszczeń rzymskich łaźni.

Odkryty basen z lotu ptaka. materiał zewnętrzny

Basen ma około 37 metrów długości i głębokość około 1,5 metra. Archeolodzy określają ten basen wręcz jako olimpijski. Nie dlatego, że odpowiada rozmiarom współczesnym basenom olimpijskim, lecz ze względu na niezwykle dużą pojemność basenu w porównaniu z podobnymi obiektami, jakie odkryto w sąsiednich starożytnych miastach.

Badacze uważają, że z obiektu korzystali zarówno zwykli kąpielowicze, jak i młodzież uczestnicząca w zajęciach wychowania fizycznego. W ciągu jednego dnia przez kompleks łaźni i mogło przejść od trzech do pięciu tysięcy osób. Od trenujących tam uczniów oczekiwano rozwijania umiejętności sportowych.

Próba odtworzenia starej infrastruktury

Archeolodzy odkryli także system, który zaopatrywał basen w wodę. Była doprowadzana z gór położonych na północ od miasta za pośrednictwem systemu wodociągowego o długości około 56 kilometrów. Archeolodzy odkryli kanały odprowadzające, których zadaniem było szybkie opróżnianie basenu, gdy woda w nim się zabrudziła. Takie rozwiązanie pozwalało na opróżnienie, oczyszczenie i ponowne napełnienie basenu bez pozostawiania stojącej wody w tym intensywnie użytkowanym kompleksie. Wydaje się, że basen pozostawał odkryty, a nie zadaszony, co sprawiało, że szczególnie dobrze nadawał się do ochładzania się podczas upalnych lat zachodniej Anatolii.

Po zakończeniu prac konserwatorskich i renowacyjnych zespół wykopaliskowy planuje ponownie napełnić starożytny basen wodą. Projekt jest realizowany w ramach tureckiego programu "Dziedzictwo dla przyszłości".