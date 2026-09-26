Nowy grobowiec sprzed 2700 lat odkryty we Włoszech. To ślad wielkiej cywilizacji

Odkrycia dokonano podczas wykopalisk na terenie nekropolii Polledrara w ramach programu Ritorno a Vulci prowadzonego przez archeologów z Włoch i Wielkiej Brytanii. Grobowiec znajduje się w obrębie kompleksu grobowego i mieści trzy komory.

Badacze stwierdzili, że główna komora grobowca zachowała się w niezwykle dobrym stanie, mimo wielokrotnych przypadków nielegalnych wykopalisk w XX wieku. Ściany komory wzniesiono z dużych bloków tufu wulkanicznego. Kompleks wykuto w osadach związanych z dawnym biegiem rzeki Fiora.

Nowo przebadany grobowiec stwarza również okazję do ponownej oceny innych znaczących obiektów sepulkralnych z Vulci. Istotnym punktem odniesienia jest słynny "Grobowiec Izydy" odkryty w 1839 roku. Oba grobowce wykazują zbieżność pod względem chronologii oraz cech kulturowych. Naukowcy wykorzystają te powiązania do analizy rytuałów pogrzebowych, twórczości artystycznej oraz sieci handlowych funkcjonujących wśród elit Vulci pod koniec VII wieku p.n.e.

Ukryte skarby

Z "Grobowca Kamiennej Komnaty" wydobyto kilka grup przedmiotów oraz depozytów grobowych, które zachowały się w swoich pierwotnych miejscach. Wśród znalezisk znajduje się ceramika grecka z Attyki i Koryntu, a także bogato zdobione naczynia miejscowe oraz ceramika typu "bucchero". Rzadkim znaleziskiem jest kobiece obuwie.

W grobowcu znajdował się również niezwykły zestaw biesiadny, wykonany w miejscowym stylu ceramiki. W skład zestawu wchodziły fiale, olpe, hydrie i dinosy ozdobione kolorowymi malowidłami. Niektóre naczynia wciąż znajdowały się na swoich pierwotnych miejscach.

Część rzeczy odkrytych w Grobowcu Kamiennej Komnaty Ritorno a Vulci Project materiał zewnętrzny

Znaleziska obejmują również broń, elementy rydwanu, żelazne rożny, arkusze złota i brązu, wyroby z rzeźbionej kości i kości słoniowej oraz liczne przedmioty związane z ubiorem i ozdobami osobistymi.

Kontynuowano również prace nad obiektami zabezpieczonymi w wyniku konfiskat oraz innymi znaleziskami przechowywanymi w Muzeum Archeologicznym w Vulci. Ich analiza dostarcza kolejnych dowodów na temat kultury materialnej nekropolii Polledrara. Po zakończeniu prac w 2026 roku archeolodzy ponownie zasypali grobowiec oraz otaczający go nasyp, aby zabezpieczyć pozostałości. Na rok 2027 zaplanowano kolejny etap badań wykopaliskowych, po którym nastąpią dalsze analizy, publikacja wyników oraz ich prezentacja publiczna.