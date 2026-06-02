Archeolodzy odkryli złoty skarb sprzed 1100 lat w Arabii Saudyjskiej

Archeolodzy odkryli cenne artefakty na terenie Arabii

W odkrytej kolekcji znajdują się wisiorki, zdobione krążki, złote elementy łączące oraz wielobarwne koraliki. Archeolodzy z Saudyjskiej Komisji ds. Dziedzictwa Kulturowego byli zaskoczeni bardzo dobrym stanem znalezionej biżuterii. Wiele z jej elementów zachowało styl charakterystyczny dla wczesnego islamskiego rzemiosła metalowego.

Biżuterię tę datuje się na okres panowania Abbasydów, kiedy to kalifat łączył rozległe obszary świata islamskiego poprzez handel, pielgrzymki, działalność naukową i twórczość artystyczną. Okres panowania Abbasydów, który trwał od VIII do XIII wieku, często kojarzy się z ogromnym postępem w dziedzinie nauki, literatury, kultury miejskiej oraz rzemiosła artystycznego.

Archeolodzy podejrzewają, że cały zestaw mógł należeć do zamożnego mieszkańca, podróżnika, rodziny kupieckiej lub kogoś związanego z ruchem pielgrzymkowym. Tożsamość tej osoby pozostaje jednak historyczną tajemnicą.

Biżuteria znaleziona na stanowisku Dirijja materiał zewnętrzny

Złota biżuteria i ślady osady

Według Saudyjskiej Komisji ds. Dziedzictwa Kulturowego artefakty te wykonano przy użyciu zaawansowanych technik złotniczych. Rzemieślnicy wykuwali cienkie arkusze złota, wytłaczali na nich wzory dekoracyjne oraz osadzali kolorowe kamienie. Tak zręcznie wykonana biżuteria wskazuje na udział w szerszych sieciach wymiany. Wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych biżuteria nie była tylko ozdobą. Była widocznym znakiem statusu i kontaktów.

Położenie stanowiska Dirijja pomaga wyjaśnić, dlaczego taki przedmiot mógł się tam znaleźć. Miejsce to leży na południowy zachód od Al-Qassim, wśród dolin i gór, które stanowiły część historycznych szlaków przecinających Półwysep Arabski. Obszar ten był połączony z trasą z Basry, z której korzystali pielgrzymi podróżujący z Iraku do Mekki. Szlaki te były wykorzystywane także do handlu.

Przystanek na takiej trasie mógł stać się niewielkim, ale aktywnym ośrodkiem wymiany. Odkrycie ponad 100 sztuk złotej biżuterii sugeruje nawet istnienie osady, która powstała stricte w celu handlu z podróżującymi pielgrzymami.

