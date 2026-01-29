Archeologiczny skarb odnaleziony. To zdobiony krzyż

Krzyż, datowany na okres między IX a XI wiekiem, został odkryty na terenie cmentarza przykościelnego i jest uważany za wyjątkowy ze względu na swój stan zachowania. Lystra, dawne miasto położone w prowincji Konya, to historyczne miejsce związane z podróżami misyjnymi św. Pawła. Zgodnie z tradycją chrześcijańską św. Paweł odwiedził Lystrę podczas swojej pierwszej podróży w I wieku n.e., czyniąc miasto ważnym wczesnym ośrodkiem szerzenia chrześcijaństwa.

Ten krzyż z brązu zaskakująco został odkryty w stanie nienaruszonym, dokładnie w takim, w jakim został wyprodukowany przed wiekami. Archeolodzy biorący udział w wykopaliskach twierdzą, że sprawia to, iż artefakt jest szczególnie cenny dla zrozumienia średniowiecznego rzemiosła religijnego.

Krzyże były szeroko stosowane w świecie bizantyjskim i średniowiecznych społecznościach chrześcijańskich. Zazwyczaj noszono je na piersi lub umieszczano w grobach. Przechowywano w nich święte przedmioty, takie jak fragmenty kości świętych, kawałki tkanin, które według wierzeń miały kontakt ze świętymi postaciami, lub niewielkie fragmenty Krzyża Świętego. Uważano, że przedmioty te zapewniają duchową ochronę, uzdrowienie i łaskę boską osobie noszącej je lub zmarłej.

Relikt dawnego chrześcijaństwa

Zaskakująco jednak w krzyżu z Lystry archeolodzy nie znaleźli żadnej relikwii. Krzyż jest ozdobiony prostymi motywami geometrycznymi, zgodnymi z regionalną sztuką metaloplastyki bizantyjskiej średniowiecza. Jego skromny wygląd sugeruje, że mógł należeć raczej do duchownego lub pobożnego członka lokalnej społeczności chrześcijańskiej, a nie do osoby należącej do elity.

Samo miasto Lystra ma głębokie znaczenie historyczne i religijne. Założone jako kolonia rzymska, miasto rozkwitło we wczesnym okresie imperialnym, a później stało się częścią świata bizantyjskiego. W tradycji chrześcijańskiej Lystra jest pamiętana jako miejsce, w którym św. Paweł uzdrowił kalekę, a następnie został ukamienowany przez wrogi tłum, przeżył i kontynuował swoją misję. Zamknięty relikwiarz krzyża stanowi obecnie rzadki symbol średniowiecznej pobożności chrześcijańskiej, który przetrwał w nienaruszonym stanie przez prawie tysiąc lat pod ziemią w Lystrze.

