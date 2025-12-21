Najsławniejsza piramida Meksyku. Archeolodzy chcą ją przeszukać na nowo

Chichén Itzá w Meksyku to najlepiej zachowane miasto Majów, pełne archeologicznych bogactw. W jego centrum znajduje się Piramida Kukulkana, nazywana też El Castillo, budowla wyniesiona w XII wieku n.e. To największa piramida miasta, mierząca około 30 metrów wysokości. To ona stanowiła kulturowe centrum Chichén Itzá, przy którym odbywały się największe ceremonie Majów.

Piramida Kukulkana dalej skrywa jednak dużo sekretów, które jeszcze nie pozostały odkryte ani zbadane. Wcześniejsze badania dostarczyły już pewnych wskazówek dotyczących tego, co może być ukryte. Od lat 30. XX wieku archeolodzy znajdują w tej piramidzie liczne komory i tunele, wypełnione archeologicznymi skarbami np. Komory Ofiarne, w których odkryto m.in. tron przestawiający jaguara pomalowanego na czerwono.

Teraz świat nauki szykuje się na kolejne badania i możliwe odkrycia w Piramidzie Kukulkana.

Piramida Kukulkana to jeden z najsławniejszych zabytków kultury Majów Daniel Schwen/CC BY-SA 4.0 Wikimedia Commons

Nowa technologia przeszuka ślady przeszłości

W ramach nowego projektu, prowadzonego przez Meksykański Narodowy Instytut Antropologii i Historii (INAH) we współpracy z Narodowym Uniwersytetem Autonomicznym Meksyku (UNAM) i kilkoma instytucjami amerykańskimi, planuje się wykorzystać naturalnie występujące miony promieniowania kosmicznego do stworzenia mapy gęstości wnętrza piramidy.

Proces ten polega na śledzeniu, w jaki sposób cząstki subatomowe przechodzą przez kamień i puste przestrzenie, co pozwala badaczom wykrywać zmiany, które mogą wskazywać na ukryte pomieszczenia lub elementy architektoniczne, bez konieczności wiercenia lub wykopalisk. Ta technologia została wykorzystana m.in. do prześwietlenia Piramidy w Gizie, o czym pisaliśmy na łamach Interii GeekWeek.

Szansa na nowe odkrycia archeologiczne

Projekt zakłada umieszczenie dwóch detektorów mionów w znanych tunelach piramidy. Przez sześć miesięcy będą zbierać dane, mające pozwolić na pełne zmapowanie przestrzeni. Wyniki tego eksperymentu mają dać początek dalszym badaniom, gdzie anomalie mogą wskazywać na dodatkowe, obecnie nieznane komory.

Dzięki mapowaniu ukrytych przestrzeni w Piramidzie Kukulkana badania te mogą pomóc w weryfikacji szerszych hipotez archeologicznych. Niektórzy archeolodzy sugerują, że wcześniejsza świątynia znajdująca się w obrębie El Castillo mogła pełnić funkcję królewskiego grobowca. Potwierdzenie takiej hipotezy mogłoby zrewolucjonizować naszą wiedzę o prekolumbijskiej cywilizacji.

