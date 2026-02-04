Skarb u wybrzeży Włoch

Nowo odkryty wrak statku został odkryty w pobliżu wybrzeża Apulia na południu Półwyspu Apenińskiego. Co ciekawe znaleziono go już w czerwcu 2025 roku, ale włoskie władze chciały zachować to w tajemnicy, aby uniknąć możliwego szabrowania.

Statek zidentyfikowano jako duży navis oneraria, rzymski statek handlowy używany do dalekomorskiego handlu. Spoczywający na dnie morskim statek został opisany przez włoskie władze jako "wyjątkowo dobrze zachowany". Co jednak ważniejsze, jego ładunek pozostał nienaruszony.

Ładunek też okazał się jedyny w swoim rodzaju. Statek przewoził amfory wypełnione garum, sfermentowanym sosem rybnym, który był jednym z najbardziej cenionych i drogich towarów w świecie rzymskim. Garum było nie tylko podstawowym składnikiem kuchni rzymskiej, ale także produktem luksusowym, sprzedawanym w całym Imperium Rzymskim.

Archeolodzy uważają, że statek był częścią rozległej sieci handlowej zaopatrującej elitarne rynki. To odkrycie daje nowe możliwości badania rzymskich systemów gospodarczych, zwyczajów konsumpcyjnych i życia codziennego wielkiego imperium.

Początek pracy archeologów

Eksperci podkreślają, że znaleziska tej skali i w tak dobrym stanie zachowania są rzadkością. Układ amfor na dnie morskim nadal odzwierciedla pierwotny kształt statku, co pozwala badaczom z niespotykaną dotąd dokładnością odtworzyć techniki jego budowy.

To najnowsze odkrycie potwierdza, że Morze Jońskie jest jednym z najbogatszych podwodnych obszarów archeologicznych w południowych Włoszech, co wzmacnia potrzebę długoterminowej ochrony i inicjatyw badawczych. Ministerstwo Kultury Włoch ogłosiło, że po ostatnim odkryciu wraku nastąpi systematyczna dokumentacja oraz planowanie przyszłych wykopalisk i działań konserwatorskich.

