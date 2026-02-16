Gorączka złota w Australii. Skarbów szukali nawet Japończycy

Podczas rutynowych poszukiwań na opuszczonym boisku sportowym na północ od górniczego miasta Ballarat w australijskim stanie Wiktoria detektorysta Angus James dokonał sensacyjnego odkrycia. Rzuca ono nowe światło na historię lokalnych obozowisk z czasów gorączki złota. Przeszukując teren, przez lokalsów nazywany "sports oval", poszukiwacz natrafił na doskonale zachowaną monetę z brązu, która okazała się być japońskim numizmatem Tenpō Tsūhō o nominale 100 Mon. Znalezisko to jest wyjątkowo rzadkie dla tego regionu, bowiem większość pamiątek z tamtego okresu stanowią przedmioty pochodzenia europejskiego lub chińskiego.

Historia tego artefaktu nierozerwalnie wiąże się z gorączką złota w Australii, która rozpoczęła się w 1851 r. wraz z odkryciem złóż cennych kruszców. Było to jedno z największych na świecie aluwialnych (rzecznych) złóż złota. Ballarat uchodził za najbogatsze takie złoże na świecie w latach 1852-1853. Miejsce odkrycia skarbu ma bogatą historię. Funkcję boiska sportowego pełniło do lat 50. XX w., a wcześniej służyło jako obozowisko dla górników. Do dziś ziemia w tej okolicy skrywa artefakty z tamtego czasu.

XIX-wieczne odkrycie wywołało globalne poruszenie, przyciągając poszukiwaczy złota z całego świata i powodując gwałtowny wzrost populacji kontynentu - z ok. 430 tysięcy mieszkańców do ponad 1,7 miliona w ciągu zaledwie dwóch dekad. Choć większość przybyszów stanowili Europejczycy, nowe znalezisko potwierdza, że do Australii ściągali też przybysze z odleglejszych krain, w tym z Japonii.

Monety Tenpō Tsūhō, bite po raz pierwszy w 1835 roku przez rząd Tokugawy, były powszechnym środkiem płatniczym o niewielkiej sile nabywczej, używanym w codziennych transakcjach aż do wprowadzenia jena w 1871 r., w okresie Restauracji Meiji.

Rzadki numizmat na tych terenach. Odkrycie zaskoczyło detektorystę

Moneta odnaleziona 24 stycznia 2026 r. jest wyjątkowa nie tylko ze względu na historię, ale także na wygląd. Numizmat zawiera chińskie znaki, co było standardową praktyką w japońskim wzornictwie monetarnym tamtej epoki. Nazwa "Tenpō" odnosi się do ówczesnej ery rządów, natomiast "Tsūhō" można tłumaczyć jako "powszechny skarb" lub "waluta". Sam odkrywca nie krył entuzjazmu, dzieląc się zdjęciami w mediach społecznościowych. "Nigdy nie wiesz, co znajdziesz następnego" - napisał na Facebooku.

Angus James przyznał, że początkowo nie wiedział, z czym ma do czynienia. Wcześniej znajdowano już chińskie monety z okresu gorączki złota, ale japoński artefakt w tej lokalizacji jest czymś bezprecedensowym.

Oprócz rzadkiej monety detektoryście udało się wcześniej odnaleźć w tej okolicy inne cenne przedmioty, w tym klamrę od paska z ok. 1840 r., żeton handlowy z 1855 r., a nawet samorodki złota. Eksplorator, który w swoją pasję angażuje również synów, powiedział, że to właśnie nieprzewidywalność poszukiwań sprawia, iż hobby to jest tak fascynujące. Planuje on dalsze przeczesywanie terenu z wykrywaczem w nadziei na odnalezienie kolejnych reliktów przeszłości.

