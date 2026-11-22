Schody donikąd. Prowadzą 158 m w głąb skalnego zbocza

W południowo-wschodniej Turcji, w ruinach miasta Arsameia, części starożytnego królestwa Kommageny, archeolodzy natrafili na zagadkowe odkrycie.

Jest to strome, podziemne przejście ze schodami, które opada na około 158 metrów w głąb skalnego zbocza. Znajduje się ono w pobliżu sanktuarium. Co intrygujące, ręcznie wykuty tunel nie prowadzi do kolejnej komnaty ani wyjścia, lecz kończy się ślepym zaułkiem. Znajdują się tam wyłącznie dwa owalne zagłębienia w podłożu, każde o średnicy ok. 2,5 m i głębokości ok. 0,5 m.

Przy mierzącym ok. 2 m wysokości wejściu do tunelu umieszczono natomiast tzw. Wielką Inskrypcję Kultową. Ten wyryty w języku greckim napis dotyczący przywilejów królewskich i zasad kultu jest według Ministerstwa Kultury i Turystyki Turcji najdłuższą grecką inskrypcją w Anatolii.

Dlaczego wykuto w skale długi tunel, który wydaje się prowadzić donikąd? Pojawiła się nowa teoria na temat tego znaleziska.

Tajemnica wykutego w skale przejścia. Woda i rytuały

Przeznaczenie tunelu to zagadka. Dotychczas rozważano przede wszystkim dwie możliwości: tunel mógł być ujęciem wody albo przestrzenią w jakiś sposób wykorzystywaną w praktykach religijnych przez pielgrzymów przybywających w starożytności do sanktuarium. Sama Wielka Inskrypcja mówi m.in. o "napoju danym przez bogów" i rytuałach.

Nowe opracowanie Lennarta Woutera Kruijera z Uniwersytetu w Lejdzie proponuje, żeby nie traktować tych funkcji jako wykluczających się.

Tunel leżał na szlaku wiodącym do miejsca kultu oraz olbrzymich rzeźb. Przy samym wejściu do przejścia umieszczono istotny napis, który określał reguły sprawowania kultu. W końcowym odcinku tunelu występowały wody gruntowe. Woda służyła potrzebom pielgrzymów, wykorzystywano ją chociażby w trakcie ceremonialnych uczt królewskich.

Zdaniem autora architektura, krajobraz i rytuał mogły więc wspólnie kształtować doświadczenie wiernych. Znaczenie tunelu nie wynikało wyłącznie z jego funkcji technicznej czy kultowej, lecz z całokształtu emocji i doznań, które pojawiały się podczas zejścia w głąb skały.

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Wykuwali je w skałach. Dziesiątki tuneli schodkowych w Anatolii

Czy to rzeczywiście rozwiązanie zagadki przejścia prowadzącego w głąb skały? Jest to pewien trop, jednak nie można mówić o oficjalnym wyjaśnieniu. Nie ma bezpośredniego starożytnego zapisu, by to zweryfikować. To interpretacja oparta na układzie sanktuarium, inskrypcjach i właściwościach samego przejścia.

Warto przy tym dodać, że Arsameia nie jest odosobnionym przypadkiem. W Anatolii znane są dziesiątki tuneli schodkowych, często na szczytach wzgórz - i wiele z nich kończy się ślepym zaułkiem, przy czym w części znajdują się wody gruntowe, a przy innych wykuto baseny i cysterny ułatwiające dostęp do wody. Wszystko to sugeruje, że przynajmniej w niektórych przypadkach współistniały funkcje praktyczne i rytualne.

Wyniki, otwiera się w nowym oknie badań pojawiły się na łamach pisma naukowego "Journal of Roman Archaeology".