Badania archeologiczne w Pucku. 300 struktur

W Pucku kontynuowane są badania archeologiczne - i wciąż przynoszą nowe odkrycia. W tym roku badacze pracowali na tzw. Wzgórzu Wiatracznym. Badania objęły ponad 5000 m2. Właśnie pojawiło się podsumowanie znalezisk.

Łącznie na Wzgórzu Wiatracznym archeolodzy odkryli ponad 300 struktur. Odkrycia mogą zmienić wiedzę o historii tego miejsca.

Odkrycia na Wzgórzu Wiatracznym. Ślady umocnień

Przed rozpoczęciem prac badacze przeanalizowali mapę z 1634 roku, na której teren ten widniał jako Muhlenberg (Wzgórze Młyńskie). Znajdował się obok cmentarza luterańskiego. Badacze próbowali ustalić, czy nazwa wzgórza pochodzi od młyna leżącego poniżej wzniesienia, czy też od wiatraków działających tam w XV wieku.

- Weryfikacja tych hipotez przerosła oczekiwania. W toku odsłaniania terenu natrafiono na ponad 300 różnej wielkości struktur, poświadczających długie użytkowanie tego obszaru - poinformował PAP dr Michał Starski z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Jednym z ciekawszych odkryć są dwie okrężne struktury o średnicach około 30 i 50 metrów. W ich obrębie znaleziono m.in. fragmenty kamieni żarnowych oraz kamienne kule armatnie. Zdaniem badaczy w centrum kręgu mógł stać znany ze źródeł XV-wieczny wiatrak krzyżacki, otoczony dwiema fosami i prawdopodobnie niewielkim wałem. Obok niego stał budynek pomocniczy, z którego zachowała się piwniczka.

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- Umocnienia mogą być związane z wojną trzynastoletnią - przekazał PAP dr Michał Starski z UW.

Jeśli hipoteza się potwierdzi, mogą to być pierwsze odkryte umocnienia polowe z okresu tej wojny.

Długotrwałe użytkowanie terenu. Odkrycia sprzed nawet 3 tys. lat

Odsłonięto też nekropolię. W XVI wieku teren ten trafił bowiem do miejscowej społeczności ewangelickiej i powstał tam cmentarz luterański. Archeolodzy odkryli 150 grobów, choć szczątki są w bardzo złym stanie.

Przy pochówkach znaleziono m.in. cztery monety z XV-XVI wieku, prawdopodobnie związane z tradycją "obola Charona", symbolicznym dawaniem zmarłym monety na drogę w zaświaty. Odnaleziono tam też XVII-wieczną glinianą fajkę, która mogła być przedmiotem osobistym zmarłego.

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Najstarsze ślady znalezione na stanowisku liczą nawet ok. 3000 lat. To pozostałości zabudowań z pierwszej połowy I tysiąclecia p.n.e. Są one powiązane z kulturą łużycką.

Dalsze badania znalezisk z Pucka

Stanowisko jest bardzo ciekawe - pokazuje niezwykłą ciągłość wykorzystania Wzgórza Wiatracznego: od śladów osadnictwa sprzed nawet 3 tysięcy lat, przez średniowieczny wiatrak i potencjalne fortyfikacje związane z dwukrotnym obleganiem Pucka w latach 1454-1466, aż po cmentarz z XVI wieku.

- Dalsze badania pozwolą doprecyzować bieżące ustalenia w tym dokładniej datować szczątki ludzkie z grobów oraz zgromadzić informacje o kondycji biologicznej miejscowej populacji w czasach nowożytnych - podsumował dr Starski w rozmowie z PAP.