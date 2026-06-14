Spis treści: Dlaczego wraki na dnie Bałtyku nie niszczeją tak szybko jak w innych morzach? Od XVII-wiecznych żaglowców po tragedie XX wieku. Przekrój bałtyckiej historii Jak archeolodzy badają bałtyckie wraki? Turystyka wrakowa. Nurkowanie w głębinach Bałtyku

Dlaczego wraki na dnie Bałtyku nie niszczeją tak szybko jak w innych morzach?

Bałtyk od lat przyciąga uwagę archeologów podwodnych, ponieważ wraki zachowują się tutaj znacznie lepiej niż w większości innych mórz świata. Decydują o tym wyjątkowe warunki środowiskowe. Temperatura wód przy dnie przez większą część roku wynosi zwykle zaledwie od około 2 do 8°C, co znacząco spowalnia procesy biologiczne i chemiczne odpowiedzialne za niszczenie drewna. Równie istotne jest niskie zasolenie, które w centralnej części Bałtyku wynosi najczęściej około 6-8 promili, podczas gdy wody oceaniczne osiągają średnio około 35 promili.

Szczególne znaczenie ma też ograniczona obecność świdraka okrętowego, niewielkiego małża uznawanego za jednego z największych wrogów drewnianych statków. W oceanach i bardziej słonych morzach organizm ten potrafi w ciągu kilkudziesięciu lat poważnie uszkodzić kadłub, drążąc w nim gęstą sieć tuneli. W Bałtyku jego rozwój jest utrudniony przez niskie zasolenie, dlatego wiele drewnianych jednostek sprzed kilkuset lat zachowało burty, pokłady, maszty, a nawet elementy wyposażenia, które w innych częściach świata dawno uległyby zniszczeniu.

Dodatkową ochronę zapewniają warunki panujące na dnie morza. Wiele wraków przez dziesięciolecia lub stulecia zostało częściowo przykrytych warstwą piasku i osadów, co ogranicza dostęp tlenu oraz spowalnia działalność bakterii i grzybów odpowiedzialnych za rozkład materiałów organicznych. Nie oznacza to jednak, że wszystkie wraki są całkowicie bezpieczne. Stalowe jednostki z XX wieku stopniowo korodują, a część z nich wciąż może zawierać paliwo lub inne niebezpieczne substancje, dlatego budzą zainteresowanie nie tylko przez historyków, ale również ekspertów zajmujących się ochroną środowiska.

Od XVII-wiecznych żaglowców po tragedie XX wieku. Przekrój bałtyckiej historii

Historia wraków spoczywających na dnie Bałtyku sięga czasów, gdy o dominację na morzu rywalizowały największe potęgi regionu. Jednym z najcenniejszych zabytków tej epoki jest szwedzki galeon "Solen", który zatonął podczas bitwy pod Oliwą w 1627 roku. Wrak znajdujący się w Zatoce Gdańskiej przypomina o okresie, gdy kontrola nad handlem morskim decydowała o znaczeniu państw nadbałtyckich, a starcia flot miały bezpośredni wpływ na gospodarkę i bezpieczeństwo całego regionu. Oprócz okrętów wojennych archeolodzy odnajdują także statki handlowe przewożące drewno, zboże, smołę czy towary luksusowe, które przez stulecia kursowały między portami Europy Północnej.

Szczególnie dużo wraków pochodzi jednak z pierwszej połowy XX wieku, gdy Bałtyk stał się jednym z ważnych teatrów działań obu wojen światowych. Na dnie morza spoczywają torpedowce, okręty podwodne, trałowce oraz statki transportowe zatopione podczas walk, nalotów lub po wejściu na miny. Wśród najbardziej znanych znajduje się ORP "Wicher", pierwszy nowoczesny niszczyciel polskiej floty, który został zatopiony podczas niemieckiego ataku na Hel we wrześniu 1939 roku. Ślady wojny pozostawił również niedokończony lotniskowiec "Graf Zeppelin", którego wrak spoczywa dziś w odległości około 55 km na północ od polskiego wybrzeża.

Najbardziej tragiczne karty bałtyckiej historii wiążą się jednak z ostatnimi miesiącami II wojny światowej. W 1945 roku na dno trafiły między innymi "Wilhelm Gustloff", "Steuben" i "Goya", statki przewożące tysiące żołnierzy oraz cywilów uciekających przed zbliżającym się frontem. Liczba ofiar tych katastrof była tak ogromna, że wraki uznano za mogiły wojenne objęte szczególną ochroną. Bałtyk skrywa jednak również ślady nowszych tragedii, czego przykładem jest prom pasażerski "Jan Heweliusz", który zatonął podczas sztormu w 1993 roku i ostatnio ponownie przyciągnął uwagę opinii publicznej za sprawą książek i głośnego serialu.

Jak archeolodzy badają bałtyckie wraki?

Poszukiwanie wraku zwykle rozpoczyna się na długo przed pierwszym zejściem nurków pod wodę. Badacze wykorzystują sonary, echosondy i magnetometry, które pozwalają wykryć anomalie na dnie oraz określić rozmiary i położenie obiektu. Dzięki temu można ustalić, czy odnaleziona struktura jest całym statkiem, jego fragmentem, czy jedynie skupiskiem rozrzuconych elementów. Dopiero po analizie zebranych danych przygotowywana jest szczegółowa dokumentacja stanowiska i plan dalszych prac.

Współczesna archeologia podwodna coraz częściej opiera się na technologiach cyfrowych. Do badań wykorzystuje się zdalnie sterowane pojazdy podwodne, wysokorozdzielcze kamery oraz fotogrametrię, która pozwala tworzyć bardzo dokładne trójwymiarowe modele wraków. Dzięki temu naukowcy mogą analizować konstrukcję statku, ślady uszkodzeń czy rozmieszczenie wyposażenia bez konieczności częstego ingerowania w stanowisko archeologiczne.

Najcenniejsze informacje często kryją się nie w samym kadłubie, lecz w przedmiotach pozostawionych przez załogę. Z dna Bałtyku wydobywane są między innymi działa, kule armatnie, fragmenty ceramiki, butelki, narzędzia, części wyposażenia statków oraz elementy przewożonych ładunków. Takie znaleziska pozwalają odtworzyć nie tylko przebieg katastrofy, ale również codzienne życie marynarzy sprzed setek lat.

Turystyka wrakowa. Nurkowanie w głębinach Bałtyku

Wraki spoczywające na dnie Bałtyku od dawna przyciągają nurków z Polski i zagranicy. Najwięcej wypraw organizowanych jest z portów w Helu, Jastarni, Władysławowie oraz Trójmieście, skąd specjalistyczne jednostki regularnie zabierają uczestników na stanowiska wrakowe rozsiane po Zatoce Gdańskiej i otwartym morzu. Nie są to jednak typowe atrakcje turystyczne dostępne dla każdego i wymagają od uczestników przygotowania kondycyjnego oraz odpowiednich umiejętności.

Dla mniej doświadczonych nurków dostępne są wraki położone na głębokości od kilkunastu do około 20 metrów, gdzie można zobaczyć między innymi kutry, holowniki czy mniejsze jednostki wojskowe. Bardziej wymagające obiekty znajdują się znacznie głębiej. Na głębokościach przekraczających 40, 60, a nawet 80 metrów spoczywają okręty podwodne, trałowce, statki handlowe oraz wojskowe. Część najbardziej znanych wraków, takich jak "Wilhelm Gustloff", "Steuben" czy "Goya", pozostaje poza zasięgiem turystyki nurkowej, ponieważ zostały uznane za mogiły wojenne.

Koszt wyprawy zależy przede wszystkim od odległości od brzegu, głębokości wraku oraz zakresu usług oferowanych przez organizatora. Jednodniowe nurkowanie wrakowe na popularnych stanowiskach zwykle kosztuje od około 150 do 450 zł, natomiast bardziej zaawansowane wyprawy techniczne są wyraźnie droższe. Osoby bez doświadczenia mogą skorzystać z nurkowań zapoznawczych pod opieką instruktora lub rozpocząć szkolenie prowadzące do zdobycia uprawnień.





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