(Nie)jedyny USS Hornet

USS Hornet cumuje obecnie w porcie miasta Alameda w Kalifornii, nieopodal San Francisco. Jest to ósmy i jak do tej pory ostatni pozostały okręt marynarki wojennej USA, który nosi nazwę Hornet, czyli po polsku szerszeń. Jednak z jego nazwą wiąże się zaskakująca historia.

Obecny USS Hornet był jednym z trzech lotniskowców klasy Essex, zamówionych w 1940 roku dla marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Był to także 12. lotniskowiec w historii USA, stąd jego oznaczenie CV-12. Początkowo miał jednak nazywać się Kearsarge. Nazwę Hornet przejął od lotniskowca CV-8, który został zatopiony przez Japończyków podczas bitwy koło wysp Santa Cruz 26 października 1942 roku. Miał to być sygnał dla wroga, że Hornet wcale nie został zatopiony i dalej poluje na Pacyfiku oraz że Stany Zjednoczone mają niewyobrażalną moc produkcyjną okrętów, z którą nie da się wygrać.

USS Hornet u wybrzeży Alamedy. W czasie wojny przy pełnym obciążeniu osiągał wyporność rzędu 37 tys. ton Marcin Jabłoński archiwum prywatne

Zatopienie najpotężniejszego pancernika Japonii

USS Hornet CV-12 oficjalnie wszedł do służby 29 listopada 1943 roku, po skonstruowaniu i zwodowaniu w stoczni Newport News Shipbuilding w Wirginii. Okręt w lutym 1944 roku wyruszył na Pacyfik i 20 marca dopłynął do Wysp Marshala, gdzie połączył się z Task Force 58 - głównej amerykańskiej grupy uderzeniowej w czasie wojny na Pacyfiku.

W czasie wojny na Pacyfiku na USS Hornet mógł bazować do około 90 samolotów. Wśród nich były myśliwce F6F Hellcat (później F4U Corsair), bombowce nurkujące SB2C Helldiver oraz torpedowce TBF-1 Avenger. Na zdjęciu jeden z zachowanych Hellcatów w hangarze lotniskowca Marcin Jabłoński archiwum prywatne

Podczas 18 miesięcy kampanii na Pacyfiku USS Hornet CV-12 brał udział w prawie każdej większej bitwie i operacji, zaczynając od rajdów na wyspy Mariana i Palau, poprzez wyzwolenie Filipin, kończąc na inwazjach na Iwo Jimę oraz Okinawę. USS Hornet zdobył łącznie dziewięć Battle Stars, najwyższych odznaczeń okrętowych w marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych. Obrona powietrzna Horneta oraz jego skrzydła myśliwskie zniszczyły 1410 japońskich samolotów, najwięcej ze wszystkich lotniskowców USA podczas II Wojny Światowej. Sam USS Hornet zatopił lub uszkodził okręty o łącznej wyporności 1 269 710 ton, z których 73 zatopił, 37 zatopił prawdopodobnie, a 413 uszkodził.

USS Hornet brał też udział w operacji zatopienia najpotężniejszego pancernika japońskiej floty - Yamato. Samoloty z lotniskowca pomogły zniszczyć okręt 7 kwietnia 1945 roku. Po tym USS Hornet kontynuował jeszcze udział w bitwie o Okinawę, jednak na początku czerwca podczas wielkiego tajfunu jedna z fal mocno uszkodziła jego dziób, co wymusiło ostateczny powrót do Stanów. 7 lipca USS Hornet dopłynął na naprawy do San Francisco, gdzie pozostał do zakończenia II Wojny Światowej.

Powojnie, czyli USS Hornet poluje na okręty podwodne w Wietnamie...

W 1947 roku USS Hornet został na krótki czas wycofany ze służby i wprowadzony do rezerwy floty Pacyfiku. W 1951 roku przepłynął do New York Naval Shipyard, gdzie przeszedł specjalną modyfikację, zmieniającą go na atakujący lotniskowiec (CVA-12). Zmiany objęły m.in. zmniejszenie liczby dział i lufowej artylerii przeciwlotniczej i kompletne przebudowanie pasa startowego, wzmacniając specjalnym poszyciem wcześniejszą drewnianą obudowę. Zamontowano też nowe katapulty dla samolotów oraz wstawiono nowe windy z hangarów. Głównym celem zmian było przystosowanie Horneta do bazowania samolotów odrzutowych. Co ciekawe na pasie lotniskowca do dziś znajdują się uszkodzone fragmenty, na których widać przebijające się kawałki drewna.

F9F Panther, był pierwszym samolotem odrzutowym, bazującym na amerykańskich lotniskowcach. Na zdjęciu jeden z samolotów na pokładzie USS Hornet w 1957 roku Marcin Jabłoński Wikimedia Commons

Pod koniec lat 50. USS Hornet przeszedł kolejną modernizację, który przemienił go w lotniskowiec zwalczania okrętów podwodnych (CVS-12). Na jego pokładzie zaczęto bazować samoloty S2F Tracker ASW, a od lat 60. także śmigłowce Sikorsky SH-3 Sea Kings. USS Hornet wykonywał operacje podczas wojny wietnamskiej w ramach działań 7. Floty, pływając u wybrzeży Wietnamu Południowego.

USS Hornet w latach 50. i 60. utrzymywał swoje możliwości bojowe, bazując wiele rodzajów samolotów myśliwskich oraz atakujących, które dziś znajdują się na wystawie w jego hangarach. Jednym z nich jest F-8 Crusader, który był ostatnim amerykańskim myśliwcem, którego głównym uzbrojeniem były działka. Obecnie na USS Hornet znajduje się model myśliwca, który służył w jednostce Black Knights. Obok niego znajduje się także zachowany kokpit jednego z modeli treningowych.

Myśliwiec F-8 Crusader na USS Hornet Marcin Jabłoński archiwum prywatne

Jednym z ciekawszych eksponatów na USS Hornet jest model bomby atomowej B-57. Stanowiła atomowe "żądło" okrętu, które mogło być przenoszone przez samoloty S2F Tracker oraz A-4 Skyhawk. Jak można usłyszeć od licznych przewodników, na USS Hornet operowała specjalna jednostka W Division, której zadaniem było odpowiednie przechowywanie i testowanie tych bomb, z której każda miała moc podobną do tych zrzuconych na Japonię w 1945.

Model bomby atomowej B57 na USS Hornet Marcin Jabłoński archiwum prywatne

...i wyławia kapsuły misji Apollo

Duża część wystawy na USS Hornet poświęcona jest udziałowi tego okrętu w amerykańskim podboju kosmosu. USS Hornet przechwytywał kapsuły załogowych i bezzałogowych misji programu Apollo. Transportowały je specjalnie zmodyfikowany śmigłowiec Sea King. USS Hornet był platformą bazowania dla kapsuły z misji AS-202, drugiej bezzałogowej operacji mającej przetestować moduł dowodzenia Apollo, przed wykorzystaniem jej do lotów załogowych.

Moduł z misji AS-202 znajduje się na wystawie USS Hornet. Na jego tyle można zobaczyć nawet zachowane uszkodzenia po uderzeniu w taflę wody po lądowaniu nieopodal wyspy Wake 25 sierpnia 1966 roku.

Kapsuła misji AS-202 na USS Hornet Marcin Jabłoński archiwum prywatne

To właśnie USS Hornet był także pierwszym miejscem na Ziemi, gdzie po powrocie z Księżyca przebywali astronauci misji Apollo 11 - Neil Armstrong, Michael Collins i Buzz Aldrin. Na pokładzie okrętu można nawet zobaczyć specjalną komorę, w której astronauci przebywali przez ponad 20 dni po powrocie z Księżyca. Co ciekawe namalowane są nawet specjalne ślady stóp, mające pokazywać pierwsze kroki astronautów po powrocie na Ziemię.

USS Hornet był także miejscem bazowania dla astronautów z misji Apollo 12 - Charlesa Conrada Jr., Alana L. Beana, and Richarda F. Gordona Jr. Dla wielu Amerykanów USS Hornet znany jest nie tyle za zasługi w czasie II Wojny Światowej, ale właśnie za wkład w program Apollo.

Przewodnicy USS Hornet

Ciekawym faktem o USS Hornet jest nie tylko jego historia i dzisiejsza wystawa, ale także społeczność tego okrętu. Przewodnikami na nim są dziesiątki weteranów z różnych elementów amerykańskich sił zbrojnych od marynarki, poprzez piechotę morską kończąc na siłach powietrznych. Część z nich nawet służyła na USS Hornet lub na bliźniaczej jednostce USS Wasp jako mechanicy czy piloci.

Każdy z przewodników na USS Hornet ma swój sposób opowieści oraz zna się na różnych dziedzinach od walki morskiej, poprzez pilotaż odrzutowców kończąc na mechanice. Każdy też stara się dzielić wiedzą z odwiedzającymi z dużą serdecznością oraz zrozumieniem. Dla wielu z nich jest to okazja do poszerzenia wiedzy ludzi z całego świata, którzy odwiedzając USS Hornet, do lepszego poznania jego historii.

Część przewodników służyło na USS Hornet. Jednym z nich jest Paul Ackerman, który jest obecnie najstarszym weteranem, pracującym na lotniskowcu, na którym służył w latach 50. Marcin Jabłoński archiwum prywatne

