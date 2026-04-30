Zespół naukowców przeanalizował materiał genetyczny osób żyjących na dawnych terenach przygranicznych imperium, w rejonie dzisiejszych południowych Niemiec. Wyniki, opublikowane w Nature, wskazują, że przemiany demograficzne towarzyszące upadkowi Rzymu były stopniowe i miały charakter integracyjny, a nie destrukcyjny.

Migracje zamiast inwazji

Badania obejmowały genomy 258 osób pochowanych na tzw. cmentarzach rzędowych, datowanych głównie na okres między V a VII wiekiem. Analiza wykazała, że migracje ludności z północnej Europy rozpoczęły się znacznie wcześniej, już w III i IV wieku.

Nowi przybysze nie tworzyli wielkich, jednolitych plemion. Były to raczej niewielkie grupy rodzinne lub pojedyncze osoby, które osiedlały się na terenach imperium i początkowo funkcjonowały obok społeczności rzymskich. Jak podkreśla Joachim Burger z Johannes Gutenberg University Mainz, taki model migracji stoi w sprzeczności z utrwalonym obrazem nagłego i masowego najazdu.

Społeczeństwo w trakcie przemiany

W okresie istnienia imperium obowiązywały ograniczenia dotyczące małżeństw między różnymi grupami społecznymi. Po jego upadku bariery te zaczęły znikać, co doprowadziło do szybkiego mieszania się ludności.

Rzymskie społeczności, zróżnicowane genetycznie i obejmujące osoby z różnych części imperium, zaczęły łączyć się z lokalną ludnością oraz przybyszami z północy. Proces ten miał charakter pokojowy i doprowadził do powstania nowej struktury społecznej wczesnego średniowiecza.

Dane genetyczne dostarczają również informacji o warunkach życia. Średnia długość życia była niska, a śmiertelność dzieci wysoka. Społeczeństwo funkcjonowało w oparciu o monogamiczne rodziny, a normy społeczne odzwierciedlały silny wpływ chrześcijaństwa.

Unikano małżeństw między bliskimi krewnymi, a wdowy nie zawierały ponownie związków w obrębie rodziny zmarłego męża. W kolejnych stuleciach migracje z północy trwały, a około VII wieku wykształcił się profil genetyczny zbliżony do współczesnej populacji Europy Środkowej.

Wnioski z nowych badań sugerują więc, że upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego nie był jednorazowym wydarzeniem wywołanym nagłym najazdem, lecz długotrwałym procesem transformacji społecznej i demograficznej. To spojrzenie zmienia nie tylko interpretację końca imperium, ale także sposób, w jaki rozumiemy początki średniowiecznej Europy.

